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В настоящее время ФК "Хайденхайм" занимает лидирующие позиции в Бундеслиге.

 and  Alex Stellmacher
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В настоящее время ФК "Хайденхайм" занимает лидирующие позиции в Бундеслиге.

Хайденхайм провел выдающуюся неделю, начав с того, что завоевал место в Лиге конференций, а затем сыграл вничью с Челси и закончил, возглавив таблицу после победы над Аугсбургом. Полузащитник Пауль Ваннер, бриллиант в команде, сыграл ключевую роль в этой победе, которая стала самой крупной в истории Хайденхайма в Бундеслиге.

Под руководством новых приобретений Пауля Ваннера, пришедшего в аренду из Баварии Мюнхен, и Лео Сьенцы, 1. FC Хайденхайм доминировал над Аугсбургом, одержав победу со счетом 4:0 (2:0) в Бундеслиге. Это была их пятая подряд победа в чемпионате, установившая новый рекорд клуба.

Ваннер реализовал пенальти на 9-й минуте, а Сьенца, перешедший из SSV Ульм, забил мощный удар в присутствии 15 000 зрителей (30'). Адrian Бек (69') и Максимилиан Бреуниг (73') увеличили преимущество, вызвав восторг на Ostalb. Хайденхайм, возглавивший таблицу, вышел в следующий раунд Кубка DFB и квалифицировался в групповой этап Лиги конференций. Аугсбург, в свою очередь, потерпел поражение после ничьей 2:2 с Вердером Бремен в первом матче.

Ваннер реализует пенальти

Кевин Шлоттербек из Аугсбурга сбил мяч рукой в штрафной, что привело к назначению пенальти после проверки VAR. Ваннер уверенно пробивал мяч в правый нижний угол.

Это был четвертый гол Ваннера в официальных матчах в этом сезоне, еще одно достижение. На прошлой неделе он стал самым молодым автором гола в истории клуба в Бундеслиге. Теперь он также стал самым молодым игроком, забившим пенальти в высшем дивизионе Германии. В первом тайме Аугсбург имел большинство владений и моментов, чтобы сравнять счет. Лучший удар Шлоттербека ударился в перекладину (27').

Затем Хайденхайм забил снова. Марвин Пиерингер головой передал мяч Сьенце, который мощно ударил по воротам. Этот талантливый техник уже забивал в этом сезоне в первом матче плей-офф Лиги конференций против BK Хаккен.

Бек подписывает новый контракт - и забивает

После перерыва Ваннер и Сьенца продолжали блистать в середине поля Хайденхайма, но упустили возможность контратаки (56'). Замены Аугсбурга, в том числе бывший игрок Дортмунда Мариус Вольф и швейцарский международный Рубен Варгас, не смогли изменить ход матча. Вместо этого Бек, продливший контракт в Хайденхайме до 2028 года, забил третий гол. Ваннер, как и ожидалось, отдал голевую передачу. Бреуниг затем добавил четвертый гол вскоре после этого. Единственным минусом для неудержимого Хайденхайма было то, что упорный полузащитник Леннард Малонеи из-за боли в спине был заменен за несколько минут до перерыва.

После победы со счетом 4:0 над Аугсбургом Хайденхайм возглавил футбольную лигу, продлив свою победную серию до шести матчей. Пенальти Ваннера в первом тайме и гол Бекка во втором периоде существенно способствовали этому выдающемуся выступлению в Бундеслиге.

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