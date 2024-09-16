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ПанорамаНовостиНаводнение

В настоящее время число жертв, вызванных наводнениями, превышает рекордные показатели за десятилетия.

 and  Christian Meier
Время чтения 9 минут
Двое прохожих снимают залив реки Нейсе на мосту Старая Город в Гёрлице. Уровень воды на Нейсе в...
Двое прохожих снимают залив реки Нейсе на мосту Старая Город в Гёрлице. Уровень воды на Нейсе в Гёрлице превысил отметку 2, достигнув глубины 4,42 метра.

В настоящее время число жертв, вызванных наводнениями, превышает рекордные показатели за десятилетия.

15:21 Польша вводит чрезвычайные меры в пострадавших от наводнений районах Польша ввела чрезвычайные меры в районах, пострадавших от наводнений. Администрация в Варшаве приняла чрезвычайный декрет на кризисном совещании. Чрезвычайное положение будет действовать в течение 30 дней в некоторых районах Нижней Силезии, Силезии и Опольского воеводства. Эта мера позволяет властям издавать приказы, временно приостанавливать некоторые гражданские свободы и права. Например, власти могут более легко организовывать эвакуацию из определенных мест, зон или объектов. Они также могут запретить гражданам доступ к определенным территориям.

14:59 Усиление частоты осадков и рисков наводнений: интервью со специалистом Погруженные ландшафты и дороги, поврежденные дамбы: одно из худших наводнений за несколько десятилетий привело к трагическим сценам в Австрии, Польше, Чехии и Румынии. Но почему события с экстремальными осадками и рисками наводнений становятся все более распространенными? ntv беседует с водным экспертом Георгом Йоханном.

14:34 Австрийские железные дороги выдают рекомендации по путешествиям до четверга Из-за продолжающихся сильных погодных условий в нескольких регионах Австрии Австрийские железные дороги (ÖBB) продлили срочную рекомендацию по путешествиям, выданную 13 сентября 2024 года, до 19 сентября 2024 года. ÖBB призывает всех пассажиров отложить несущественные поездки в течение этого периода. Действующие билеты действительны до 22 сентября.

14:19 Число жертв наводнений достигло по крайней мере 11 Число погибших от наводнений в Австрии, Польше, Румынии и Чехии возросло до по крайней мере 11. По данным полиции, в Австрии погибли двое человек. В Чехии один человек утонул в реке Красовка в восточном регионе Моравия-Силезия, подтвердил президент полиции Мартин Вондрашек в общественном радио. Ранее сообщалось о восьми жертвах в четырех странах. Чешские власти также признали не менее семи пропавших без вести.

Аэрофотосъёмка выявила обширные водные повреждения в Остраве

14:04 Федеральное правительство оказывает помощь пострадавшим от наводнений в Европе Федеральное правительство предложило помощь жителям, пострадавшим от наводнений в различных европейских странах. "Люди в соседних странах, наши партнеры по ЕС и в нашей стране должны знать: мы внимательно следим за ситуацией и готовы оказать помощь", - заявила заместитель официального представителя федерального правительства Кристиане Гофман в Берлине. Разрушения в Австрии, Чехии, Польше и Румынии часто катастрофичны. Гофман добавила: "Мы смотрим на эти изображения с ужасом и шокированы новостями о погибших и пропавших без вести. От имени федерального правительства я выражаю соболезнования и поддержку всем пострадавшим".

13:43 Орбан откладывает международные обязательства Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отложил все "международные обязательства" из-за наводнений в своей стране. "Из-за экстремальных погодных условий и продолжающихся наводнений в Венгрии я откладываю все свои международные обязательства", - написал Орбан на онлайн-платформе X. Он не предоставил дополнительной информации. Ранее Орбан должен был принять участие в дебатах о шестимесячной программе венгерского председательства в ЕП в Страсбурге 18 сентября. Правый политик часто подвергается критике со стороны Европарламента и Европейской комиссии.

