Юго-восточный регион переживает горе и разрушения, поскольку тайфун Хелен уносит более 60 жизней, лишает семей возможности жить, и прерывает электроснабжение.

• Более 60 жертв в 5 штатах: Погибшие зафиксированы в Южной Каролине, Джорджии, Флориде, Северной Каролине и Виргинии. По least 10 человек погибли в Северной Каролине, как заявили в офисе губернатора Роя Купера в субботу вечером. По least 24 человека погибли в Южной Каролине, в том числе два пожарных в округе Салуда, сообщили власти. В Джорджии, по least 17 человек погибли, двое из которых были убиты торнадо в Алмао, как подтвердил представитель губернатора Брайана Кэмп. В Флориде, по least 11 человек погибли, несколько утонули в округе Пинеллас, как заявил губернатор Рон ДеСантис в субботу. Один человек также погиб в округе Крейг, Виргиния, из-за падения дерева и обрушения здания, как сообщил губернатор Гленн Янгкин в пятницу.

• Более 200 пропавших без вести из-за сбоя связи: Более 200 человек были спасены из-за наводнения в Северной Каролине, вызванного "библейской разрухой", как заявил губернатор Рой Купер в субботу. Однако более 60 человек все еще считаются пропавшими без вести в округе Бунком, и более 150 операций по поиску и спасению ведутся в округе, включая город Эшвилл. Сотрудники экстренных служб продолжают быть перегруженными из-за нарушенной связи, без сотовой связи в регионе по least "несколько дней", как заявили официальные лица. Высокий объем экстренных звонков привел к более чем 5500 звонков 911 и более чем 130 спасений на воде с четверга. Более 20 воздушных спасений были проведены в округе Макдауэлл с раннего утра субботы, в то время как центр экстренной помощи перегружен звонками.

• Более 400 дорог закрыты в Северной Каролине: После Хелены почти 400 дорог и десятки шоссе остаются закрытыми в западной Северной Каролине, как сообщило транспортное ведомство штата в субботу утром. Власти округа Бунком призывают людей не выходить на дороги, чтобы позволить проехать машинам экстренных служб, и быть внимательными к движущейся земле, так как округ борется со склонами. Официальные лица округа запросили дополнительные ресурсы от государственных и федеральных властей. Доступ к чистой питьевой воде также является проблемой во всем штате, с семью водными заводами в округах Эвери, Берк, Хайвуд, Джексон, Ратгерфорд, Уотога и Янси, закрытыми, что влияет на почти 70 000 домохозяйств. Всего 17 водных заводов сообщили об отключении электроэнергии, и в западных общинах действуют 50 предписаний о кипячении воды.

• Более 2,6 миллиона человек без электроэнергии на юго-востоке: Остатки Хелены продолжают нарушать поставки электроэнергии в нескольких штатах на востоке США в субботу, оставив без электричества более 2,6 миллиона клиентов в Южной Каролине, Северной Каролине, Джорджии, Флориде и Виргинии, согласно данным PowerOutage.us.

• Разрушительные последствия в Джорджии: Губернатор Брайан Кэмп заявил, что Хелена "не пощадила никого" в Джорджии, где погибли по least 17 человек. Кэмп подтвердил, что среди погибших были мать и ее месячные близнецы, 7-летний мальчик и 4-летняя девочка, и 58-летний мужчина. "Похоже, что здесь пронеслось торнадо, похоже, что взорвалась бомба, и это не только здесь", - сказал Кэмп.

• Катастрофические последствия в Южной Каролине: Национальная служба погоды Гринвилл-Спартанбург, Южная Каролина, заявила, что они "ошеломлены ужасающим наводнением и широкомасштабными ветровыми повреждениями, вызванными ураганом Хелена" в субботу вечером, назвав это "самым страшным событием в истории нашего офиса".

• Ожидаются дальнейшие дожди: Хотя Хелена стала посттропическим циклоном в пятницу, ожидается, что дожди продолжатся в выходные в некоторых районах южных Аппалачей, с возможными дополнительными 25 мм для районов западной Северной Каролины, включая Эшвилл, и восточного Теннесси, включая Пиgeon Forge и Gatlinburg. До 50 мм возможно для мест в Виргинии, Кентукки, Огайо, Западной Виргинии и Пенсильвании к понедельнику. "Хотя количество осадков будет небольшим, районы, которые получили избыточное количество осадков от Хелены, могут увидеть изолированные наводнения в результате", - заявило управление погодой в субботу утром.

