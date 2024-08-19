- В контексте Хоффенхайма, отсутствие Бебу продлено.

Нападающий Хоффенхайма Ихлас Бебу, международный игрок Того, пропустит несколько матчей в предстоящем сезоне Бундеслиги. Клуб подтвердил это после операции на колене в выходные, прямо перед их первой игрой в лиге против Хольштайна Kiel в субботу.

Перед товарищеским матчем против ФК Фулхэм Бебу получил травму, из-за чего он не смог принять участие в победе Хоффенхайма в кубке против Вюрцбург Киккерс, и клуб не предоставил никаких оценок относительно его возвращения. С уходом Максимилиана Бейера и Вута Вегхорста, а теперь и травма Бебу, Хоффенхайм испытывает нехватку нападающих. Тем не менее, они подписали чешского нападающего Адама Хложека из Байера Леверкузен.

Несмотря на неудачу, Хоффенхайм одержал победу в матче кубка против Вюрцбург Киль в понедельник, продемонстрировав свою стойкость. В следующее воскресенье после этой победы команда надеется на быстрое выздоровление Бебу, чтобы укрепить свою линию нападения.

Читайте также: