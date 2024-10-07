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Флорида остается бдительной, поскольку в заливе возникает новая тропическая опасность, которая последовала за ураганом Хелен.

Менее чем через 10 дней после удара урагана Хелен по побережью Флориды, штат снова готовится к другому возможному шторму, который формируется в Мексиканском заливе.

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 2 минут
Угроза шторма формируется в западной части Мексиканского залива, как видно в субботу.
Угроза шторма формируется в западной части Мексиканского залива, как видно в субботу.

Флорида остается бдительной, поскольку в заливе возникает новая тропическая опасность, которая последовала за ураганом Хелен.

Тропическая депрессия 14 сформировалась в западной части Мексиканского залива в субботу утром и, согласно заявлению Национального центра ураганов, в течение следующих 24 часов, вероятно, превратится в тропический шторм Мильтон. Это 13-й названный шторм, использующий букву 'M', и он опережает график – обычно он появляется 25 октября.

Согласно прогнозу центра ураганов, депрессия, скорее всего, усилится быстрыми темпами, двигаясь в восточном или северо-восточном направлении через Мексиканский залив, и может достичь или стать сильным ураганом, когда приблизится к западному побережью полуострова Флорида к середине недели.

Почти все модели прогнозирования погоды сходятся во мнении, что эта система продолжит свой восточный путь и достигнет западного побережья полуострова Флорида в среду.

Возможно, уже в воскресенье будут объявлены предупреждения о шторме и наводнении для определенных районов побережья Флориды.

Согласно данным NHC, независимо от своего развития, сильные дожди могут повлиять на некоторые районы Мексики в течение следующих одного или двух дней и на большую часть Флориды с конца этого уик-энда до середины следующей недели.

Катастрофические последствия от Элены, которая обрушилась на Флориду как ураган 4-й категории 26 сентября, привели к гибели более 200 человек в шести штатах. Власти опасаются, что число жертв может возрасти.

Элена была одним из самых сильных штормов, которые когда-либо наблюдались в Мексиканском заливе за последние сто лет.

Согласно текущему прогнозу, штат может ожидать широкомасштабные осадки от 4 до 6 дюймов почти по всей его длине, от Гейнсвилла до Ки-Уэста, с изолированными районами, где может выпасть до 10 дюймов осадков, до четверга. Тампа уже превысила годовую норму осадков более чем на 20 дюймов. Города, такие как Мелборн, Джексонвилл, Наплс и Форт-Майерс, также имеют избыток осадков более чем на фут за этот год.

Также возрастает угроза наводнения для западного полуострова Флорида с конца вторника или среды. Также ожидаются повреждающие ветры, торнадо и водовороты на следующей неделе.

Центр ураганов рекомендует жителям полуострова Юкатан, полуострова Флорида, Флоридских Кий и Багамских островов внимательно следить за этой системой в течение этого уик-энда и следующей недели, следя за любыми потенциальными последствиями.

Текущий погодный паттерн указывает на то, что депрессия может принести сильные дожди в некоторые районы Мексики в течение следующих одного или двух дней. По мере усиления тропической депрессии, она может привести к наводнению для западного полуострова Флорида с конца вторника или среды.

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