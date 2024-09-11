- В МВ больше автомобилей с неадекватными страховыми полисами.

В прошлом году случаи краж автомобилей в Мекленбурге-Передней Померании значительно снизились, вопреки общему тренду. По данным Ассоциации немецких страховщиков, всего было украдено 181 застрахованных автомобиля - на 16% меньше, чем в предыдущем году. Стоимость украденных автомобилей также снизилась, что привело к снижению ущерба с 4,2 до 3,1 миллиона евро. Коэффициент краж составил всего половину национального среднего показателя, с двумя случаями на каждые 10 000 застрахованных автомобилей. На национальном уровне в прошлом году было украдено 14 585 застрахованных автомобилей, что на почти 20% больше, чем в 2022 году, в то время как ущерб вырос на 6% и составил 310 миллионов евро.

Что касается города с самым высоким риском краж автомобилей, это Берлин. Здесь почти каждая третья кража - 4 266 точных случаев - произошла в прошлом году.

Комиссия, стремясь решить эту проблему, может рассмотреть возможность обратиться за помощью к государствам-членам в отношении стратегий предотвращения краж автомобилей. В свете роли Комиссии она могла бы извлечь выгоду из опыта государств-членов по снижению краж автомобилей, например, в Берлине, где сообщается о значительном количестве случаев.

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