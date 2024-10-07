Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПанорамаНовостиСообщество

В художественном выражении важно использовать и выполнять все доступные стили или жанры.

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 5 минут
Двадцатилетний период открытого и честного диалога между Яном и Тиной Вентруп
Двадцатилетний период открытого и честного диалога между Яном и Тиной Вентруп

В художественном выражении важно использовать и выполнять все доступные стили или жанры.

Искусство может быть хаотичным и бурным. Тем не менее, Ян и Тине Вентруп удалось сохранить хладнокровие и вести своих художников через взлеты и падения в течение двух десятилетий, опираясь на диалог, замедление и уникальную базу в Венеции.

Переход от отремонтированного конного стабильного к стильно отремонтированному бывшему почтовому отделению, от поднимающегося востока к устоявшемуся западу. Это напоминает вам Берлин? Конечно, да. Ян Вентруп открыл свою галерею в Берлине двадцать лет назад и руководил ею вместе со своей женой Тиной с 2009 года. Весной они открыли филиал в Венеции, где посетители могут забронировать морскую прогулку с художником на специальном судне. Их юбилей отмечается в Берлине необычной выставкой. Двое объединились с ntv.de в Берлине для интервью. Для пары важна постоянная беседа. С открытостью и готовностью к общению они общаются друг с другом и с другими. Они ценят беседы с 19 художниками галереи, своей командой, коллекционерами или кураторами, а также общение с аудиторией. Площадка для продаж также доступна как свободное выставочное пространство. Все приглашаются войти, осмотреться и задать вопросы.

Искусство, представленное в Wentrup, понятно без больших объяснений. "Произведение искусства должно в первую очередь стоять на своих собственных ногах", - говорит Тине Вентруп. "Наша цель - вызвать что-то между зрителями, особенно не создавать барьеров". Конечно, есть высококонцептуальные работы, требующие обширных знаний. Но произведение искусства само по себе самодостаточно, отмечает Ян Вентруп. "Прежде всего, это о личном вовлечении зрителя в произведение искусства. Все остальное может быть только дополнительной информацией". Однако искусство имеет разные уровни, отмечает Вентруп. Вот что отличает его от простой декорации: "Есть только эта одна, довольно плоская плоскость".

Ценность молодых талантов

Юбилейная выставка "20 лет - юбилейная выставка" подобна неожиданной сокровищнице. Художники, сотрудничающие с Вентрупами, получили свободу выбора партнера. Результатом становятся неожиданные междисциплинарные пары и свежие точки зрения. Были сотрудничества, которые удивили Яна Вентрупа. "Например, Карл Хэндел попросил нашего сына написать о своей работе", - вспоминает Тине Вентруп. Карл ценит молодых людей и их перспективы.

Подобное внутреннее убранство перекликается с примечательными произведениями искусства, в том числе инсталляцией 'Монументаль' от Софи фон Хеллерман, в отремонтированном почтовом отделении

Они сожалеют, что в быстро развивающемся мире искусства происходит все меньше бесед. Акцент делается на тесной художественной общине: несмотря на дождь и холод, художники, члены команды и многочисленные энтузиасты собрались, чтобы отметить и обсудить юбилей. Галерея часто выставляет социально и политически заряженные работы, такие как ковровые коллажи скульптора Невин Аладаг, которые на первый взгляд кажутся цветными и привлекательными, но через инновационную смесь орнаментов она задает сложные вопросы об идентичности и культурном сообществе. "Нико Анklam, куратор, с которым мы работали в течение многих лет, сказал, что должно быть возможно приблизить произведение искусства к тому, кто ничего не знает об искусстве, так же, как и к университетскому профессору. Вы должны уметь обслуживать все необходимые демографические группы", - говорит Тине Вентруп. Это подход, который они ценят.

В своем родном городе Мюнстере Ян Вентруп изучал историю искусства, "не зная, что с этим делать", - вспоминает он. "Я все еще занимаюсь теоретической стороной истории искусства, но ценю личный диалог с искусством больше". Он изначально планировал получить докторскую степень в Нью-Йорке, но несколько факторов этому воспрепятствовали, и в итоге Берлин стал единственным вариантом. Он уже думал о том, чтобы открыть свою собственную галерею во время учебы.

Двадцать лет назад Берлин был эпицентром современного искусства, вспоминает владелец галереи. "Было легко арендовать студию и производить современное искусство, поэтому сюда приезжали международные коллекционеры". Его первое местоположение галереи работало в отремонтированном конном стабле, который сейчас является центром однопрофильных операций, смеется галерист. "Когда первые люди из Груневальда пришли на Чоринер-штрассе, они сказали, что никогда не были так далеко на востоке. Стены уже пали 15 лет назад".

