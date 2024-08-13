- В Кельне успешно обезвредили бомбу Первой мировой войны

В Кёльне успешно нейтрализована очередная бомба времен Второй мировой войны. Город Кёльн объявил об этом, эвакуировав зону опасности радиусом один километр. 20-тонная бомба времен Второй мировой войны была обнаружена в понедельник во время строительных работ в районе Porz-Westhoven.

Примерно 7000 жителей были вынуждены покинуть свои дома ранним утром из-за нейтрализации бомбы. Также были эвакуированы клиника, дом престарелых и грузовая станция. Пациентов клиники перевели в другие учреждения. Для тех, кто не мог остаться у родственников или друзей, был организован временный приют в спортивном парке.

Отказ от эвакуации

Двум людям в временном приюте потребовалась помощь из-за жары. Чтобы улучшить вентиляцию, пожарная служба установила в зале вентиляторы.

Также один мужчина отказался покидать свою квартиру в зоне опасности. Пожарная служба была вынуждена взломать дверь и эвакуировать мужчину и его двух собак. Собаки были отправлены в приют для животных. По словам города, мужчине придется оплатить расходы на операцию и он может быть привлечен к административной ответственности.

Только на прошлой неделе две бомбы времен Второй мировой войны были успешно нейтрализованы в городе Кёльне. Примерно 10 000 человек, а также больница, две дневные клиники и дома престарелых пострадали от эвакуаций в районах Lindenthal и Rodenkirchen.

Найти неразорвавшиеся боеприпасы (НББ) в Кёльне не редкость и часто встречаются с относительным равнодушием со стороны жителей. Многие остатки Второй мировой войны все еще находятся под землей. Примерно половина бомбардировок нацистской Германии была сосредоточена на сегодняшней Северном Рейне-Вестфалии из-за тогдашнего промышленного значения Рура и географической близости западногерманских городов к Англии.

Влияние принудительной эвакуации на пострадавших жителей еще предстоит полностью понять. Повторное обнаружение и нейтрализация бомб времен Второй мировой войны в Кёльне подчеркивают долгосрочные последствия войны для городской инфраструктуры.

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