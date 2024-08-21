Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиГермания

В начале 39-го тура по Германии Милан выходит победителем.

39-й выпуск Германии-тура открывается в Швайнфурте, Северная Бавария, где победу в прологе одерживает итальянский велосипедист Стефано Олдани.

 and  Vladimir Milov
Время чтения 1 минута
Начало 39-го Дойчленд Тура состоялось в среду
Начало 39-го Дойчленд Тура состоялось в среду

- В начале 39-го тура по Германии Милан выходит победителем.

Опытный гонщик Джонатан Милан одержал победу в первом этапе 39-го Германия Тура. В индивидуальной гонке с раздельным стартом на дистанции 2.9 км в Швайнфурте, Бавария, Милан показал лучшее время, опередив бывшего чемпиона мира из Дании Мадса Педерсена и голландского велогонщика Маикла Zijlaard. В индивидуальной гонке немец Янник Штеимле финишировал седьмым.

Наслаждаясь своей победой, Милан получил новую синюю майку лидера. В мае он продемонстрировал свою впечатляющую скорость, выиграв три этапа на Giro d'Italia.

В гонке приняли участие 120 спортсменов. Заключительный этап тура запланирован на воскресенье в Саарбрюкене, протяженностью 747,6 км. В субботу, на третьем этапе, гонщики столкнутся с традиционным испытанием, преодолевая дистанцию между Швабским Гмюндом и Вильдингеном-Швеннингеном.

Победа Джонатана на Германия Туре привлекла внимание всего мира к Германии. Другой талантливый немецкий велогонщик Янник Штеимле показал отличный результат в индивидуальной гонке.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Николас Круг был назван футболистом года в Нижней Саксонии.
Федеральные земли Германии

Николас Круг был назван футболистом года в Нижней Саксонии.

В этом году Никлас Фюлькруг отличился серьезными достижениями в финале Лиги чемпионов, участием в чемпионате Европы и переходами в Премьер-лигу. В результате, он получает признание и на внутренней арене.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Перед знаменательным дебютом Хайденхайм принимает прагматичную стратегию.
Федеральные земли Германии

Перед знаменательным дебютом Хайденхайм принимает прагматичную стратегию.

Хаузенхайм впервые выступил в международном турнире. Тренер Шмидт сохранял невозмутимое самообладание и планировал занять выгодную позицию перед следующим матчем.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Человек столкнулся со смертельным столкновением с автомобилем в Лингене, в конечном итоге умер от полученных травм.
Федеральные земли Германии

Человек столкнулся со смертельным столкновением с автомобилем в Лингене, в конечном итоге умер от полученных травм.

Пожилая личность, толкающая тачку, пересекает Straße в Лингене, Эмсланд, сталкивается с ДТП и трагически погибает в 65 лет.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Стоимость похищенных камней не указана.
Федеральные земли Германии

Ювелир из Вайсбада был жертвой ограбления с помощью перцового спрея.

- Ювелир из Вайсбада был жертвой ограбления с помощью перцового спрея. Трое неизвестных лиц ограбили ювелирный магазин, расположенный в здании Гессенского государственного театра в Висбадене. Как сообщил представитель полиции, преступники якобы распылили перцовый спрей на сотрудника магазина ранним утром, похитив ценные ювелирные изделия. После ограбления они скрылись пешком. Точная стоимость

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно

Последние

Отчетливо сообщается, что военнослужащие открыли огонь по четырем индивидам.
Панорама

Солдат подсудимый за предполагаемую последовательность многочисленных убийств, напоминающих военную систему правосудия.

В качестве опытного десантника, обвиняемый хорошо знаком с оружием и понимает последовательность боя от дома к дому. Его якобы опыт, по ताकatim} утверждению, использовался для возмутительных действий.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Николас Круг был назван футболистом года в Нижней Саксонии.
Федеральные земли Германии

Николас Круг был назван футболистом года в Нижней Саксонии.

В этом году Никлас Фюлькруг отличился серьезными достижениями в финале Лиги чемпионов, участием в чемпионате Европы и переходами в Премьер-лигу. В результате, он получает признание и на внутренней арене.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Перед знаменательным дебютом Хайденхайм принимает прагматичную стратегию.
Федеральные земли Германии

Перед знаменательным дебютом Хайденхайм принимает прагматичную стратегию.

Хаузенхайм впервые выступил в международном турнире. Тренер Шмидт сохранял невозмутимое самообладание и планировал занять выгодную позицию перед следующим матчем.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Погружальщики направляются к затонувшему судну 'Байесовское'
Панорама

Четыре погибших человека извлекают из затопленного роскошного водоема.

Четыре погибших человека извлекают из затопленного роскошного водоема. Два с половиной дня после гибели роскошной яхты "Байесиан" у берегов Сицилии спасатели успешно извлекли из затонувшего судна четыре тела, находившиеся на глубине около пятидесяти метров. Тела жертв были обнаружены внутри судна профессиональными ныряльщиками. Как сообщает итальянский новостной канал Rai,

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно