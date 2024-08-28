- В наше время, как и в наше время, существует ли значение Иоганна Вольфганга фон Гёте?

Некоторое время назад, во время значительного события в Федеральном художественном зале проходила примечательная выставка, посвященная Гёте. Выставка начиналась с двух простых деревянных досок: длинной и короткой. На длинной было написано "Гёте", а на короткой - "По сравнению с этим, какой-то никто". Художник Георг Херольд использовал это произведение как основу для исследованияConcept того, что каждый может почувствовать свою незначительность рядом с легендарной фигурой Иоганна Вольфганга Гёте, суперзвезды. Однако в связи с 275-летием Гёте на этой неделе стоит пересмотреть этот вопрос: актуально ли это чувство? Популярность Гёте кажется уменьшающейся, так как его читают и ставят реже. Все еще актуален?

Известная фамилия в свое время

В прошлом было бы странно задаваться вопросом, не вызывает ли термин "Германия" образ Гёте, которого называли "лучшей версией немецкого народа". Уже прославленный при жизни, Гёте был не только талантливым поэтом и естествоиспытателем, но и страстным поклонником Италии.

2 октября 1808 года Наполеон, доминировавший в Европе в то время, принял Гёте в Эрфурте. Едва закончив завтрак, Наполеон приветствовал Гёте своей популярной фразой "Вы настоящий мужчина!" ("Vous êtes un homme!"). Некоторые считают, что Наполеон имел в виду, что они могут общаться на равных, в то время как другие считают, что он просто выразил свое восхищение тем, кем стал Гёте.

Наполеон обменялся мыслями с "Мсье Гёте"

После расспросов о возрасте Гёте Наполеон похвалил поэта за его замечательное здоровье, несмотря на то, что другие могли бы считать его полным. Во время беседы Наполеон упомянул, что восхищается ранним бестселлером Гёте "Страдания молодого Вертера". Романа, опубликованного в 1774 году, сразу же сделали Гёте знаменитым во всей Европе. Говорили также, что трагический конец истории, в котором главный герой совершает самоубийство из-за несчастной любви, побудил на подобные действия других влюбленных юношей.

До сих пор спорят, существует ли так называемый "эффект Вертера". Тем не менее, общеизвестно, что Гёте часто обсуждал роман с другими людьми. Более того, Наполеон даже процитировал конкретные пассажи, показав, что действительно изучал работу.

"Войцек" заменил "Фауста" в популярности

С тех пор, как Гёте ушел в 1832 году, его легенда продолжает витать над Германией. Несмотря на критику как классового врага, сексиста и антисемита и других обвинений, его статус оставался относительно неизменным. Однако недавние тенденции свидетельствуют о снижении интереса к Гёте.

Уже в 2022 году опрос показал, что "Фауст" больше не является обязательным к прочтению во многих регионах. Немецкая ассоциация театров даже сообщила о снижении числа постановок "Фауста", в сезоне 2022/2023 было зарегистрировано всего восемь постановок, в отличие от периода до пандемии.

Детлев Баур, главный редактор специализированного журнала "Deutsche Buhne", считает, что сдвиг фокуса от старого, интеллектуально ориентированного белого мужчины является основной причиной снижения популярности Гёте. Хотя по-прежнему могут делаться переосмысления старых работ, такие как "Доктор-мать Фауст", традиционная постановка "Фауста" кажется потерявшей свою привлекательность.

Женский взгляд занимает центральное место

Стоит отметить, что социально-ориентированная драма "Войцек" превзошла "Фауста" по популярности. "Войцек" также является самой часто исполняемой драмой в театрах. Оба произведения недавно получили постановки, которые ставят в центр женских персонажей, таких как Гречен и Мари.

Кроме того, литературный критик и писатель Томас Штайнфельд отметил снижение осведомленности о жизни и работе Гёте в последние годы. По его словам, раньше люди восхищались Гёте просто как всеобщим и почитаемым иконой. Однако сегодняшние обстоятельства могут быть связаны с более общим снижением исторического сознания.

Пересмотр Гёте из Рурского региона

Возможно, традиционные чтения и продолжительные представления больше не отвечают вкусам современной аудитории 21 века. 38-летний поклонник Гёте из Эссена-Кетвиг, Дамиан Маллепре, уже четыре года пытается использовать другой метод - формат Instagram "Вся Гёте!". Цель Маллепре - стимулировать постоянные разговоры о Гёте и его эпохе. Для этого он часто общается с другими людьми, которые имеют особый интерес к Гёте или связь с его эпохой.

В гостях у него бывают преданный поклонник Гёте и медсестра, художник, который делится своими взглядами на морские виды Гёте, и специалист по горлу, который делится своими знаниями о голосовых способностях Гёте. Мероприятия включают презентации книг с известными авторами, на которых участники могут участвовать в живых чатах и задавать вопросы. Часто всплывают интересные факты о политической роли Гёте в Веймаре, например, о существовании компании стоимостью миллиард долларов в Южной Корее и Японии, названной "Лотте", вдохновленной персонажем из "Страданий молодого Вертера". Основатель компании Син Кюк-Хо был так очарован романом, что решил назвать свою компанию в честь женского персонажа.

"Я считаю, что это о связи и обмене", - говорит Дамиан Маллепре. Количество его подписчиков остается относительно небольшим - 1600, но это приводит к глубоким беседам: "Я знаю своих подписчиков достаточно хорошо". Маркетолог, завершивший свою диссертацию по немецким исследованиям на тему Гёте, стоит на своем: "Гёте уже не о том, чтобы сказать нам, что делать, а о том, чтобы соединить нас, создавая возможности для связи". Это благодаря его разнообразным интересам и открытости - "он не ограничен какой-то определенной коробкой, а оставляет место для интерпретации".

Если хочется изучить Гёте deeper, с чего начать? Биограф Штайнфельд советует, что ничего не дается легко: "Нужно приложить усилия, чтобы оценить его работу". Но эти усилия приносят богатый урожай идей. Его рекомендация для начала: "Начнем с 'Страданий молодого Вертера'".

В отличие от прошлого, когда Гёте считался эталоном немецкой культуры, недавний опрос показывает, что "Фауст" больше не является обязательным к прочтению во многих регионах, и количество постановок "Фауста" значительно сократилось.

Несмотря на снижение популярности Гёте, его влияние все еще очевидно в современной литературе, так как "Войцек" превзошел "Фауста" по популярности и часто выделяет женских персонажей.

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