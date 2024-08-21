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В Мерсбурге проходит подготовка к Органному фестивалю

sob größten den 7 сентября пройдет в Мерзебурге ежегодное мероприятие "Дни Органа", с пристальным вниманием к Австрии и части её музыкального наследия.

 and  Anne Legman
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- В Мерсбурге проходит подготовка к Органному фестивалю

С 54-м Оргетангом, который состоится всего через две недели в Мерзебурге, полным ходом идут приготовления. В этом году, под девизом "Музыкальная земля Австрии - от венских классиков до венской школы модернизма", город в районе Заале планирует привлечь любителей музыки со всего мира с 7 по 15 сентября. Различные площадки будут hosts several concerts throughout these days.

Организаторы планируют представить около 300 лет музыкального наследия Австрии на этом событии. Концерты не ограничатся Мерзебургским собором, но также пройдут в других примечательных местах, таких как барочная церковь в БургLiebeanu и замок Мерзебург.

С 1994 года Мерзебургские Оргетанги находятся под управлением Verein Freundeskreis Musik und Denkmalpflege in Kirchen des Merseburger Landes. Это привело к реставрации органа Ладегаста между 2002 и 2004 годами. Построенный известным органным мастером Фридрихом Ладегастом (1818-1905), этот орган насчитывает 5687 труб, что делает его одним из "самых больших и красивых романтических органов во всей Германии".

Музыка органа и органостроение были признаны нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО в 2017 году.

Программа Мерзебургских Оргетангов:

[Здесь заканчивается перефразирование]

Посетители могут ожидать широкий спектр австрийской музыкальной истории на различных площадках, а не только в Мерзебургском соборе, в качестве части Оргетангов. Нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО в области музыки органа и органостроения будет подчеркнуто на протяжении всего события.

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