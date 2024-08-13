- В начале в Северной и Южной Норвегии тепло <unk> впереди небольшое похолодание

В ближайшие дни жителей Северного Рейна-Вестфалии ждут не только жаркие дни, но и тёплые ночи. "Ночные температуры останутся относительно высокими с вторника на среду, опускаясь до минимума 20-22 градусов", - сказал метеоролог из немецкого метеорологического Dienst (DWD) агентству DPA.

Сегодня может быть побит годовой температурный рекорд земли в 35,4 градуса. DWD объявил экстремальное тепловое предупреждение для NRW. "Широкие области будут иметь температуры выше 30 градусов. В некоторых местах они могут даже достичь 35 градусов или выше", - сказал метеоролог.

Тем не менее, "остается довольно душно"

Разрозненные грозы - локально с сильным дождем, градом и порывистым ветром - ожидаются в течение дня. "Это очень локально, и большинство людей в NRW, скорее всего, останутся сухими сегодня", - сказал метеоролог. "Но это будет выглядеть иначе в среду, когда ливни и грозы станут более распространенными".

Температуры начнут падать к середине недели, достигнув около 25 градусов вдоль Рейна и все еще около 30 градусов вдоль Весера. "Из-за высокой влажности будет довольно душно", - объяснил эксперт. По крайней мере, к ночи четверга температура немного упадет, достигнув минимума 15-17 градусов.

Чтобы охладиться дома в жару, DWD рекомендует: "Достаточно проветривать, не только ночью. Обеспечьте поперечную вентиляцию или хотя бы какое-то движение воздуха. Вентилятор не охладит воздух, но поможет испаряться влаге с кожи, создавая прохладное ощущение".

Неустойчивая погода на выходные

Выведение тепла из домов и зданий, скорее всего, займет еще несколько дней. DWD ожидает теплых температур 25-28 градусов в четверг. "Будет в основном сухо. Возможны отдельные ливни", - сказал эксперт. Температура упадет до более прохладных 15-17 градусов ночью в пятницу.

Пятница будет иметь похожие температуры, чем в предыдущий день, с в основном ясным небом, некоторой изменчивостью и сильной облачностью. Возможен дождь во второй половине дня. Прогноз на выходные предполагает неустойчивую погоду. "Не будет так жарко, но все равно будет тепло", - сказал эксперт.

Агентство DPA сообщило о прогнозе метеоролога высоких ночных температур в Северном Рейне-Вестфалии. Агентство DPA также распространило информацию о предупреждении DWD об экстремальной жаре в Северном Рейне-Вестфалии.

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