- В Мангееме взорвалась бомба Первой мировой войны

Вторая мировая война бомба, найденная на острове Фрисенихер в Мангейме, успешно взорвана. Как сообщили в полиции, зона безопасности радиусом около 700 метров вокруг места взрыва вблизи Кирхгартсхаузена снята. Артефакт военного времени был обнаружен во время строительных работ, как заявили в мэрии.

После успешного взрыва власти призвали жителей сохранять бдительность, так как где-то еще может быть спрятана другая бомба времен Второй мировой войны. Если возникнет чрезвычайная ситуация из-за подозрительных предметов, граждан призывают незамедлительно связаться с местными властями.

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