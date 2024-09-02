- В конечном итоге FTI Travel Group будет ликвидирована.

Банкротившаяся туристическая компания FTI, увязшая в долгах на миллиард евро, ликвидируется. В munichский районный суд были возбуждены процедуры банкротства против двух основных компаний, FTI Touristik и BigXtra Touristik. Инспектор по банкротству Аxel Bierbach объявил о сокращении 700 сотрудников. Большинство из примерно 350 000 кредиторов, в основном пакетных туристов, получат свои предоплаченные суммы из немецкого фонда обеспечения путешествий (DRSF).

Однако для примерно 2500 отелей, туристических агентств, авиакомпаний, банков и фонда стабилизации правительства (WSF) сценарий отличается, как заявил Бирбах. WSF, которое предоставило около 600 миллионов евро третьему по величине европейскому туристическому конгломерату FTI во время пандемии, еще не определило окончательную выплату своим кредиторам.

Отели продолжают работу

FTI объявила о банкротстве в июне из-за снижения бронирований, требований партнеров о предоплате и финансовой истощенности. В момент банкротства у FTI Touristik было около 30 миллионов евро, как сказал Бирбах. Нехватка средств для обязательных сертификатов безопасности в DRSF привела к прекращению продаж поездок, добавил Бирбах.

Примерно 60 000 туристов благополучно уехали, и все новые поездки были остановлены. Из 11 000 сотрудников по всему миру около 7500 все еще работают в отелях на месте, чьи операции продолжаются без перебоев. Более 320 немецких сотрудников уже нашли новую работу на ярмарках вакансий с клиентами FTI и конкурентами, такими как Tui, DER, DB и Jochen Schweizer, в штаб-квартире FTI в Мюнхене. Примерно 600 сотрудников получат уведомления об увольнении с 1 сентября. Еще 130 останутся на работе в течение короткого времени для оказания помощи в ликвидации. Ликвидация ожидается к концу года.

Дочерние компании проданы

Основные активы FTI составляют 54 отеля с 12 000 номерами, в том числе долгосрочные арендованные объекты. Все они, за исключением одного, продолжат работу и, как ожидается, будут проданы. Несколько потенциальных покупателей заинтересованы, и переговоры уже ведутся в нескольких случаях, сказал Бирбах.

Несколько компаний с несколькими сотнями сотрудников, такие как люксовый туристический оператор Windrose, сервисный центр Erf24 в Эрфурте и онлайн-платформа 5vorFlug, уже проданы из 110 дочерних компаний FTI.

Первое собрание кредиторов состоится в Мюнхене 20 ноября. "Я думаю, что немногие придут", - говорит Бирбах: большинство из 350 000 кредиторов не имеют существенных претензий к инспектору по банкротству, которые оправдали бы эту поездку.

Ликвидация FTI займет годы

"Весь процесс ликвидации займет годы", - говорит Бирбах. "Это марафон".

Примерно 175 000 путешественников уже полностью или частично оплатили свою поездку. Попытки перебронировать их с другими организаторами провалились незадолго до летних каникул. Они получат деньги за пакетный тур из DRSF - что затронет 90% туристов. Однако некоторые туристы также забронировали экскурсии. Деньги, уплаченные за эти экскурсии, не возмещаются DRSF; претензия может быть предъявлена к инспектору по банкротству.

Путешественники, которые забронировали индивидуальные услуги у FTI, могут представить свои претензии в таблицу банкротства. Однако инспектор по банкротству призывает клиентов сначала использовать пути возврата через DRSF и службу оплаты, чтобы не перегружать процедуру.

Туристические агентства обычно получают комиссию после отъезда своих клиентов. То, произойдет ли это, когда отъезд не состоится, и возможно, не будет причинен ущерб из-за продажи альтернативной поездки туристическим агентством, еще предстоит выяснить, сказал Бирбах.

Несмотря на ликвидацию FTI Tourism, несколько ее отелей продолжают работать и, как ожидается, будут проданы заинтересованным покупателям. WSF, которое предоставило 600 миллионов евро FTI во время пандемии, еще не определило окончательную выплату своим кредиторам в этом процессе ликвидации, над которым надзирает инспектор по банкротству Аxel Bierbach.

В рамках ликвидации основные активы FTI, в том числе ее 54 отеля, будут проданы, и переговоры с несколькими потенциальными покупателями уже ведутся по всем, за исключением одного из этих объектов.

Читайте также: