В Лиге чемпионов почти все меняется.

Чемпионат Лиги чемпионов в настоящее время опирается на продвинутый ИИ. Сегодня, высокоразвитый компьютер должен помочь в самом сложном жеребьёвке группового этапа в истории, которая состоится во время самого значительного пересмотра турнира. Вертмонт не единственная часть турнира, которая переосмысливается - гимн также претерпел изменения. Хотя знаменитая мелодия все еще звучит, она теперь имеет свойственный только ей звук.

Сегодняшняя Лига чемпионов может быть узнаваема, но от старых дней почти ничего не осталось. Когда жеребьёвка нынешнего главного события развернется в Монако (в 6 часов вечера), зрители заметят значительные изменения. Даже музыка, наполняющая воздух, будет измененной версией. Знаменитый состав, вдохновленный футбольной легендой Генделем "Задок священник", был гениально преобразован. Обновленный кусок сохраняет свою центральную языковую тему, но сходство заканчивается здесь. УЕФА поручил оркестру перезаписать легендарные тексты, дав гимну свежий слой краски и значительно изменив тон.

Громилы ручного отобранного британского композитора Тони Бреттена "Tenebrae" величественно выступают в качестве новой звезды гимна. Перепродуцированный хор эхом разносится по стадиону, с более гладким, торжественным и менее мощным вибром. Традиционный клич, который верные фанаты пели вместе, теперь находится под угрозой утраты популярности. Переосмысленный гимн стал символом перестройки лиги, резкий контраст с предыдущим форматом, который включал в себя электрический забег Дортмунда в финале.

Самое значительное изменение Лиги чемпионов со времени ее основания в сезоне 1992-1993 - отмена традиционной групповой фазы. В новом формате 36 команд примут участие в единственной лиге - резкий отход от прежних 32. После восьми игр восемь лучших клубов пройдут в стадию плей-офф, в то время как оставшиеся 24 команды будут соревноваться в каком-то виде плей-офф, чтобы заполучить оставшиеся восемь мест. Пять немецких команд - Байер Леверкузен, ВФБ Штутгарт, Бавария Мюнхен, РБ Лейпциг и Дортмунд - начнут первый сезон переосмысленной Лиги чемпионов.

Финансовые обязательства для клубов увеличатся с предыдущих 15,64 миллиона евро до 18,62 миллиона евро, плюс дополнительные 2,1 миллиона евро за каждый выигрыш (ранее 2,8 миллиона евро). Размер вознаграждения за место варьируется от 275 000 евро за 36-е место в групповом этапе до 10 миллионов евро за первое место. В лучшем случае УЕФА распределит более 112 миллионов евро среди одного участника, по сравнению с 85 миллионами евро, доступными в предыдущем сезоне.

Финансовые выгоды не ограничиваются этим. Европейское футбольное управление выделит астрономические 853 миллиона евро из нового рыночного пула. Оставшиеся два столпа - стартовые взносы и бонусы - также впечатляющи, составляя 670 миллионов евро и 914 миллионов евро соответственно. Финансовый директор УЕФА наверняка будет праздновать, а спортивные директоры участвующих команд смогут начать планировать свою стратегию по созданию конкурентоспособных команд. Кажется, прекрасная игра слишком предсказуема.

Но хватит рассуждать о конкуренции. Давайте углубимся в новые изменения в Лиге чемпионов.

Как работает жеребьёвка? Старая система практически отменена. Ранее 32 команды были категорически разделены на восемь групп по четыре. Теперь это не так. 36 участвующих команд примут участие в системе лиги, сыграв восемь игр в групповом этапе - четыре дома, четыре в гостях, против восьми разных соперников. Каждый клуб сыграет против двух соперников из каждого из четырех горшков, включая свой собственный.

36 команд разделены на четыре горшка на основе их коэффициента УЕФА. Бавария Мюнхен, Дортмунд и Лейпциг заслужили место в горшке 1. Чемпион Леонардо Байер был назначен в горшок 2, а Штутгарт вернулся в Лигу чемпионов в горшке 4. Хотя выбор в горшке 1 может показаться привилегированным, каждая команда сыграет против двух соперников из каждого горшка, гарантируя, что будут матчи между лучшими командами в групповом этапе, которые ранее считались скучными. Финансовые последствия также, возможно, сыграли роль в пересмотре: с 144 матчами вместо 96, 40 из которых будут включать немецкие команды, будет значительное увеличение участия Германии, более чем вдвое по сравнению с прошлым годом.

Матчи между командами из одной страны по-прежнему запрещены. учитывая, что три немецкие команды находятся в горшке 1, уже ясно, что немецкие команды сыграют против двух из шести назначенных команд: Мадрид, Манчестер Сити, Пари Сен-Жермен, Ливерпуль, Интер Милан, Барселона.

