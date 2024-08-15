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Федеральные земли ГерманииНовостиЧрезвычайные ситуации

В Мангееме взорвалась бомба Первой мировой войны

Постоянно в Германии обнаруживают бомбы времён Второй мировой войны - например, одну недавно нашли в Манинхейме. Теперь бомбу взорвали.

 and  Mark Rodriguez
Время чтения 1 минута
Подрывается бомба времен второй мировой войны в Маннхайме. (Символическое изображение)
Подрывается бомба времен второй мировой войны в Маннхайме. (Символическое изображение)

- В Мангееме взорвалась бомба Первой мировой войны

Вторая мировая война бомба, найденная на острове Фрисенихер в Мангейме, успешно взорвана. Как сообщили в полиции, зона безопасности радиусом около 700 метров вокруг места взрыва вблизи Кирхгартсхаузена снята. Артефакт военного времени был обнаружен во время строительных работ, как заявили в мэрии.

После успешного взрыва власти призвали жителей сохранять бдительность, так как где-то еще может быть спрятана другая бомба времен Второй мировой войны. Если возникнет чрезвычайная ситуация из-за подозрительных предметов, граждан призывают незамедлительно связаться с местными властями.

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