В Кельне дожди направлены на Брауншвейг.

В матче 2-й Бундеслиги против «Эйнге 1846» «Кёльн» доминировал на протяжении всей игры. Эта блестящая игра принесла хозяевам первые три очка в сезоне. Стоит отметить, что один из игроков «Кёльна» отметился дублем, в то время как гости оказались в кризисной ситуации.

Ранее испытывавший трудности в Бундеслиге, «Кёльн», вылетевший в 2-ю Бундеслигу, показал сильный камбэк в третьем туре. После того как они набрали всего одно очко в первых двух матчах, «Кёльн» одержал уверенную победу со счетом 5:0 (2:0) над «Эйнге 1846».

Капитан Тимо Хюберес открыл счет, головой замкнув подачу с углового от Линтона Мейны на 26-й минуте. Деян Любичич, которого связывали с переходом, удвоил преимущество, завершив сложную комбинацию «Кёльна» (34'). Тим Лемперле (58') и Любичич (61') довели счет до 4:0 во втором тайме, а вышедший на замену Лука Вальдшмидт забил пятый гол, замолчав критиков, которые сомневались в его выступлениях.

С самого начала «Кёльн» продемонстрировал высокую интенсивность, оказывая давление на гостей и заставляя их отсиживаться в обороне. Это привело к быстрому голу, забитому Хюбересом после комбинации команды.

Несмотря на сильный дождь и грозу в течение всего матча, «Кёльн» не сбавил оборотов. «Эйнге 1846» почти не сопротивлялся и испытывал трудности на протяжении всей игры. После перерыва гости немного улучшили свою игру и создали несколько моментов, но Лемперле положил конец любым надеждам на comeback, забив пятый гол.

Между тем, «Эйнге 1846» продолжает испытывать трудности в 2-й Бундеслиге, закончив матч без очков. Начало сезона было еще хуже, с двумя крупными поражениями в чемпионате (1:5 от «Шальке 04» и 1:3 от «1. FC Magdeburg») и ранним вылетом из Кубка Германии (1:4 от «Эйнге Франкфурт»).

После сильного камбэка в Бундеслиге «Кёльн» продолжает впечатлять во 2-й Бундеслиге. В третьем туре они одержали убедительную победу со счетом 5:0 над «Эйнге 1846», а их второй матч во 2-й Бундеслиге состоится в ближайшее время.

Несмотря на некоторое улучшение «Эйнге 1846» во втором тайме, они не смогли воспользоваться своими шансами и продолжили свою беспроигрышную серию в 2-й Бундеслиге, добавив еще одно поражение к своим ранним проблемам в сезоне.

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