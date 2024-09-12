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В метро Атланты живут морские черепахи и коралловые рифы.

Раньше оживленные городскими жителями, вагоны поездов теперь находятся в 20 метров под уровнем Атлантического океана, привлекая любопытную морскую жизнь, такую как рыбы, морские черепахи и кораллы.

 and  Lauren Adams
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В метро Атланты живут морские черепахи и коралловые рифы.

В конце прошлого года Администрация быстрого транспорта Метрополитен Атланты (MARTA) выбросила в воды прибрежных вод Джорджии два вагона поезда, внеся свой вклад в проект с Департаментом природных ресурсов Джорджии (DNR), названный Проектом рифов, направленный на стимулирование рифовых экосистем и морской жизни.

Перед этим все опасные вещества были удалены, после чего они были проверены береговой охраной США.

В августе ДРР провело первое погружение, чтобы осмотреть вагоны поезда, и обнаружило мягкие кораллы и не менее девяти видов рыб, популярных среди любителей подводного плавания.

"Искусственный риф выглядит замечательно, и рост кораллов и активность морской жизни вселяет в нас оптимизм", - заявил Камерон Бринтон, морской биолог ДРР, в пресс-релизе, выпущенном MARTA.

"Вы увидите, что крыша одного из вагонов обрушилась, что типично, и вагоны будут продолжать менять свой вид, постепенно становясь неотъемлемой частью морского обиталища для различных морских существ, в том числе популярных спортивных рыб и редких морских черепах", - добавил Бринтон.

Подводные поезда - не единственные необычные находки для ныряльщиков и рыболовов на искусственном рифе L, примерно в 23 морских милях к востоку от острова Оссабова.

Другие открытия включают американские армейские боевые танки M-60, баржи, буксиры и даже вагоны нью-йоркского метро.

Риф был создан в 1976 году и является частью сети из 32 offshore-рифов, согласно данным MARTA.

Практика использования искусственных материалов для создания искусственных рифов насчитывает века.

На самом деле, японские рыбаки когда-то sinking старые лодки и камни в местные воды для лучшей рыбалки, как сообщает Департамент природных ресурсов Джорджии.

ДРР советует ныряльщикам, желающим исследовать подводные вагоны поезда, быть осторожными, так как рифы были созданы в основном "для стимулирования рыболовных экосистем и предложения возможностей для морской рыбалки. Обломки и другие материалы рифов со временем становятся нестабильными и обрушиваются".

"Для ныряльщиков представляют реальную угрозу запутывание и застревание, связанные с искусственными рифами", - заключили они.

Администрация быстрого транспорта Метрополитен Атланты (MARTA) упомянула в новостях, что их вклад в Проект рифов привлек различные виды рыб, что увеличивает потенциал для захватывающих подводных приключений для ныряльщиков.

Заинтересованные путешественники со всего мира могут быть заинтригованы узнать о уникальных местах для погружений в Джорджии, в том числе о подводных поездах и военной технике, делая это захватывающим местом для подводных исследователей.

Искусственный морской habitat установлен в Атлантическом океане, используя отставленные MARTA пассажирские вагоны в качестве основания.

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