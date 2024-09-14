В Кельне неожиданно возникла радость жителей Магдебурга

Несмотря на многочисленные возможности, игроки Кёльна не смогли поразить ворота в первом тайме. Эта оплошность стоила им дорого во втором тайме, когда гости из Магдебурга забили дважды и лишили Кёльна второго места в таблице.

Кёльн упустил шанс подняться на второе место в 2-й Бундеслиге, проиграв 1:2 (0:0) неукротимому 1. FC Magdeburg. Несмотря на поддержку 50 000 зрителей на домашнем стадионе, Кёльн доминировал в матче, но не смог воспользоваться своими шансами. Дамион Даунс (49.) finally вывел Кёльн вперед, но Фалько Михель (66.) и Жан Хюгонет (83.) переломили ход матча в пользу гостей.

Матч проходил между двумя командами, известными своей атакующей игрой. После минуты молчания в честь покойного Кристофа Даума Кёльн взял инициативу в свои руки. Они создали несколько моментов, но не смогли реализовать их до того, как Мохаммед Эль-Ханкури (19.) вынес мяч с линии ворот для Магдебурга. К концу одностороннего первого тайма Магдебургу повезло, так как Мартин Каарс не смог завершить контратаку для гостей.

Кёльн начал второй тайм с большим энтузиазмом и забил через Даунса после ошибки Даниеля Хебера. Однако их преимущество было прервано, когда свободный удар гостей позволил Михелю сравнять счет. Это был четвертый раз в этом сезоне, когда Магдебург забил с замены. Хозяева продолжали атаковать, но Хюгонет (83.) все же отправил мяч в ворота после рикошета, обеспечив гостям победу 1:2.

Несмотря на доминирование Кёльна и многочисленные возможности в первом тайме, 1. FC Magdeburg удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности. Во втором тайме неспособность Кёльна удержать преимущество обошлась им очень дорого, так как 1. FC Magdeburg перевернул ход матча, одержав победу 1:2 над Кёльном.

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