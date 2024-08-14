В конце концов, мировоззрение

В июне, Weltbild подает заявление о банкротстве. Несмотря на необходимые инвестиции и высокие затраты, инвестор так и не найден для книготорговца. Все 14 оставшихся филиалов должны закрыться в ближайшее время, и 440 сотрудников лишаются работы.

Онлайн-магазин книг Weltbild, находящийся в состоянии банкротства, finally прекратит свою деятельность к концу августа. Временный администратор по делу о банкротстве, Кристиан Плайль, объявил, что 14 филиалов компании продолжают распродавать остатки и затем закроются. Онлайн-заказы будут доставляться до конца месяца. Сотрудникам, скорее всего, будет объявлено об увольнении в сентябре.

Компания подала заявление о банкротстве в июне в окружной суд Аугсбурга. Плайль сказал: "Из-за текущей убыточной ситуации без свежего капитала невозможно обеспечить устойчивое и долгосрочное продолжение деятельности из-за высоких затрат на ИТ и маркетинг и необходимого времени для продолжения деятельности компании с прибылью".

Инвесторы не захотели взять на себя операционную деятельность даже в ограниченном масштабе, учитывая необходимые инвестиции и затраты в уже конкурентном рынке. Однако есть интерес к правам на бренд и инвентарю. Эти переговоры продолжаются.

Дочерние компании также подают заявление о банкротстве

Деятельность компании будет продолжена после подачи заявлений. Сегодняшняя деятельность Weltbild ведется от имени бывшей компании Католической церкви с таким же названием. Десять лет назад бывшая издательская группа Weltbild также подала заявление о банкротстве, и в итоге дюссельдорфская семейная компания Droege приобрела аугсбургскую компанию и построила нынешнюю корпоративную структуру.

Всего через месяц после того, как онлайн-магазин книг Weltbild подал заявление о банкротстве, другие компании корпоративной группы также подали соответствующее заявление. Согласно порталу объявлений о банкротстве, это включает в себя книжные магазины Jokers и Buecher.de, поставщика рюкзаков Fitz & Huxley и розничного продавца детских товаров Tausendkind. Нет информации о решении по поводу того, что произойдет с этими дочерними компаниями.

Закрытие филиалов Weltbild и увольнения в компании, скорее всего, окажут значительное влияние на местную экономику. Несмотря на интерес к правам на бренд и инвентарю, остается неясным, смогут ли дочерние компании, такие как Jokers и Buecher.de, преодолеть собственные финансовые трудности и продолжить свою деятельность.

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