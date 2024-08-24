Перейти к содержанию
Вход Подписаться
СпортНовостиВторая футбольная лига

В Кельне дожди направлены на Брауншвейг.

Начальная Победа в Болтах и Авариях

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 2 минут

В Кельне дожди направлены на Брауншвейг.

В матче 2-й Бундеслиги против «Эйнге 1846» «Кёльн» доминировал на протяжении всей игры. Эта блестящая игра принесла хозяевам первые три очка в сезоне. Стоит отметить, что один из игроков «Кёльна» отметился дублем, в то время как гости оказались в кризисной ситуации.

Ранее испытывавший трудности в Бундеслиге, «Кёльн», вылетевший в 2-ю Бундеслигу, показал сильный камбэк в третьем туре. После того как они набрали всего одно очко в первых двух матчах, «Кёльн» одержал уверенную победу со счетом 5:0 (2:0) над «Эйнге 1846».

Капитан Тимо Хюберес открыл счет, головой замкнув подачу с углового от Линтона Мейны на 26-й минуте. Деян Любичич, которого связывали с переходом, удвоил преимущество, завершив сложную комбинацию «Кёльна» (34'). Тим Лемперле (58') и Любичич (61') довели счет до 4:0 во втором тайме, а вышедший на замену Лука Вальдшмидт забил пятый гол, замолчав критиков, которые сомневались в его выступлениях.

С самого начала «Кёльн» продемонстрировал высокую интенсивность, оказывая давление на гостей и заставляя их отсиживаться в обороне. Это привело к быстрому голу, забитому Хюбересом после комбинации команды.

Несмотря на сильный дождь и грозу в течение всего матча, «Кёльн» не сбавил оборотов. «Эйнге 1846» почти не сопротивлялся и испытывал трудности на протяжении всей игры. После перерыва гости немного улучшили свою игру и создали несколько моментов, но Лемперле положил конец любым надеждам на comeback, забив пятый гол.

Между тем, «Эйнге 1846» продолжает испытывать трудности в 2-й Бундеслиге, закончив матч без очков. Начало сезона было еще хуже, с двумя крупными поражениями в чемпионате (1:5 от «Шальке 04» и 1:3 от «1. FC Magdeburg») и ранним вылетом из Кубка Германии (1:4 от «Эйнге Франкфурт»).

После сильного камбэка в Бундеслиге «Кёльн» продолжает впечатлять во 2-й Бундеслиге. В третьем туре они одержали убедительную победу со счетом 5:0 над «Эйнге 1846», а их второй матч во 2-й Бундеслиге состоится в ближайшее время.

Несмотря на некоторое улучшение «Эйнге 1846» во втором тайме, они не смогли воспользоваться своими шансами и продолжили свою беспроигрышную серию в 2-й Бундеслиге, добавив еще одно поражение к своим ранним проблемам в сезоне.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Спортсмены Технологического Института Джорджии «Желтые Джексы» ликуют после своей победы над...
Спорт

В первом футбольном матче сезона, Джорджия Тех удивляет десятую команду Флорида, вызывая значительный шок.

Каждый год подряд день старта сезона студенческого футбола сопровождался матчем в Дублине, Ирландия. Приблизительно 50 000 зрителей заполнили полностью забронированный стадион «Авива», principale арена Ирландии для футбола и регби, чтобы наблюдать за тем, как команда Джорджия Тэк повергла в шок...

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Умер Альвин Атлз в возрасте 87 лет.
Спорт

Сосуд с самым мягким внутренним расположением

Сосуд с самым мягким внутренним расположением Непризнанный на паркете, неизвестный в характере: Ал Аттлз в течение более чем шести десятилетий был лицом команды НБА "Голден Стэйт Уорриорз" - сначала как игрок, затем как главный тренер, менеджер и представитель. В качестве главного тренера он организовал самое громкое поражение в

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Гиттенс спасает Дортмунд с двойной серией голов, болельщики высказывают несогласие против спонсора команды
Спорт

Гиттенс спасает Дортмунд с двойной серией голов, болельщики высказывают несогласие против спонсора команды

Гиттенс спасает Дортмунд с двойной серией голов, болельщики высказывают несогласие против спонсора команды В дебютном матче Бундеслиги сезона 20-летний Джейми Гиттенс блистал, забив два гола против "Айнтрахта" Франкфурт, обеспечив победу Нурри Сахину в качестве главного тренера, несмотря на медленный старт "Боруссии". С трибун раздавались выкрики. Перед

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно

Последние

В Daily, вы будете встречаться с воспоминаниями об событиях, забавными историями, подробностями...
Панорама

25 августа, что произошло?

День за днём происходят примечательные события, забавные истории, воспоминания о рождениях или кончинах, предназначенные для запоминания.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Арест в Солингенском инциденте с ножевым ножом
Панорама

Арест в Солингенском инциденте с ножевым ножом

Арест в Солингенском инциденте с ножевым ножом Авторитеты задержали человека, представляющего интерес в связи с инцидентом со смертельными ножевыми ранениями в Солingen. Об этом объявил министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии Герберт Рёль во время передачи ARD "Tagesthemen". Он назвал его "серьезным подозреваемым", который скрывался весь день.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
На ежегодной встрече Национальной стрелковой ассоциации в Далласе, Техас, Соединенные Штаты, 17 мая...
Политика

Высший судебный орган федеральной системы утвердительно одобряет правила Мэриленда, касающиеся разрешения на приобретение оружия.

Высший судебный орган федеральной системы утвердительно одобряет правила Мэриленда, касающиеся разрешения на приобретение оружия. Большинство судей 4-го окружного суда США в Ричмонде, Виргиния, поддержало решение суда низшей инстанции в пользу Мэриленда. Основная часть отвергла довод истцов о том, что закон Мэриленда о квалификации владельцев огнестрельного оружия нарушает право граждан на

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Подозреваемые, которые, как полагают, были действительно вовлечены, были задержаны после нападения.
Политика

Подозреваемые, которые, как полагают, были действительно вовлечены, были задержаны после нападения.

Подозреваемые, которые, как полагают, были действительно вовлечены, были задержаны после нападения. Полицейские задержали человека, подозреваемого в связи со случаем ножевого ранения в Золингене. Министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии Герберт Рёль (ХДС) объявил об этом в ARD-"Tagesthemen" и назвал этого человека "подлинным подозреваемым", которого искали в

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно