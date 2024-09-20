В настоящее время Дортмунд демонстрирует характерный для известного клуба, Реала Мадрида, стиль игры.

В дебютном матче последнего розыгрыша Лиги чемпионов прошлогодний финалист «Боруссия» Дортмунд встречается с «Брюгге», опираясь на свой прошлый опыт. Результат 3:0 (0:0) кажется слегка завышенным. «Боруссия» может положиться на того, кто усердно работал летом. «Неразделимый» - вот вывод.

Джейми Гиттенс провел много времени летом. Он не только избавился от своего двойного прозвища, но и работал с личным тренером на поле. Неоднократно он маневрировал с левого фланга в штрафную, поднимал голову и забивал. Все чаще он находил нужный момент. Все чаще мяч оказывался в воротах соперника. Когда начался новый сезон, «Боруссия» Дортмунд не хватало Джадона Санчо на фланге, и 20-летний Гиттенс заменил его в первом матче Бундеслиги против «Айнтрахт» Франкфурт. Он идеально влился в игру.

После своего выхода он отправил мяч в дальний угол и довершил контратаку для победы «Боруссии» Дортмунд со счетом 2:0. Он повторил этот трюк, став новым плеймейкером команды Бундеслиги. Дважды он танцевал с обороной, даже приглашая их помочь отправить мяч в ворота для гола 1:0, и затем праздновал с teammates.

Пока бельгийцы страдали от разочарования, небольшой танец с мячом - это обычная футбольная тактика. Это движение, которое обычно доводит противников до отчаяния, несмотря на свою предсказуемость, почти непробиваемо, если выполнено идеально. Поколения защитников Бундеслиги дрожат при упоминании Арьена Роббена и его забег с правого фланга к линии штрафной. Вот к чему стремится Гиттенс, о чем мечтает каждый игрок. Для 20-летнего англичанина это еще долгий путь, но он продвигается вперед и получает tanto национальное, как и международное признание в эти первые дни сезона 2024/2025.

Джейми Гиттенс процветает, Марсель Сабицер борется

«Когда Джейми в штрафной, он просто непобедим», - сказал спортивный директор БВБ Себастьян Кель. Возможно, он уже просматривал предложения, которые могут появиться для игрока с такой стабильной чертой. Быть молодым талантом в Дортмунде всегда значит быть готовым предложить себя для топ-инternational качества. Ролевые модели Эрлинг Хаaland и Джуд Белингхэм все еще большие в мыслях Дортмунда. Однако клубу нужно Consistently поддерживать эту репутацию. С Гиттенсом это может быть возможно. Но это было лишь мимолетное размышление 18 сентября 2024 года. Сезон и новая команда Дортмунда все еще в стадии изучения. Есть много времени для таких сценариев конца сезона.

«Это был хороший день, мы победили, и я очень доволен», - сказал Гиттенс, держа в руках трофей лучшего игрока матча. Он, возможно, поставит его на полке в своей гостиной, памятный сувенир, за который он так усердно работал. «Я выхожу на поле, хочу веселиться и просто сделать разницу в игре», - объяснил он. Ему потребовалось меньше десяти минут после своего выхода, чтобы Марсель Сабицер vicariously пережил игру. С другой стороны, Сабицер не получил удовольствия на поле ранее.

Синан вновь разместил его на offensive внешней позиции, также для контроля над Максимом де Куйпером, левым защитником «Брюгге», который опасен в атаке. «Шесть - лучше», - сказал австриец после матча. Вне - определенно не его «оптимальная позиция», но в конце концов, это решает тренер. «Это нужно уважать», - сказал он мимоходом. «Есть ситуации, когда нам нужен он в других позициях», - сказал Синан и поддержал уверенность своего игрока: «Он также сыграет во многих других играх в шесть». Эти были единственными расходящимися нотами на этом первом вечернем матче Лиги чемпионов сезона.

