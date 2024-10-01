В Кубке президентов вспыхнул темперамент: команда США одержала 10-ю победу подряд, несмотря на обвинения в ругательствах

В воскресенье состоялась блестящая победа звездной американской команды, которая обеспечила себе десятую победу подряд на биеннале, благодаря решающему очку, заработанному капитаном команды Киганом Брэдли, в результате чего международная команда была повержена со счетом 18,5–11,5 на поле королевского Монреальского гольф-клуба в Канаде.

Алекс Шофале, двукратный чемпион мейджоров 2022 года, открыл 12 заключительных одиночных матчей, одержав доминирующую победу со счетом 4 и 3 (перевес в четыре лунки на последних трех лунках) над австралийцем Джейсоном Дэйем, что приблизило команду Брэдли к победе, так как они вели со счетом 11–7 перед последним днем.

Очки, заработанные Расселлом Хенли, Пэтриком Кэнтли, и половинное очко, разделенное между непобежденным Сэмом Бернсом, гарантировали победу американцев, несмотря на поражение Скотти Шеффлера от Хидеки Мацуямы, так как соперник Ким Си Ву не смог реализовать 10-ти футовый удар на последней лунке.

Эта победа стала десятилетним юбилеем для Брэдли, который последний раз представлял американскую команду на поражении против Европы на Кубке Райдера в 2014 году.

Теперь 38-летнему Брэдли предстоит использовать уроки, полученные на этой неделе, чтобы подготовиться к своей роли капитана на 45-м Кубке Райдера в Нью-Йорке.

"Последний раз, когда я участвовал в подобном мероприятии, я стал решающим очком для европейцев на Кубке Райдера. Через десять лет я смог повторить это сегодня - воспоминание, которое я сохраню на всю жизнь", - поделился Брэдли с прессой.

"Я многому научился у Джима и Табиты (Фюрика) на этой неделе. Это была лучшая работа капитана и супруги капитана, которую я когда-либо видел", - добавил он.

Спорный поступок

Международная команда не сдавалась без боя, пытаясь одержать свою первую победу с 1998 года.

Начальное наступление США 5–0 создало путь к легкой победе, но команда капитана Майка Уира провела впечатляющий отскок в пятницу, сравняв счет и разжегши борьбу.

Восстановление началось с разгоряченного южнокорейского новичка Тома Ким. 22-летний Ким, многообещающий новичок на PGA Tour с тремя победами, взбудоражил американские чувства накануне во время матча четырех игроков с Шеффлером, бурно празднуя после дальнего удара на лунку, прежде чем уйти на следующую лунку, не дожидаясь следующего удара Шеффлера.

Хотя Шеффлер признал, что Ким "разозлил медведя", он извинил инцидент как неотъемлемую часть соревнования, добавив: "Мы друзья после, а не во время".

Помощник капитана Кевин Киснер продемонстрировал меньше терпимости, сравнив решение Ким уйти до удара Шеффлера с неразумным шагом.

"Они перешли границы спортивного поведения и нарушили этику", - сказал Киснер в Golf Channel.

Аналитик Sky Sports Пол МакГинли назвал это действие неуважительным, но Ким объяснил, что нет причин оставаться и смотреть удар Шеффлера.

"Это не было попыткой быть грубым или вести себя неспортивно; мы просто сосредоточены на нашей игре", - сказал трехкратный чемпион PGA Tour.

"Кажется, что я просто бурно праздную, но это не так; это о праздновании за свою команду", - добавил он.

"Напористо и весело"

Ким снова оказался в центре внимания в субботу, обвинив американскую команду в ругательствах.

После побед над Брэдли и Уайндхэмом Кларком, Ким вновь объединился со своим соотечественником Ким Си Ву в захватывающем матче парной игры против Кэнтли и Шофале.

Напряжение возросло, когда Ким обиделся на отказ Кэнтли сдаться на ударе, и враждебность усилилась, когда его товарищ по команде отметил потрясающий удар на лунку "спокойной ночи" от звезды НБА Стефана Карри.

Хотя победа в итоге оказалась преждевременной, последствия сохранялись после последнего удара.

"По мере того, как события начали утихать, там стало довольно жарко. Я слышал, как некоторые игроки ругаются на нас", - признался Том Ким.

"Я не думаю, что там была хорошая спортивная этика. Но это часть веселья. Я понимаю. Американская команда нас подстегивала", - сказал он.

Шофале опроверг обвинения, заявив, что они проявили максимальное уважение к своим соперникам.

"Мы пытались угодить публике, когда они били. Я не знаю, делал ли кто-то что-то подобное. Я не думаю, что наши парни сделали бы такое. Так что я не знаю, что он мог услышать", - объяснил второй номер мира репортерам.

После ничьей с Бернсом в воскресном одиночном матче Ким, закончивший неделю с результатом 1-2-1, признался, что подошел к Шофале и капитану Фюрику, чтобы извиниться за свои предыдущие замечания.

"Я просто сказал ему: 'Если я чем-то обидел, извиняюсь', - сказал Ким.

"Я думаю, что я неправильно выразился, и должен был объяснить лучше. Это все о том, чтобы делать вещи, которых ты никогда не делал бы, и генерировать энергию и участвовать в разных веселых вещах. Если я делаю что-то на гринах, когда забиваю удары, я жду того же от них. Это все о том", - добавил он.

Шофале не стал раскрывать подробности разговора с Фюриком, назвав это личным делом. Позже он выразил радость от перспективы встретиться с четырьмя южнокорейскими игроками из международной команды, особенно с парой Ким, Им Сундже и Бен Ан.

"Том и Сиу сработаются... Этот курс потенциально может растянуться на 7000 ярдов, но эти парни покрывают примерно 9000 ярдов за раунд гольфа, по крайней мере, на моем опыте против них. Они исполняют невероятные удары", - поделился Шофаэле.

"Это хорошо для гольфа. Как конкурент, я восхищаюсь этим. Это не мой стиль, но я ценю это, потому что так они играют. Если бы я разозлился и потерял концентрацию, я мог бы сделать bogey на следующей лунке, но эти парни взбодрены и делают birdie за birdie", - добавил он.

"Я испытываю огромное уважение ко всем членам этой команды, но корейцы действительно поднимают температуру, без сомнения".

В мире гольфа этот спорт известен строгим этикетом и спортивным поведением. Несмотря на споры вокруг празднования Тома Кима и обвинения в нецензурной брани, Ксандер Шофаэле утверждает, что американская команда придерживается этих ценностей. (содержащий 'гольф' и 'спорт')

Как страстный игрок в гольф и победитель множества турниров, Том Ким принес свой задорный настрой на биеннальный турнир, даже приняв участие в оживленной беседе с американским игроком Патриком Кэнтли. (содержащий 'гольф' и 'спорт')

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