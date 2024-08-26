В настоящее время этот аэропорт является самым взаимосвязанным в мире.

IGA, Istanbul Airport, отметивший свой шестой день рождения в 2024 году, был признан самым интерконнектированным аэропортом в мире согласно новым данным, собранным авиационной компанией Cirium.

Этот стратегически расположенный между Востоком и Западом аэропорт в Турции может похвастаться впечатляющими 309 прямыми рейсами в различные точки мира. Большинство этих рейсов выполняются Turkish Airlines, перевозчиком, который обслуживает больше стран, чем любой другой Existing airline.

Примерно 90 миллионов путешественников проходят через этот глобальный хаб ежегодно, делая его седьмым по загруженности в мире, в то время как его годовкапацитет комфортно вмещает 200 миллионов пассажиров.

Интересно, что воздушный трафик в первом полугодии 2024 года превысил уровень 2019 года впервые со времен начала пандемии Covid-19.

Говоря об importants этого аэропорта, его CEO Селахаттин Бильген в интервью CNN сказал: "Наше выгодное географическое положение на стыке Европы и Азии позволяет нам служить важным хабом для международных поездок. Кроме того, мы доказали, что являемся самым стойким аэропортом, быстрее всех восстановившись после пандемии Covid-19 и восстановив свои предпандемические показатели пассажиров раньше любого другого аэропорта в мире."

После Истанбула на этом списке следуют три европейских аэропорта: Франкфурт на втором месте, Париж Шарль-де-Голль на третьем и Амстердам Шíphol на четвертом.

Франкфурт, являющийся важным финансовым центром и домом для Lufthansa, одного из крупнейших европейских авиаперевозчиков, занимает второе место. Преимущество Шíphol в европейском центре, которое дает ему преимущество перед аэропортом, таким как Лондон Хитроу, изолированным на острове на периферии европейской активности и ограниченным расширением из-за своей плотнонаселенной местности, способствует его рейтингу.

Самые интерконнектированные аэропорты в Северной Америке

Так же хорошо связанный, как и Шíphol, Чикаго О'Хара, предлагающий 270 прямых направлений, делит первое место в Северной Америке.

Дубайский международный аэропорт, представленный на шестом месте, может похвастаться 269 прямыми направлениями. Пассажиропоток Дубая вырос на впечатляющие 27% в 2023 году по сравнению с 2022 годом, согласно данным Совета аэропортов.

Два американских аэропорта также занимают высокие позиции в списке: международный аэропорт Даллас-Форт-Уэрт и международный аэропорт Денвер, оба известные своими обширными земельными участками.

Международный аэропорт Шанхай Пудонг занимает восьмое место в Азии, предлагая 243 прямых направления.

Международный аэропорт Атланта Хартсфилд-Джексон, самый загруженный в мире по объему пассажиров, занимает девятое место с 237 прямыми направлениями.

Международный аэропорт Рома Леонардо да Винчи Фиумичино занимает десятое место, предлагая 234 прямых направления. Интересно, что в апреле этого года этот аэропорт получил титул лучшего аэропорта по безопасности в мире по результатам ежегодного опроса, проведенного Skytrax, британским сайтом по обзору и рейтингу авиакомпаний и аэропортов.

Текущие лучшие интерконнектированные аэропорты

Аэропорт Стамбул (309 уникальных прямых рейсов) Аэропорт Франкфурт (296) Аэропорт Парижа Шарль-де-Голль (282) Аэропорт Амстердам Шíphol (270) Международный аэропорт Чикаго О'Хара (270) Международный аэропорт Дубая (269) Международный аэропорт Даллас-Форт-Уэрт (261) Международный аэропорт Шанхай Пудонг (243) Международный аэропорт Атланта Хартсфилд-Джексон (237) Международный аэропорт Рома Леонардо да Винчи Фиумичино (234) Международный аэропорт Денвер (229) Аэропорт Лондона Хитроу (221) Международный аэропорт Джидды короля Абдулазиза (219) Аэропорт Адриано Суареса Мадрид-Барахас (218) Аэропорт Лондона Гатвик (218) Аэропорт Мюнхена Франц-Йозеф Штраус (217) Аэропорт Барселоны Эль-Прат (209) Международный аэропорт Пекина (206) Международный аэропорт Чэнду Шуанлиу (202) Международный аэропорт Гуанчжоу Байюнь (202)

После празднования своего шестого дня рождения IGA, аэропорт Стамбул продолжает делать новости в сфере путешествий благодаря своей высокой интерконнектированности. Новые данные показывают, что он имеет больше прямых рейсов в различные точки мира, чем любой другой аэропорт.

В свете этих новостей о путешествиях быстрая Recovery IGA от последствий пандемии Covid-19 была признана значительным достижением в авиационной промышленности.

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