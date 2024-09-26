В настоящее время Aldi-Sud находится в процессе процедуры возврата

В споре о вводящих в заблуждение акциях, супермаркет Aldi Süd потерпел неудачу в высшем европейском суде. Согласно решению Европейского суда юстиции (ЕСЮ), они должны основывать свои акции на самой низкой цене за последние 30 дней, например, в листовках. Это должно предотвратить обман потребителей, когда цены сначала повышаются, а затем снижаются, рекламируя "ложные скидки".

Юридическая борьба возникла из-за действий ведомства по защите потребителей в Баден-Вюртемберге. Они приветствовали решение суда и ожидают большей открытости для потребителей, надеясь на больше честности от торговцев. Однако розничная торговля предсказывает неблагоприятные последствия tanto для потребителей, как и для торговцев после решения ЕСЮ. Aldi сохранил молчание по поводу решения.

В конкретном случае использовался слоган "Лучшая цена в Германии" для бананов и ананасов. ЕСЮ обнаружил "ценовую выделенность" в 1,49 евро за штуку для ананасов с зачеркнутым ценником 1,69 евро. Однако мелким шрифтом было указано, что самая низкая цена за последние 30 дней была фактически 1,39 евро, что ниже "ценовой выделенности". Для бананов была рекламирована цена 1,29 евро за килограмм со скидкой 23% и зачеркнутым ценником 1,69 евро. И здесь супермаркет также указал в мелком шрифте, что самая низкая цена за последние 30 дней была равна текущей цене.

Примерно два года назад торговцы были обязаны указывать самую низкую цену за последние 30 дней для каждой скидки. Однако ведомство по защите потребителей утверждало, что скидки должны основываться на самой низкой цене, а не просто на цене непосредственно перед запуском предложения.

Ассоциация розничной торговли: меньше скидок в будущем

По словам Корнелии Тауш, вице-президента ведомства по защите потребителей в Баден-Вюртемберге, Aldi Süd не может просто указывать самую низкую цену за последние 30 дней без применения скидки к ней. "Используя этот метод, Aldi вводил в заблуждение, заявляя о настоящем снижении цены, но на самом деле зачеркнутая цена, скорее всего, повышалась лишь ненадолго, чтобы затем продвигать заманчивое снижение цены", - критиковала она.

Судьи в Люксембурге в основном согласились с этой оценкой. Теперь суд в Дюссельдорфе должен принять решение по конкретному случаю, учитывая решение ЕСЮ. Aldi Süd отказался комментировать решение. "Мы просим понимания, что мы не комментируем текущие процессы в принципе".

Согласно мнению Немецкой ассоциации розничной торговли (HDE), решение ЕСЮ имеет отрицательные последствия tanto для потребителей, как и для торговцев. Возможности магазинов рекламировать специальные предложения будут "неразумно ограничены", заявил Петер Шрёдер, глава юридического и потребительского направления HDE. "В результате будет меньше скидок. Охотники за скидками получат fewer возможности растянуть свой домашний бюджет, целенаправленно покупая специальные предложения". В результате средний уровень цен повысится для всех потребителей.

В аналогичном случае Высший региональный суд Нюрнберга также поддержал позицию потребителя. Торговая ассоциация подала в суд на дисконтный магазин. Торговец рекламировал "гарантию цены на 30 дней" и скидку минус 36% по сравнению с предыдущей ценой для определенного кофе. Кофе теперь стоил 4,44 евро вместо прежних 6,99 евро. Однако потребитель мог определить это только через сложный для понимания сноску, которая устанавливала, что кофе был на распродаже по 4,44 евро в течение двух недель, что охватывало упомянутый 30-дневный период. Высший региональный суд Нюрнберга посчитал это сочетание информации о цене вводящей в заблуждение рекламой.

Решение ЕСЮ о тактике Aldi Süd по продвижению может привести к меньшему количеству скидок в будущем, как предположил Петер Шрёдер, глава юридического и потребительского направления Немецкой ассоциации розничной торговли (HDE). Это может ограничить возможности охотников за скидками растянуть свой домашний бюджет, целенаправленно покупая специальные предложения.

Кроме того, спор вокруг использования Aldi Süd слогана "Лучшая цена в Германии" для бананов и ананасов подчеркивает важность прозрачной ценообразования. Теперь торговцы обязаны применять скидки к самой низкой цене за последние 30 дней, как заявила Корнелия Тауш, вице-президент ведомства по защите потребителей в Баден-Вюртемберге, чтобы не вводить потребителей в заблуждение "ложными скидками".

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