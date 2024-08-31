- В Мекленбурге-Ворпомерене около 1200 ордеров на арест остаются неисполненными.

В Мекленбурге-Передней Померании, по последним данным, 1186 активных приказов о задержании еще не исполнены. Об этом сообщил представитель Министерства внутренних дел агентству Дойче Прессе-Агентур, отметив, что более одного приказа выдано на 94 человека. Один человек даже имеет 5 приказов против него. Если подозреваемый не проживает по указанному адресу и полиция не знает альтернативного местоположения, необходимы дополнительные расследования.

В 388 случаях приказы выданы из-за кражи, растраты или получения краденого. 107 приказов были выданы из-за мошенничества, и 30 - из-за грабежа. Приказ за вождение без действительного разрешения был выдан 216 раз, но остался неисполненным. В большинстве случаев включается замена лишения свободы, часто налагаемая за неоплаченные штрафы.

К счастью, число открытых приказов о задержании осталось относительно стабильным в последние годы. В июле 2023 года Министерство внутренних дел сообщило о 1253 открытых приказах, по сравнению с 1245 годом ранее.

Несмотря на значительное число неисполненных приказов, существует общее убеждение в стремлении к справедливости. В таких случаях важно гарантировать соблюдение правосудия, чтобы обвиняемые имели возможность предстать перед судом.

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