В Лондоне, где может возникнуть проблема бездомности, ситуация с жильем в Дублине.

В Дублине средняя арендная плата за квадратный метр сейчас составляет около 32,80 евро, делая его одним из самых дорогих городов Европы для жилья. Это привело к кризису жилья, в результате которого многие жители были вынуждены покинуть город или даже стать бездомными. Лондон также столкнулся с подобной проблемой из-за растущих расходов на жилье.

Высокий спрос на жилье в городах, подобных Дублину и Лондону, значительно повысил цены. Для молодых людей проживание в этих городах часто является целью, но растущие расходы стали непосильными для многих. К сожалению, Дублин является одним из европейских городов с самыми высокими арендными платами. Недостаток жилья в Ирландии можно проследить до 1980-х годов, когда недостаточное инвестирование в государственное жилье и избыточная бюрократия привели к нынешней ситуации. Согласно отчету Комиссии по жилью, Ирландия не хватает примерно 256 000 домов и квартир, и к 2024 году бездомными станут 14 000 человек, в том числе 2 093 семьи и более 4 400 детей.

Сама по себе высокая арендная плата делает невозможным для людей позволить себе жилье в Дублине, что приводит к росту финансовой нестабильности и бездомности. Около 60 000 ирландцев ждут получения социального жилья. По словам экономиста и социального аналитика Манси Рават, ирландская система жилья ориентирована на прибыль и приватизацию. Частные застройщики строят на государственной земле, частные арендодатели получают существенные субсидии за предоставление "социального жилья", а частные операторы чрезвычайных приютов и частные инвестиции в высокодоходные арендные платежи распространены.

32,80 евро за квадратный метр

Рост арендных платежей привел к тому, что все больше людей не могут платить за жилье, что вызвало значительное увеличение числа людей, проживающих в чрезвычайных приютах в течение длительного времени. Согласно индексу недвижимости Deloitte 2023 года, арендные платы в Дублине сейчас являются вторыми по величине в Европе, составляя 32,80 евро за квадратный метр, в то время как Мюнхен взимает всего 19,80 евро за то же самое. Средняя арендная плата в Дублине, где проживает более четверти ирландского населения, теперь превышает 2100 евро, что в два раза больше, чем десять лет назад.

"Бесконтрольный рост арендных платежей и цен на недвижимость все больше усложняет молодому поколению покупку дома, заставляя их тратить значительную часть своего дохода на аренду. Это приводит к финансовой нестабильности и способствует росту бездомности", - объясняет Рават. Две трети молодых людей в возрасте от 18 до 34 лет в Дублине все еще живут со своими родителями, и не по своей воле. Даже учителя, социальные работники и пары с более высокими зарплатами испытывают трудности с покупкой недвижимости в районах трудоустройства города, часто им приходится ездить на большие расстояния.

Высокие арендные платы и цены на недвижимость приводят к снижению числа заявок на работу в Дублине. Однако компании, такие как Ryanair, зависят от сотрудников в столице, поэтому в начале года компания приобрела 25 новых домов возле аэропорта Дублина, чтобы разместить свой персонал. Жилой комплекс, названный Foster Town Place, включает в себя дома с тремя-четырьмя комнатами, сад и расположен в 2,5 км от аэропорта и примерно в 20 минутах от центра города. Ryanair сдает эти дома в аренду по доступным ценам, чтобы помочь своим сотрудникам справиться с высокими арендными платами.

Лондон также столкнулся с похожим кризисом жилья, где арендные платы колеблются вокруг 26,60 евро за квадратный метр. Распространено, что работающие люди в возрасте около сорока лет живут в общежитиях, а пандемия привела к снижению желания жить в мегаполисе. Эксперты предупреждают, что лондонским компаниям вскоре придется покупать дома и квартиры, чтобы удержать своих сотрудников в городе.

В то время как стратегия "Жилье для всех" Ирландии не принесла значительного облегчения, в Великобритании наблюдаются некоторые улучшения. Недавние реформы в Великобритании сосредоточились на снижении ограничений на планирование и продвижении строительства большего количества жилья, в частности, вокруг транспортных узлов. По словам Рават, эти меры немного облегчили давление на рынок жилья, увеличив доступность жилья и снизив арендные платы в некоторых районах.

Тем не менее, Рават также подчеркивает необходимость фундаментальной смены политики в сфере жилья для эффективного решения кризиса жилья tanto в обеих странах. В Ирландии прямая государственная интервенция в виде государственного жилья, более жесткий контроль арендной платы и превентивные меры против выселения необходимы. В Соединенном Королевстве продолжение политики, дружественной к жилью, могло бы улучшить ситуацию, но местным органам власти нужна большая поддержка для решения специфических потребностей сообществ. "Социальная справедливость для Ирландии" требует 20% общего жилого фонда для обозначения как социального жилья.

В заключение, спрос на доступное жилье в крупных городах, подобных Дублину и Лондону, достиг критической точки. Текущая ситуация с жильем в Ирландии особенно тревожна, многие сталкиваются с угрозой бездомности. В Соединенном Королевстве наблюдаются некоторые улучшения с недавними реформами в сфере жилья, но радикальные изменения в политике в отношении жилья необходимы обеим странам для эффективного решения кризиса жилья.

Отчет Комиссии по жилью, подчеркивающий нехватку 256 000 домов и квартир в Ирландии, освещает серьезность кризиса жилья. Чтобы облегчить эту проблему, организации, занимающиеся социальной справедливостью в Ирландии, призывают к тому, чтобы хотя бы 20% общего жилого фонда было обозначено как социальное жилье.

В ответ на растущие арендные платы компании, такие как Ryanair, приняли меры, чтобы предоставить своим сотрудникам доступные варианты жилья. Например, Ryanair приобрела 25 новых домов возле аэропорта Дублина, чтобы разместить свой персонал и помочь им справиться с высокими арендными платами.

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