“Нам всем здесь очень нужна помощь”

С тех пор, как Хелена начала заливать регион, она превратила кварталы в озера, унесла машины, как игрушки, сломала деревья, как веточки, и оставила бизнес под водой. Толстые кучи грязи и плавающего мусора блокировали улицы, когда проливные дожди обрушились на дороги и смыли мосты. Ситуация оставила сотни людей в Северной Каролине застрявшими в домах, больницах или системах транспорта, ожидающих спасения.

"Приоритет - вывести людей", - сказал губернатор Северной Каролины Рой Купер CNN affiliate Spectrum News. "И доставить товары".

Но есть препятствие: "Все затоплено. Очень трудно увидеть, в чем именно проблема", - сказал Купер.

Стив Халлендер, 26-летний житель второго этажа вместе со своей сестрой и ее партнером, сказал CNN, что вода почти достигла их жилища, но к счастью, отступила. Большинство людей, живущих на первом этаже, ушли до того, как вода поднялась, но другие переехали на более высокие этажи, чтобы жить с другими жителями, сказал Халлендер.

"Нам действительно нужна помощь здесь. Нам нужна вода, какая-то электроэнергия, еда и газ. Мы просто не знаем, что делать", - сказал он.

Вода оставила Халлендера и его семью запертыми в их квартире. Они пытались отправиться на север в субботу, но закрытые дороги помешали им, и они были вынуждены вернуться в свою квартиру. Семья теперь имеет только четыре бутылки воды и немного не портящихся продуктов, сказал Халлендер.

Между тем, в Черной Горе, Северная Каролина, София Грейс Кунст столкнулась с другой проблемой - оползень.

Кunst, которая гостила на неделю, наслаждалась игрой в Уно с шестью друзьями в небольшой комнате внутри столовой. В точности в 9:10 утра в пятницу, когда грязевая лавина пробилась через окно и затопила комнату, кто-то крикнул: "Лавина! Все, бегите!"

"Я наблюдала, как к нам приближалась огромная волна грязи, деревьев и камней высотой пять или шесть футов", - сообщила CNN Kunst.

После этого события развивались стремительно.

Она спаслась в главный зал столовой, но только чтобы увидеть, как стена обрушивается. Они переместились на веранду столовой, где многие плакали, и Kunst была шокирована, сказала она.

В тот момент она поняла, что босиком и все еще держит карты Уно.

Группа была не уверена, что делать дальше, окруженная водой со всех сторон, но в итоге решила пройти через грязную воду, чтобы добраться до парковки на более высокой местности. После небольшого пребывания там они смогли добраться до укрытия.

"Только тогда большинство людей поняли. Было много слез. Для меня это не имело эмоционального воздействия, но мое тело среагировало. Я начала сильно дрожать. Я почувствовала, что должна закричать или выпустить энергию", - призналась Kunst.

Ливень "разрушил" бизнесы Северной Каролины перед сезоном отпусков

Предприятия в сообществе Эшвилла пострадали перед октябрем, самым прибыльным туристическим сезоном региона.

В субботу владелец бизнеса Патрик МакНамара впервые увидел разрушения, оставленные Хеленой. МакНамара управляет небольшим бизнесом по доставке молока в Эшвилле уже 12 лет.

"Водные потоки были выше причала более чем на четыре фута", - сказал МакНамара, "В результате все здание было разрушено".

Оборудование его бизнеса было разбросано по складу, молоко испортилось, а пол был покрыт несколькими дюймами грязи. МакНамара считает, что ему придется избавиться от тысяч галлонов молока.

Боясь нехватки ресурсов, МакНамара упомянул возможность перемещения своего бизнеса в другое помещение.

Начинает длительный процесс уборки, МакНамара надеется, что сообщество сможет восстановиться и насладиться процветающим туристическим сезоном несмотря на разрушения.

В этом сообщении также принимали участие CNN: Изabel Rosales, Taylor Galgano, Sara Smart, Conor Powell, Caroll Alvarado, Caroline Jaime, Emma Tucker, Artemis Moshtaghian и Raja Razek.

