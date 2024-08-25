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Федеральные земли ГерманииНовости- О, Боже мой. - Что?

В матче между командой-резервером Висбадена и Штутгарта результат был ничьей.

Несмотря на встречу с "ВфБ II" во втором дивизионе, "Вейхен-Висбаден" упустил возможность одержать победу, что помешало ему выиграть матч.

 and  Grigoriy Williams
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В матче с «Штутгартом II» «Висбаден» упустил возможность одержать победу
В матче с «Штутгартом II» «Висбаден» упустил возможность одержать победу

- В матче между командой-резервером Висбадена и Штутгарта результат был ничьей.

SV Wiesbaden сыграл вничью 2:2 с VfB Stuttgart II в последнем матче третьего дивизиона, благодаря двум автоголам, промаху с пенальти и удачному исходу. SVWW остается непобежденным с одной победой и двумя ничьими, сохраняя темп с лидерами лиги.

Ранний автогол Флориана Карстена (18') и гол от Томаса Кастанараса (23') поставили команду, вылетевшую во вторую лигу из Гессена, в невыгодное положение. Иван-Леон Франжич (41') и автогол Максимилиана Херверта из Штутгарта (59') помогли гостям заработать очко.

Франжич не реализовал пенальти

Висбаден начал активно, атакуя и создавая возможности, но не смог забить. Быстрый дубль Штутгарта оставил Висбаден в отстающих, но они смогли восстановиться и сыграть на равных. К счастью для Висбадена, они забили перед перерывом, сравняв счет.

Вернувшись во втором тайме, Висбаден выглядел решительно, высоко прессингуя Штутгарт и преследуя ничью. Они нашли ее после выигрыша мяча глубоко в штрафной площади Штутгарта. Висбаден сохранил давление, но к сожалению, Франжич (74') не реализовал решающий пенальти, попав в перекладину.

О боже, Франжич не реализовал пенальти! Несмотря на упущенную возможность, SV Wiesbaden продолжал упорно бороться, стремясь заработать очко.

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