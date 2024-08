- В Лейпциге прошла краткая демонстрация с консервативными настроениями, высказывавшие возражения против ЦЦД.

Неделя спустя после демонстраций правых экстремистов во время CSD в Баутцене, восточногородского города Саксонии, неонацисты собрались на Christopher Street Day в Лейпциге. Полицейское управление Лейпцига сообщило о различных нарушениях Уголовного кодекса и Закона об собраниях. После консультации с уполномоченным органом, организатор мероприятия завершил его с участием около 300-400 человек на главном вокзале после непродолжительного периода. Участники в настоящее время задерживаются для проведения всех необходимых правовых процедур.

Заметные поведения при прибытии

Как сообщают офицеры, участники правых экстремистских собраний при прибытии демонстрировали "коллективное и временами агрессивное или военное поведение". Они были подвергнуты проверке личности и обысканы на наличие потенциально опасных предметов.

Реакция властей

В связи с вышеупомянутыми инцидентами власти запретили "собрания с подобными намерениями или возможностью замены" в городской зоне на субботу.

С раннего утра на Augustusplatz собралось несколько тысяч человек на CSD, как сообщают полицейские. В связи с ситуацией в Баутцене и соответствующими опасными обстоятельствами, а также политической подоплекой, власти подготовились к значительному ответу.

Изначально до 1000 человек зарегистрировались для участия в правой протестной акции под лозунгом "гордый, немецкий, национальный" на главном вокзале. Парад CSD, известный своими большими демонстрациями, должен был пройти мимо. Кроме того, несколько митингов под девизом "Нет места нацистам" были зарегистрированы альянсом "Лейпциг берет место".

CSD в Баутцене на прошлой неделе был омрачен правыми экстремистскими протестами. Более 1000 участников столкнулись с контр-протестом из около 680 человек с названием "Против идеологической обработки и идентичности!!!" Правый экстремистский микро-партия "Свободная Саксония" также призвала к протесту, и в свете вопросов безопасности организаторы CSD отменили запланированную вечеринку накануне.

Саксонские события FDP

В ответ на запрет организатор правой демонстрации принял решение перенести мероприятие в близлежащее здание, соблюдая ограничения на собрания. Несмотря на перенос, tensions remained high, leading to numerous verbal exchanges between attendees and counter-protesters.

Читайте также: