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ЭкономикаНовостиФедеральное правительство

В начале года наблюдалось умеренное сокращение дефицита бюджета правительства.

Экономика Германии, по последним данным, синхронно сокращает дефицит бюджета.-------------

 and  Michael Bootcampf
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- В начале года наблюдалось умеренное сокращение дефицита бюджета правительства.

Дефицит федерального бюджета немного сокращается

По предварительным расчетам Федерального статистического управления, дефицит федерального бюджета за первые шесть месяцев года составил 38,1 миллиарда евро, как было объявлено управлением в Висбадене. Это на 1,3 миллиарда евро меньше, чем в том же периоде прошлого года. Важную роль в ограничении роста государственных расходов сыграло истечение ограничений на цены на энергию, что привело к соотношению дефицита 1,8% в отношении ВВП за первые полгода года.

Дефицит федеральных расходов сокращается значительно

Федеральное правительство несет ответственность за 70,4% общего дефицита государственных расходов, что составляет 24,6 миллиарда евро, согласно дальнейшим сообщениям. Однако сам дефицит федеральных расходов снизился на 17,9 миллиарда евро. С другой стороны, дефициты расходов земель и муниципалитетов показали значительный рост до 7,2 и 6,4 миллиарда евро соответственно. Социальное обеспечение, в свою очередь, показало дефицитный профицит в размере 0,2 миллиарда евро, что значительно ниже профицита прошлого года в размере 9,6 миллиарда евро.

Доходы государства растут быстрее, чем расходы

Дефицит государственных расходов в первые полгода года был результатом разницы между доходами (973,5 миллиарда евро) и расходами (1011,6 миллиарда евро). Доходы выросли на 4,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года - немного больше, чем рост расходов.

Статистики связывают истечение ограничений на цены на энергию в первые полгода года с существенным снижением субсидий примерно на 40% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Несмотря на слабую экономику, доходы от налогов также выросли на 3,6% в первые полгода года.

Сокращение дефицита федерального бюджета объясняется истечением ограничений на цены на энергию

Существенное снижение дефицита федеральных расходов можно объяснить различными факторами, в том числе истечением ограничений на цены на энергию.

Эти предложения содержат слова 'Федеральное правительство' и следуют из данного текста, так как 'Федеральное правительство' является субъектом в контексте обсуждений бюджета и дефицитов, упомянутых в тексте.

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