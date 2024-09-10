В Мексиканском заливе появился тропический циклон No6, предупреждение о возможном урагане

Тропическое возмущение, формирующееся в заливе Кампече в Мексиканском заливе, находилось примерно в 320 милях к югу от Браунсвилла, Техас, поздним воскресным вечером. По данным центра ураганов в 11 вечера по восточному времени, буря демонстрировала устойчивые ветры скоростью 50 миль в час.

Система медленно продвигалась на северо-запад со скоростью 5 миль в час, и ожидалось, что в течение следующего дня или двух она постепенно повернет на север. По прогнозу центра ураганов, возмущение будет обходить северное побережье Мексиканского залива до вторника и приблизится к побережью Верхнего Техаса и Луизианы в среду.

Мексиканские власти объявили предупреждение о тропическом шторме от Барры дель Тordo до устья Рио-Гранде в ответ на возможные угрозы. Национальная метеорологическая служба США также объявила предупреждение о тропическом шторме от устья Рио-Гранде до Порт-Мэнсфилда, примерно в 60 милях к северу.

Центр ураганов предупредил, что в понедельник могут быть объявлены дополнительные предупреждения для южной части Техаса и Луизианы, и что система, скорее всего, превратится в тропический шторм в этот день, показав более значительное усиление во вторник благодаря чрезвычайно теплым водам залива. По прогнозу центра ураганов, она может усилиться до урагана перед ударом по побережью Техаса и Луизианы.

Будущий названный шторм будет назван Франсине.

Разветвленная область низкого давления сохранялась в юго-западной части Мексиканского залива в воскресенье, вызывая обширные дожди и грозы, как сообщил центр ураганов.

Шторм получил временное обозначение Потенциального тропического циклона шесть от центра ураганов, чтобы сигнализировать о его скором формировании и возможности принести эффекты, требующие предупреждений в течение следующих 48 часов.

Этот шторм возник в уже аномально активный сезон ураганов в Атлантике, который к середине августа породил пять названных штормов - три из которых превратились в ураганы. Появление шторма также предшествовало статистическому пику сезона ураганов в Атлантике 10 сентября.

Ученые из Университета штата Колорадо указали, что примерно 68% всей тропической активности в Атлантике обычно происходит после 1 сентября. Последние события в заливе последовали за необычно спокойным периодом в Атлантике, отмеченным отсутствием названных штормов с августа.

Теплые воды залива, температура которых колебалась около 90 градусов Фаренгейта и была на 5 градусов выше средней, сыграли значительную роль в быстром усилении шторма в выходные дни.

Самолет-разведчик ВВС США осмотрел систему в воскресенье днем, обнаружив, что она все еще неорганизованная и не воспользовалась топливом из теплых вод.

Нестабильные метеорологические условия в верхней атмосфере могут привести к непредсказуемым движениям, что делает сложным прогнозирование потенциальной силы или места посадки системы на этом этапе.

Тем не менее, центр ураганов призывает жителей северо-западного побережья Мексиканского залива, Верхнего Техаса и Луизианы внимательно следить за развитием шторма.

В некоторых районах северо-западного побережья залива могут наблюдаться сильные ветры, опасная волна и наводнения из-за обильных осадков уже во вторник.

Ожидается, что тропические дожди оросят регион от 4 до 8 дюймов осадков, а в некоторых районах северо-восточного побережья Мексики и различных частях побережья Техаса и Луизианы может выпасть до 12 дюймов осадков к четвергу.

Эти осадки могут привести к риску наводнений и городских наводнений.

Волна и сильный прибой могут вызвать незначительное затопление побережья в Мексике. Условия тропического шторма, скорее всего, затронут северо-западное побережье Мексики во вторник в зоне предупреждения.

Шторм может посетить несколько районов Техаса, которые были сильно повреждены ураганом Берyll в июле, который обрушился юго-западнее Хьюстона как ураган первой категории, вызвав значительное наводнение и ущерб от ветра, что привело к значительным отключениям электроэнергии в районе Хьюстона.

Последний раз два названных шторма обрушились на Техас в 2020 году, когда ураган Хана ударил возле Браунсвилла, а тропический шторм Бетта обрушился на Порт-Лавака.

Если шторм ударит по побережью Техаса как ураган, это будет первый "двойной удар" за 16 лет. Предыдущий раз, когда два урагана ударили по Техасу в один год, был в 2008 году, когда ураган Долли ударил в Корпус-Кристи, а ураган Айк - в Галестон и Хьюстон.

Последний раз, когда ураган напрямую ударил по Луизиане, был ураган Ида четвертой категории в 2021 году.

Центр ураганов следит за двумя другими системами в Атлантике.

Диапазон дождей и гроз, продолжающий проявлять некоторые признаки организации, связан с разветвленной областью низкого давления над центральной тропической Атлантикой.

Благоприятные условия окружающей среды указывают на то, что эта система может развиться дальше. "Тропический депрессия может образоваться, когда система будет дрейфовать над центральной тропической Атлантикой в течение понедельника, а затем начнет медленно двигаться на запад в течение остальной части недели", - заявил центр ураганов, присвоив шансы на образование 70% в течение следующих семи дней.

Между тем, низкое давление, расположенное несколько сотен миль к юго-западу от островов Кабо-Верде, вызвало обширную область неорганизованных дождей и гроз.

Эта система, скорее всего, останется стабильной в течение следующих нескольких дней и может взаимодействовать с тропическим волной, ожидаемой с западного побережья Африки в понедельник.

Тропический депрессия может образоваться во второй половине или конце недели, когда система начнет медленно двигаться на северо-запад. Центр ураганов оценил шансы на образование этой системы в 50%.

Будущие погодные условия вдоль побережья залива могут принести сильные ветры, опасную волну и наводнения из-за обильных осадков уже во вторник. Теплые воды в заливе, около 90 градусов Фаренгейта, обеспечивают шторм достаточной энергией для усиления.

Читайте также: