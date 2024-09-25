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В случае неизбежного кризиса эти стадионы будут переданы в временные приюты.

Различные стадионы NFL служат основными центрами реагирования во время ураганов, торнадо и наводнений.

 and  Melissa Williams
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В случае неизбежного кризиса эти стадионы будут переданы в временные приюты.

В результате сотрудничества Национальной футбольной лиги (NFL) и Агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) четыре спортивных сооружения были выбраны для функционирования в качестве укрытий, мест staging, экстренных больниц и центров распределения в случае природных катастроф, таких как ураганы, торнадо и наводнения.

Первоначальные стадионы, включенные в это соглашение, — это MetLife Stadium (домашняя арена Нью-Йорк Джетс и Нью-Йорк Джайентс); Lumen Field (Сиэтл Сихокс); Acrisure Stadium (Питтсбург Стилерз); и Raymond James Stadium (Тампа-Бэй Бакканирс).

Еще один стадион, SoFi Stadium, который принимает Лос-Анджелес Рэмс и Чарджерс, в настоящее время рассматривается для присоединения к списку.

Администратор FEMA Дин Крисвелл описала эту инициативу как "пioneering opportunity", приглашая другие стадионы последовать их примеру.

"Хотя мы начинаем с NFL, все спортивные сооружения могут внести свой вклад в свои сообщества во время кризисов", — заявила Крисвелл. "Я призываю другие организации и лиги принять участие в этом сотрудничестве, когда мы сталкиваемся с вызовами, вызванными климатическим кризисом".

В прошлом футбольные стадионы служили импровизированными экстренными пунктами; например, Супердром в Новом Орлеане использовался в качестве последнего прибежища во время урагана Катрина в 2005 году, несмотря на ухудшающиеся условия после потери электроэнергии и истощения запасов. Многие другие стадионы также стали центрами реагирования на Covid-19 во время пика пандемии.

Узнавая ценность обширной спортивной инфраструктуры США во время кризисов, NFL предложила федеральному правительству использовать свои стадионы во время экстремальных погодных условий и других чрезвычайных ситуаций при условии достаточного планирования и координации.

"Стадионы являются незаменимыми общинными ресурсами, часто используемыми во время кризисов", — заявила главный директор по безопасности NFL Кэти Лэниер. "Это назначение подчеркивает значительную роль стадионов tanto в обычных, так и в сложных обстоятельствах".

Чтобы получить официальное назначение в качестве экстренного пункта от федерального правительства, стадионы должны быть расположены в центре, рядом с основными шоссе и медицинскими учреждениями, такими как больницы, и быть доступными для лиц с ограниченными возможностями, а также иметь возможность быстро распределять продовольствие, воду и медицинскую помощь.

Во время таких природных катастроф важно тщательно следить за погодными условиями, чтобы гарантировать безопасность выбранных сооружений. Несмотря на свой потенциал для функционирования в качестве экстренных пунктов, стадионы могут столкнуться с трудностями в обеспечении постоянной поддержки в случае длительных отключений электроэнергии или истощения ресурсов.

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