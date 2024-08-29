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Федеральные земли ГерманииНовостиПариж

В медицинском учреждении организуется мероприятие под названием "Празднование разнообразия".

Поощрение идеи включения можно осуществлять различными способами. Например, травматический центр Франкфурта организовывает день действий, синхронизированный с Паралимпийскими играми, которые проходят в Париже.

 and  Ann Bradley
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Здесь можно увидеть немецких спортсменов Феликса Штренга и Давида берхера, участвующих в...
Здесь можно увидеть немецких спортсменов Феликса Штренга и Давида берхера, участвующих в Паралимпийских играх.

Взаимосвязь между общественной жизнью и спортивной деятельностью - В медицинском учреждении организуется мероприятие под названием "Празднование разнообразия".

Как раз к началу Паралимпийских игр в Париже, Гильдия Профессионалов приготовила "Спорт с ограничениями" в Больнице Гильдии Профессионалов (BGU) во Франкфурте. В этот субботу (31 августа) состоится "День включения", куда приглашаются все, независимо от физических ограничений, чтобы получить информацию в различных форматах.

Среди выступающих - двукратный ампутант и паралимпийский чемпион Дэвид Бехре, который поделится своей историей "Возвращение к жизни". Ведущий врач Себастьян Беннер, глава отдела "Технической ортопедии", обсудит высокопроизводительные виды спорта с ампутацией в контексте Паралимпийских игр. Физиотерапевт Маттиас Корнер поделится знаниями на тему "Переход от реабилитации к спорту".

В программе также выступление танцоров Франкфуртского клуба спорта на колясках (RSC). Кроме того, можно будет попробовать настольный теннис на колясках, хэндбайк или пройти специальный маршрут на коляске.

"День включения" состоится снова в 2025 году.

Между тем, Паралимпийские игры в Париже продолжаются до 8 сентября. В них принимают участие 4400 спортсменов из 182 стран в 22 видах спорта, в том числе 12 спортсменов из Гессена.

Соревнования для спортсменов-инвалидов похожи на Олимпийские игры и проходят каждые четыре года в том же городе, что и Летние или Зимние игры. С 1960 года спортсмены состязаются за паралимпийские медали каждые четыре года в летних видах спорта. Термин "Паралимпиада" - это смесь английских слов "паралитик" (двойной паралич) и "Олимпиада" (Олимпийские игры).

Посетители "Дня включения" во Франкфурте могут узнать, что Франкфуртский клуб спорта на колясках находится в городе и представит презентацию. Во время Паралимпийских игр в Париже спортсмены из Гессена представляют свою страну и соревнуются с более чем 4000 спортсменами из 182 стран.

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