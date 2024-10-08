Флорида остается бдительной, поскольку тропический шторм Милтон формируется в заливе, следуя за ураганом Хелен.

Тропический шторм Милтон появился в западной части Мексиканского залива в субботу утром, вскоре после того, как он превратился в тропическую депрессию, согласно специальному предупреждению Национального центра ураганов. Это Милтон, 13-й названный шторм этого сезона, и он движется быстрее обычного – обычно он не появляется до 25 октября.

Милтон, скорее всего, усилится, что может привести к серьезным рискам для некоторых частей западной Флориды в течение следующей недели.

По мере продвижения Милтона на восток и северо-восток через Мексиканский залив ожидается его быстрая интенсификация и достижение или даже превышение силы основного урагана при достижении западного побережья полуострова Флорида к середине недели, согласно центру ураганов.

Вероятно, к воскресенью будут объявлены предупреждения об ураганах и нагонных волнах для различных частей побережья Флориды, с учетом возможных опасных нагонных волн в районах, недавно пострадавших от Хелены.

В течение следующих одного-двух дней ожидаются значительные осадки в некоторых районах Мексики, а затем обильные осадки во Флориде с поздней субботы до середины следующей недели.

Число жертв от Хелены, которая обрушилась на Большой изгиб Флориды 26 сентября в качестве урагана 4-й категории, превысило 200 смертельных случаев в шести штатах. Шторм оставил разрушения на пути более чем в 500 миль, в том числе катастрофическое наводнение, разрушительные ветры и отключения электроэнергии.

Хелена входит в число самых значительных штормов в Мексиканском заливе за последний век.

В настоящее время прогнозы указывают на широкие осадки от 4 до 6 дюймов для практически всей Флориды, от Гейнсвилла до Ки-Уэста, с изолированными районами, где ожидается до 10 дюймов осадков к четвергу. Только в Тампе уже зарегистрировано более 20 дюймов осадков, превышающих среднегодовые показатели. В результате Мельбурн, Джексонвилл, Наплс и Форт-Майерс уже получили избыточное количество осадков более чем на фут за этот год.

Уровень риска от нагонных волн для полуострова Флорида может возрасти уже к позднему вторнику или среде. Кроме того, ожидаются разрушительные ветры, торнадо и водовороты в течение следующей недели.

Центр ураганов предупреждает жителей полуострова Юкатан, полуострова Флорида, Флоридских Кий и Багамских Островов оставаться бдительными в отношении любых возможных последствий в течение выходных и начала следующей недели.

Метеоролог CNN Элиса Раффа внесла вклад в этот отчет.

Прогноз погоды указывает на то, что Милтон может принести обильные осадки в некоторые районы Флориды с поздней субботы до середины следующей недели, потенциально превышая среднегодовые показатели в некоторых районах. Усиливающийся тропический шторм Милтон также может привести к опасным нагонным волнам, представляющим риск для полуострова Флорида уже к позднему вторнику или среде.

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