Брюгге находит решения, «Боруссия» Дортмунд ждет

«Боруссия» была терпелива. В течение долгого времени они атаковали глубоко сидящий блок бельгийцев с большим владением мячом, но безрезультатно. В течение долгого времени «Боруссия» Дортмунд терпела опасные контратаки. Они даже потеряли контроль над игрой после замен Гиттенса и Феликса Нмеча, которые заменили Паскаля Гроса во втором тайме. «Игра была вялой, и мы не могли найти решения в final third. У нас было много владения, но мы не были хороши в прессинге», - сказал капитан Эмре Джан после матча. «Это нужно улучшить. Не все было хорошо, но мы взяли три очка, и это главное».

Только с 68-й минуты «Боруссия» Дортмунд снова взяла под контроль. Десять минут earlier, тренер Нури Шахин уже наладил ритм игры с Серу Гвирасси, который забил свой первый гол с поздним пенальти, и Вальдемар Антон вместо Рами Бенсебаини. Но этого было недостаточно. 23-летний полузащитник Рафаэль Оньедика продолжал предлагать хитрые решения для потерь «Боруссии». Бельгийцы смогли проникнуть на правый фланг атаки «Боруссии» с быстрыми обменами, но они продолжали ошибаться. Чем дольше продолжался первый матчday Лиги чемпионов, тем более парадоксально казалась победа гостей из Вестфалии.

Подобно своей репутации как global heavyweights, «Боруссия» Дортмунд держала хозяев в мечтах об upset в течение длительного времени. Это напоминало прошлогодних чемпионов Ла Лиги «Реал Мадрид» против команды Бундеслиги «ВФБ Штутгарт», где финалисты, хотя и на более низком уровне, опирались на свой богатый опыт из многочисленных европейских встреч.

Потерпевшая сторона, окружившая вратаря Саймона Миньолета, могла только повторить знакомую жалобу. "Мы играли хорошо", - прокомментировал Миньолет, вернувшийся в свою родную Бельгию в 2019 году. "До 75-й минуты мы имели преимущество, создавали хорошие возможности. Если бы мы забили в нужный момент, мы бы выиграли здесь. К сожалению, они забили после рикошета. Счёт 0:3 слишком велик. Мы не заслуживаем этого. Мы сыграли хороший матч". Игра, которая, возможно, недолго останется в памяти фанатов Брюгге. Это обычная история на ранних стадиях кампании Лиги чемпионов. Даже новый формат из 36 команд не меняет этого факта.

Юлиан Брандт обсуждает тактики забивания голов

Гости из Бундеслиги одержали победу и теперь сосредоточены на омоложении своей команды. Впереди у них матч с ВФБ Штутгартом, который мог бы утверждать, что он соответствовал европейскому наследию Дортмунда в течение некоторого времени. Это история, с которой могут согласиться многие команды - спросите Унион Берлин, РБ Лейпциг, Баварию Мюнхен и Дортмунд сами, которые все столкнулись с подобными вызовами в прошлом году. Если хотите, Брюгге мог бы присоединиться к этому клубу команд.

Снаружи игра казалась не столько о том, чтобы Дортмунд заработал три очка, сколько о том, как они этого добьются. "У тебя есть 90 минут, чтобы забить голы. Иногда нужна терпение. Было трудно, но мы справились сегодня", - заявил полузащитник Юлиан Брандт с уверенностью победителя на DAZN.

Что отличает нас, так это то, что мы забиваем голы с лавки. Как и в случае с Франкфуртом, решающую роль сыграли запасные. Но голы также можно забивать в конце игры, продолжил Брандт. Как и в матче против Eintracht Frankfurt в Бундеслиге, запасной Джейми Гиттенс, сбросивший с себя двойную фамилию этим летом, развеял страх Дортмунда перед неудачей в Лиге чемпионов на этот раз. Подготовка окупилась.

После успешной интеграции в команду Джейми Гиттенс и Джadon Санчо внесли значительный вклад на фланге для "Боруссии Дортмунд". Гиттенс, в частности, впечатлил, забивая важные голы и доказав свою ценность во время контратак.

Когда его спросили о тактиках забивания голов, полузащитник Юлиан Брандт подчеркнул важность терпения и использования запасных. Он отметил, что выход Гиттенса на поле в матчах против Eintracht Frankfurt и Брюгге сыграл решающую роль в победах, демонстрируя, как Дортмунд отличается в европейских соревнованиях.

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