13:12 Острава затоплена: третий по величине город Чехии В Остраве, третьем по величине городе Чехии, из-за угрозы наводнения продлены экстренные эвакуации. "Похоже, что в нескольких районах произошло несколько прорывов дамб", - заявил министр окружающей среды Петр Хладик после экстренного совещания. Жителей частично эвакуировали на надувных лодках. Примерно 100 кубометров воды в секунду проходят через прорывы. Ведется работа по заполнению пробоин камнями. Острава, дом для около 285 000 жителей, расположена на слиянии нескольких рек, в том числе Одер и Опава. Город, известный своими шахтами и промышленностью, находится примерно в 280 км к востоку от Праги. Железнодорожное сообщение с Остравой и далее в Польшу полностью прервано. Пришлось закрыть электростанцию. В близлежащем Богумине вышли из строя сети водоснабжения и мобильной связи из-за наводнения. В нескольких местах нарушено снабжение питьевой водой.

Приостановка движения поездов в/из Остравы

12:33 Рекордные осадки: 450 литров на квадратный метр в чешском городе Осадки от депрессии "Анетт" значительны: с 13 сентября в Сереце, Чехия, недалеко от польской границы, выпало 450 литров осадков на квадратный метр. Это самый высокий показатель последних дней, объясняет эксперт по погоде ntv.de Оливер Шейл. В Германии лидирует Руппольдинг/Берхтесгаденская земля с общим количеством 320 литров за четыре дня. В Австрии в районе Санкт-Пёльтена и Лилиенфельда выпало 364 и 369 литров соответственно. В Вене было зарегистрировано 279 литров, а затем сбой в работе метеостанций, поэтому точные данные в настоящее время недоступны. В Польше больше всего дождей, 200 литров, выпало в Катовице.

12:25 Румыния: наводнения унесли жизни шести человек в Карпатском регионе По меньшей мере шесть человек погибли в Карпатском регионе Румынии из-за сильных дождей и наводнений. Регионы Галац, Васлуй и Яссы на востоке страны сильно пострадали. Более 300 человек эвакуированы, и примерно 6000 сельских домов затоплены. Большинство жертв - пожилые люди, в том числе две женщины в возрасте 96 и 86 лет. Самый высокий уровень предупреждения о наводнении остается в силе до полудня. Наводнения в основном затрагивают отдаленные деревни. Люди спасались на крышах, чтобы не быть унесенными наводнением. На дежурстве находилось несколько сотен пожарных.

11:59 Наводнение в Саксонии: переполнение НеисеУровень воды в Эльбе в Саксонии продолжает расти. В Дрездене он составляет 5,62 метра, согласно данным центра управления наводнениями земли, и в воскресенье вечером был активирован второй уровень предупреждения. Третий уровень, при котором уровень воды составляет 6 метров, ожидается до раннего утра вторника. К вечеру среды уровень Эльбы в Дрездене может достичь своего пика. В Шонау, граничащем с Чехией, действует третий уровень предупреждения при высоте Эльбы 6,13 метра. Однако центр наводнений прогнозирует снижение уровня воды Неисе в Гёрлице. Пик наводнения называется гребнем.

Химический комплекс, базирующийся в Остраве, испытывает затопление.

11:33 Число жертв в Австрии возросло до четырех:В Австрии количество жертв наводнений достигло четырех, как сообщили полицейские. Два пожилых мужчины, 70 и 80 лет, погибли в своих домах в общинах Нижней Австрии. Они стали жертвами наводнений в своих жилищах. В воскресенье погиб пожарный во время откачки воды из подвала. Из-за многодневных дождей в восточной Австрии объявлено чрезвычайное положение. Более 1800 домов были эвакуированы, и многие дороги закрыты из-за наводнений.

11:01 Вроцлав предупреждает о наводнении:После сильных штормов и наводнений в юго-западной Польше город Вроцлав (Бреслау) в Нижней Силезии готовится к возможному наводнению. Мэр Яцек Сутык объявил предупреждение о наводнении для города, сосредоточенное на реке Одер. Он подчеркнул 24/7 мониторинг дамб, содержание каналов и закрытие переправ через дамбы в видео в Facebook. Волна наводнения должна достичь Вроцлава в среду. Ранее город не ожидался; однако Сутык пересмотрел эти прогнозы, ссылаясь на ненадлежащую инфраструктуру после наводнения на Одере в 1997 году, которое затопило треть города. Тем не менее, он надеялся, что воды не превысят границы города.