Горшок 1: Мадрид, Манчестер Сити, Бавария Мюнхен , Пари Сен-Жермен, Ливерпуль, Интер Милан, Боруссия Дортмунд , РБ Лейпциг , Барселона

, Пари Сен-Жермен, Ливерпуль, Интер Милан, , , Барселона Горшок 2: Леонардо Байер, Мадрид, Аталанта Бергамо, Ювентус Турин, Бенфика Лиссабон, Арсенал, Клуб Брюгге, Шахтер Донецк, АК Милан

Горшок 3: Фейеноорд Роттердам, Спортинг Лиссабон, ПСВ Эйндховен, Динамо Загреб, РБ Зальцбург, Лилль ОСК, Красная Звезда Белград, Янг Бойз Берн, Селтик Глазго

Горшок 4: Словацкая Братислава, АС Монако, Спарта Прага, Астон Вилла, Болонья, Жирона, Штутгарт, Штурм Грац, Стразбур

Уникальный аспект жеребьёвки: Процесс жеребьёвки больше не зависит исключительно от человеческих рук. UEFA подчёркивает, что рассмотрение всех возможностей с 1000 мячами заняло бы несколько часов, сделав жеребьёвку considerably более длительной. В результате будет использовано программное обеспечение, разработанное лондонской компанией с большим опытом в этой области. Этот суперкомпьютер, управляемый ИИ, должен ускорить процесс до 35 минут. Метод прост: клубы выбираются вручную по одному, а затем компьютер случайным образом выбирает оставшихся соперников и назначает домашние и выездные матчи для выбранной команды.

Возможные соперники для пяти немецких команд могут выглядеть так:

Бавария Мюнхен: Ман Сити (в гостях), ПСЖ (дома), Атлетико (в гостях), Аталанта (дома), Фейеноорд (в гостях), Янг Бойз (дома), Братислава (в гостях), Монако (дома)

Боруссия Дортмунд: Реал (дома), Ливерпуль (в гостях), Милан (в гостях), Брюгге (дома), Лилль (в гостях), Зальцбург (дома), Жирона (в гостях), Прага (дома)

РБ Лейпциг: Интер (в гостях), Барселона (дома), Арсенал (в гостях), Ювентус (дома), Селтик (в гостях), Црвена Звезда (дома), Граз (дома), Брест (в гостях)

Байер Леверкузен: Атлетико (дома), Аталанта (в гостях), ПСЖ (в гостях), Реал (дома), Фейеноорд (дома), Янг Бойз (в гостях), Астон Вилла (дома), Болония (в гостях)

ВФБ Штутгарт: Братислава (дома), Монако (в гостях), Интер (в гостях), Барселона (дома), Милан (в гостях), Брюгге (дома), Лилль (в гостях), Эйндховен (дома)

Следующая фаза: После группового этапа 36 команд примут участие в системе лиг, что приведёт к созданию единой таблицы, включающей все команды. Команды, занявшие места с 1 по 8 после восьми туров, напрямую пройдут в 1/16 финала Лиги чемпионов. Команды, занявшие места с 9 по 24, квалифицируются в новые плей-офф-раунды. Команды, занявшие места с 25 по 36, будут выбывать.

Команды, занявшие места с 9 по 24, определят оставшихся участников 1/16 финала через восемь домашних и выездных матча. Победители затем примут участие в традиционной системе плей-офф с 1/16 финала, чтобы определить команды, которые будут бороться за финал в Мюнхене. Уникальным дополнением в этом году является то, что команды не будут пережевываться для каждого раунда, а вместо этого они будут размещены в турнирной сетке на основе их рейтингов в фазе лиги, подобно теннису или дартсу.

Расписание матчей: Из-за восьми туров группового этапа вместо шести требуются дополнительные даты матчей. Ранее групповой этап заканчивался в декабре, но новый формат лиги продлевается до января. Матчи будут продолжаться вTuesday и Wednesday в 18:45 и 21:00. Исключения составляют некоторые матчи первого тура, которые пройдут в четверг из-за паузы в Лиге Европы и Лиге конференций, и все 18 матчи последнего тура, которые пройдут одновременно. Скорее всего, это обрадует планировщиков DAZN. DAZN и Amazon Prime продолжат транслировать Лигу чемпионов в Германии, а финал будет показан на ZDF.

1-й тур: 17/18/19 сентября 2024 г.

2-й тур: 1/2 октября 2024 г.

3-й тур: 22/23 октября 2024 г.

4-й тур: 5/6 ноября 2024 г.

5-й тур: 26/27 ноября 2024 г.

6-й тур: 10/11 декабря 2024 г.

7-й тур: 21/22 января 2025 г.

8-й тур: 29 января 2025 г.

Плей-офф раунд: 11/12 и 18/19 февраля 2025 г.

1/16 финала: 4/5 и 11/12 марта 2025 г.

Четвертьфиналы: 8/9 и 15/16 апреля 2025 г.

Полуфиналы: 29/30 апреля и 6/7 мая 2025 г.

Финал: 31 мая 2025 г. в Мюнхене

Как будут функционировать Лига Европы и Лига конференций? Формат остается в основном прежним. Лига Европы, в которой участвуют немецкие команды Франкфурт и Хоффенхайм, будет следовать тому же процессу, что и Лига чемпионов. Лига конференций, однако, по-прежнему будет состоять всего из шести туров группового этапа. В самой маленькой еврокубковой лиге 36 команд будут разделены на шесть корзин по шесть команд каждая. Если 1. FC Хайденхайм пройдёт в групповой этап, победив tonight плей-офф против BK Häckan, они окажутся в корзине 2 и сыграют против одной команды из каждой корзины. Они сыграют три домашних матча и три выездных матча.

Будет ли снова релегация в Лигу Европы и Лигу конференций? Нет, команды, которые выбывают, больше не будут вынуждены участвовать ни в Лиге Европы, ни в Лиге конференций.

Кто победит в Лиге чемпионов? Даже суперкомпьютер не может предсказать это.

В новом формате Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд и РБ Лейпциг находятся в корзине 1, что указывает на их высокий коэффициент UEFA.

Новый суперкомпьютер, управляемый ИИ, должен ускорить жеребьёвку группового этапа до рекордных 35 минут, облегчая сложный процесс, который вручную занял бы несколько часов.

Читайте также: