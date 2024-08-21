- В начале 39-го тура по Германии Милан выходит победителем.

Опытный гонщик Джонатан Милан одержал победу в первом этапе 39-го Германия Тура. В индивидуальной гонке с раздельным стартом на дистанции 2.9 км в Швайнфурте, Бавария, Милан показал лучшее время, опередив бывшего чемпиона мира из Дании Мадса Педерсена и голландского велогонщика Маикла Zijlaard. В индивидуальной гонке немец Янник Штеимле финишировал седьмым.

Наслаждаясь своей победой, Милан получил новую синюю майку лидера. В мае он продемонстрировал свою впечатляющую скорость, выиграв три этапа на Giro d'Italia.

В гонке приняли участие 120 спортсменов. Заключительный этап тура запланирован на воскресенье в Саарбрюкене, протяженностью 747,6 км. В субботу, на третьем этапе, гонщики столкнутся с традиционным испытанием, преодолевая дистанцию между Швабским Гмюндом и Вильдингеном-Швеннингеном.

Победа Джонатана на Германия Туре привлекла внимание всего мира к Германии. Другой талантливый немецкий велогонщик Янник Штеимле показал отличный результат в индивидуальной гонке.

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