10:35 Губернатор осматривает австрийскую ситуацию с наводнением:Несмотря на кратковременную паузу в дождях ночью, ситуация с наводнением в восточной Австрии остается критической, согласно губернатору Нижней Австрии Йоханне Микль-Лейтнер. Ожидаются ливневые дожди до 80 литров на квадратный метр в понедельник. Ключевой проблемой являются плотины. "Существует высокий риск прорыва плотин", - предупреждают официальные лица. Жизнь в основном парализована, так как закрыто более 200 дорог в Нижней Австрии, эвакуировано 1800 зданий, и многие школы и детские сады закрыты. Кроме того, около 3500 семей в настоящее время остаются без электричества, и полный масштаб ущерба неясен. "Помощь будет оказана пострадавшим от наводнений", - пообещала губернатор. В некоторых районах Нижней Австрии за последние дни выпало около 370 литров дождя на квадратный метр - гораздо больше, чем обычно за месяц.

10:10 Уровни Эльбы в Саксонии растут:Уровень воды реки Эльбы в Саксонии продолжает расти. Утром в Дрездене он составлял 5,54 метра, и к концу дня превысил 6 метров, что вызвало второй уровень тревоги (из трех). На этом уровне могут затопиться городские районы. Уровень тревоги три уже достигнут на шкале Эльбы в Шонау на чешской границе с высотой воды 6,09 метра. Аналогично, третий уровень действует на Люсатской Неисе возле Гёрлица на польской границе с высотой воды 5,56 метра, всего немного ниже четвертого уровня тревоги. Из-за безопасности закрыт участок шоссе 99 в Гёрлице, как сообщил представитель полиции. Уровень тревоги третьего уровня составляет 4,80 метра там.

09:49 Чехия Sets Record with Century Flood:Первая жертва наводнения в Чехии подтверждена. Полиция также сообщает о семи пропавших без вести. В восточной Моравии-Силезии в районе Брунталь мужчина утонул в реке Красовка. Трое людей были унесены автомобилем возле Йесеника в горах Хрубый Йесеник, без следа автомобиля. Другие пропали в различных водоемах, таких как река Отава. Также без вести пропал житель дома престарелых на польской границе. Премьер-министр Чехии Петр Фiala назвал наводнение "вековым" - то, которое статистически происходит только раз в столетие в том же месте. Ранее сообщалось о жертвах наводнений в других странах ЕС (вход 06:40): погиб пожарный в Австрии, мужчина в Польше и шесть человек в Румынии.

09:17 Женщина упала в Неисе в ГёрлицеЖенщина потеряла равновесие и упала в Неисе возле отеля Parkhotel Merkur в Гёрлице. Согласно первоначальным сообщениям полиции, это произошло около 9:17. Ее унесло примерно на 700 метров, прежде чем она смогла выбраться на берег возле плотины Vierradmühle. В настоящее время она получает лечение в больнице от переохлаждения.

09:00 THW готовится к чрезвычайной ситуации с наводнением на востоке ГерманииФедеральное агентство технической помощи Германии (THW) готовится к возможному наводнению на востоке Германии. Как заявил руководитель отдела THW Фритц-Хельге Восс в программе ZDF "Утренний журнал", они готовы направить крупные команды на Эльбу и Одер, если это будет необходимо. Восс призывает жителей запастись необходимыми товарами, так как Германия пока что была fortunate, но ожидает наводнения на реках Эльба, Нейсе и Одер в ближайшее время. На данный момент THW направило около 140 сотрудников в Баварии и Саксонии, в том числе на место обрушения моста Карола в Дрездене. Восс подчеркивает, что это четвертая крупная наводнительная ситуация в этом году, подчеркивая необходимость подготовки и инвестиций в оборудование, которые он называет "расходами на адаптацию к климату".

