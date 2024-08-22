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Федеральные земли ГерманииНовостиДругие, включая:

В Люксембурге поймали беглеца

После его заключения в региональном суде Эшвеге, молодой человек пытается сбежать во время перевозки в тюрьму.

 and  Elizabeth Wells
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После трехдневного перерыва после его побега из суда в Эшвоге правоохранительные органы задержали...
После трехдневного перерыва после его побега из суда в Эшвоге правоохранительные органы задержали подозреваемого в преступлении в Люксембурге.

- В Люксембурге поймали беглеца

Трое суток спустя после своей дерзкой победы из судебного комплекса Эшвеге, подозреваемый в преступлении был схвачен в Люксембурге. 22-летнего мужчину передали немецким федеральным правоохранителям на границе, как сообщают прокурорская служба и полиция. Его внезапное исчезновение произошло всего несколько часов после слушания в суде в понедельник днем. На него был выдан ордер на арест, в основном за обвинения в покушении на убийство. Он обвинялся в нанесении ножевых ранений мужчине на шее во время народного фестиваля в северно-гессенском городе Бад-Зоден-Аллендорф. Он должен был быть переведен обратно в тюрьму после своего судебного заседания, но ему удалось сбежать по дороге к транспорту для заключенных. Сперва попытки найти его оказались безрезультатными, но он был арестован в Люксембурге ранним утром.

Арестованные в Люксембурге офицеры упомянули, что у подозреваемого были сообщники в разных странах, в том числе во Франции. Немецкие власти также расследовали возможную помощь или соучастие в побеге заключенного.

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