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ПанорамаНовостиЮжная Америка

В Колумбии наблюдается беспрецедентный рост убийств активистов защиты окружающей среды.

 and  Lauren Adams
Время чтения 1 минута
В колумбийском контексте, 79 активистов по охране окружающей среды погибли в предыдущем году.
В колумбийском контексте, 79 активистов по охране окружающей среды погибли в предыдущем году.

В Колумбии наблюдается беспрецедентный рост убийств активистов защиты окружающей среды.

В 2023 году, по данным организации Global Witness, около 200 активистов, защищающих окружающую среду, погибли во всем мире из-за своей деятельности. Более 85% этих случаев произошло в Латинской Америке, делая этот регион самым опасным для людей, борющихся за сохранение окружающей среды и права на землю. Четыре страны с наибольшим количеством таких инцидентов в прошлом году были Колумбия, Бразилия, Гондурас и Мексика, при этом Колумбия возглавила список с 79 зарегистрированными смертями, что является рекордным показателем с 2012 года.

Большинство убийств в Колумбии произошло на юго-западе страны, где организованная преступность, по-видимому, была замешана в не менее чем половине случаев. Бразилия сообщила о 25 жертвах, а Гондурас, несмотря на меньшее население, имел самый высокий уровень убийств среди экологических активистов, с 18 погибшими, в том числе отцом и его 15-летним сыном.

Самой опасной страной для экологических активистов в Азии была идентифицирована Филиппины, с 17 смертельными случаями в прошлом году, согласно Global Witness. Регион также наблюдал увеличение числа похищений активистов. В Африке организация сообщила о всего четырех таких случаях, но учитывая плохую доступность информации, реальное число, скорее всего, намного выше.

Global Witness выразил обеспокоенность по поводу усиления наблюдения в западных странах за экологическими и климатическими протестами. Активисты в Европейском союзе, в частности, подвергаются "драконовскому уровню наблюдения", и штрафы за протестную деятельность якобы выросли в Великобритании и Соединенных Штатах.

Global Witness призвал правительства мира принять "решительные меры" для защиты экологических активистов, которые выполняют важную работу на благо общества. Автор отчета Лаура Фуронес заявила: "Мы не можем позволить себе и не должны терпеть дальнейшую потерю жизней".

Высокая опасность для экологических активистов в Южной Америке очевидна, с Колумбией как самой опасной страной в регионе, за ней следуют Бразилия и Гондурас. Защита экологических активистов в Южной Америке, как и в других опасных регионах, имеет решающее значение.

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