08:43 Правительство Польши собирается на экстренное заседание для обсуждения состояния бедствияПремьер-министр Дональд Туск созвал экстренное заседание правительства Польши на понедельник утром в ответ на сильные наводнения в юго-западной Польше. Туск подготовил декрет о введении режима бедствия, который должен утвердить кабинет. Сильные дожди вызвали наводнения в юго-западной Польше, в частности, в городе Ныса в Ополском воеводстве. В местной районной больнице отделение неотложной помощи было затоплено водой из реки Глатцер-Нейсе, притока Одера, сообщает агентство новостей PAP. Тридцать три пациента, в том числе дети и беременные женщины, были эвакуированы на лодках.

08:15 Бавария готовится к новым дождям и повышению уровня водыСитуация с наводнением в Баварии остается напряженной, несмотря на ожидание новых дождей. Полиция сообщает, что ситуация не улучшилась за ночь. Служба высоководности (HND) прогнозирует дальнейший рост уровня воды в результате предстоящих дождей. HND предсказывает, что уровень воды на Дунае в Пассау, на Вилсе в Вилсхофене и на Изаре в Мюнхене снова повысится. Ситуация должна постепенно улучшиться с среды, как предполагает немецкий метеорологический сервис (DWD). По данным DWD, с понедельника на вторник Альпы и предгорья могут получить непрерывные дожди, с возможными количествами осадков от 40 до 70 литров на квадратный метр, и до 90 литров в некоторых районах.

Двое прохожих снимают залив реки Нейсе на мосту Старая Город в Гёрлице. Уровень воды на Нейсе в Гёрлице превысил отметку 2, достигнув глубины 4,42 метра.

07:32 В Чехии уровень воды остается высокимВ зоне наводнений и затоплений в Чехии нет признаков облегчения. Водная волна на реке Марха (Морава) достигла Литовел, примерно в 200 километрах к востоку от Праги. Целые улицы под водой, сообщает агентство новостей CTK. Власти призывают общественность не мешать службам экстренной помощи, так как они ожидают дальнейшего повышения уровня воды в ближайшие часы.

07:03 Провал дамбы вызывает наводнение в ПольшеПосле провала дамбы в Польше местные жители опасаются приближающегося наводнения в районе Глатцер-Нейсе. Видео показывает интенсивность напора вод.

06:40 Смертельные случаи от наводнений в Польше и РумынииПольша и Чехия борются с последствиями беспрецедентного наводнения, в то время как ситуация в Нижней Австрии находится на критическом уровне после сильных дождей. По меньшей мере восемь человек погибли в результате наводнений в различных странах ЕС: пожарный в Австрии, мужчина в Польше и шесть жителей Румынии.

06:12 Наводнения приводят к эвакуации в ЧехииВ Чехии самые сильные за годы штормы привели к затоплению городов, таких как Йесеник в горах Хрубый-Ясенік и Крнов на польской границе. Службы экстренной помощи были вынуждены спасать сотни людей в Йесенике на лодках и вертолетах. После отступления водной волны в нескольких местах оставался риск оползней.

05:49 Пассажиры круизного судна застряли в ВенеИз-за высокого уровня воды на Дунае из-за сильных дождей пассажиры швейцарского речного круизного судна в настоящее время застряли в Вене. Около 100 пассажиров и 40 членов экипажа не могут покинуть судно "Тургау Престиж", которое сейчас привязано к берегу, так как причал затоплен, сообщает швейцарский вещатель SRF со ссылкой на Thurgau Travel. Пассажиры не могут покинуть судно, потому что причал затоплен. Местные власти решат, когда и смогут ли пассажиры покинуть судно, как сообщается в новостях. Пассажирам сообщают, что они могут оставаться на судне до вторника. "Тургау Престиж" должен был отправиться из Линца в Будапешт и обратно, но сейчас неподвижен в Вене.

Шторм "Анетт", известный международно как "Борис", привел к библейским дождям и наводнениям в Польше, Чехии, Австрии и Румынии, в результате чего погибло по меньшей мере восемь человек.

В то время как в Польше введены чрезвычайные меры в затронутых районах Нижней Силезии, Силезии и Опольского воеводства из-за сильных наводнений, ситуация в восточной Австрии остается критической, с закрытием более 200 дорог и примерно 3500 семей без электричества.

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