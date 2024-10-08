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Флорида остается бдительной, поскольку тропический шторм Милтон формируется в заливе, следуя за ураганом Хелен.

После едва ли недели после удара урагана Хéléне по побережью Флориды, штат вновь находится на высоком уровне готовности, ожидая потенциально катастрофического воздействия от другого урагана, который формируется в Мексиканском заливе.

 and  Lauren Adams
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Эксперт по погоде демонстрирует предполагаемый маршрут потенциального урагана. Тропический шторм 14...
Эксперт по погоде демонстрирует предполагаемый маршрут потенциального урагана. Тропический шторм 14 сформировался утром в субботу в западной части Мексиканского залива и, как ожидается, превратится в тропический шторм Мильтон в течение следующих 24 часов, сообщает Национальный центр ураганов. Метеоролог CNN Элизе Раффа сообщает об этом обновлении.

Флорида остается бдительной, поскольку тропический шторм Милтон формируется в заливе, следуя за ураганом Хелен.

Тропический шторм Милтон появился в западной части Мексиканского залива в субботу утром, вскоре после того, как он превратился в тропическую депрессию, согласно специальному предупреждению Национального центра ураганов. Это Милтон, 13-й названный шторм этого сезона, и он движется быстрее обычного – обычно он не появляется до 25 октября.

Милтон, скорее всего, усилится, что может привести к серьезным рискам для некоторых частей западной Флориды в течение следующей недели.

По мере продвижения Милтона на восток и северо-восток через Мексиканский залив ожидается его быстрая интенсификация и достижение или даже превышение силы основного урагана при достижении западного побережья полуострова Флорида к середине недели, согласно центру ураганов.

Вероятно, к воскресенью будут объявлены предупреждения об ураганах и нагонных волнах для различных частей побережья Флориды, с учетом возможных опасных нагонных волн в районах, недавно пострадавших от Хелены.

В течение следующих одного-двух дней ожидаются значительные осадки в некоторых районах Мексики, а затем обильные осадки во Флориде с поздней субботы до середины следующей недели.

Число жертв от Хелены, которая обрушилась на Большой изгиб Флориды 26 сентября в качестве урагана 4-й категории, превысило 200 смертельных случаев в шести штатах. Шторм оставил разрушения на пути более чем в 500 миль, в том числе катастрофическое наводнение, разрушительные ветры и отключения электроэнергии.

Хелена входит в число самых значительных штормов в Мексиканском заливе за последний век.

В настоящее время прогнозы указывают на широкие осадки от 4 до 6 дюймов для практически всей Флориды, от Гейнсвилла до Ки-Уэста, с изолированными районами, где ожидается до 10 дюймов осадков к четвергу. Только в Тампе уже зарегистрировано более 20 дюймов осадков, превышающих среднегодовые показатели. В результате Мельбурн, Джексонвилл, Наплс и Форт-Майерс уже получили избыточное количество осадков более чем на фут за этот год.

Уровень риска от нагонных волн для полуострова Флорида может возрасти уже к позднему вторнику или среде. Кроме того, ожидаются разрушительные ветры, торнадо и водовороты в течение следующей недели.

Центр ураганов предупреждает жителей полуострова Юкатан, полуострова Флорида, Флоридских Кий и Багамских Островов оставаться бдительными в отношении любых возможных последствий в течение выходных и начала следующей недели.

Метеоролог CNN Элиса Раффа внесла вклад в этот отчет.

Прогноз погоды указывает на то, что Милтон может принести обильные осадки в некоторые районы Флориды с поздней субботы до середины следующей недели, потенциально превышая среднегодовые показатели в некоторых районах. Усиливающийся тропический шторм Милтон также может привести к опасным нагонным волнам, представляющим риск для полуострова Флорида уже к позднему вторнику или среде.

В данный момент это является траекторией тропической депрессии

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