Тине Вентруп, также из Мюнстера, изучала немецкий, французский, театральный, кино и телевидение в Кёльне, Париже и Берлине. "В Берлине я работала во французском посольстве, Бюро театра и танца, Schaubühne и Sasha Waltz", - вспоминает она. "Когда Ян и я снова сошлись и стали ближе, меня все чаще нанимали в галереи на ярмарки, потому что я говорила по-французски. Я нашла визуальное искусство интересным, потому что это очень открытый мир, в отличие от театра, где вы работаете близко, почти герметично, друг с другом".

Работы Невин Аладаг с коврами демонстрируют vielfältige культурные традиции, погружаясь в различные identifies

Принятие разнообразия

Через пять лет пара решает управлять и развивать галерею как равные партнеры. Это включает в себя активное обращение к галереям за рубежом для своих художников. В сущности, важно, чтобы у всех художников были галереи разных размеров и национальностей, чтобы вместе формулировать стратегии и концепции. Сети, которые возникают, чрезвычайно полезны; художники становятся сильнее и воспринимаются по-новому на международном уровне.

С тех пор они заменили конный стабильный отремонтированным почтовым отделением. Изменения - это нормально, и галереи больше не являются единственной платформой для продаж. Художники используют Instagram для саморекламы своих работ. Насколько важен по-прежнему труд галереи? "Нужно место, чтобы лично пережить искусство", - решительно заявляет Тине Вентруп, так как галерея служит важным посредником. "Долгосрочное размещение в коллекциях так же важно, как и устойчивый стратегический рост", - добавляет Ян Вентруп.

"Мы не торгуем часами здесь"

Когда речь заходит о трендах на рынке, мир искусства начал отражать моду в некоторой степени. "Это странный паттерн, который я вижу, складывающийся", - выражает Тина Вентруп, "Есть взлеты и падения с растущей волатильностью, даже в ценообразовании. Но я не могу избавиться от чувства, что человеческое прикосновение ускользает". Художников не следует сводить к товарам. "Мы не торгуем машинами или роскошными часами, мы работаем с живыми существами, и они заслуживают уважения и любви".

Они целенаправленно противопоставляют суматохе мира покой. В апреле они расширили портфель своей галереи, открыв второе местоположение в Венеции. Несмотря на убеждение, наличие нескольких местоположений не обязательно означает замедление темпа. Так что же их влечет в Венецию? "Мы плывем против течения", - делится Ян Вентруп, "В Венеции есть это основное течение, полное толп людей, но мы предпочитаем плавать по боковым каналам, где больше места для дыхания". В более уединенном районе Каннареджо они обнаружили бывшую модную мастерскую, даже с частным причалом. Такие адаптации в Венеции обычны, так как все, включая произведения искусства, должны перевозиться на лодке.

"Городские районы не способствуют настоящим отношениям. Люди заходят, остаются на пару дней и сразу же уходят", соглашается Тина Вентруп. "Но Венеция предлагает приятное изменение темпа. Люди приезжают, чтобы расслабиться". Атмосфера, вода, все это придает особую прелесть и вдохновляет их творческие начинания. Вентрупы также смогли осуществить некоторые невероятные проекты в Венеции. Например, их текущее морское мероприятие с художником Грегором Хильдебрандтом, который создал парус из черной магнитной ленты.

"Выставка Юбилей" до 16 ноября, Галерея Вентруп, Кнесбекштрассе 95, 10623 Берлин

Подразделение Венеции резко отличается от обычной оживлённой торговли художественными галереями

Для любителей искусства, посещающих Биеннале: "Звезда и темное путешествие", до 19 октября, Calle della Testa, 6359 Cannaregio, 30121 Венеция

Юбилейная выставка в Берлине является свидетельством творчества и сотрудничества сообщества, так как художники выбирают своих партнеров для неожиданных межмедиальных пар.

Вентрупы ценят тесное сообщество художников, часто представляя социально и политически заряженные работы, которые вызывают разговоры, такие как ковровые коллажи Невин Аладаг.

Готовы ли вы к 'Великому Переходу' через лагуну? Паруса изготовлены из темных магнитных кассет.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В Дрездене автобус попадает в незначительное лобовое столкновение с фургоном
Панорама

Тридцать человек получили серьезные травмы в катастрофической аварии автобуса в Дрездене.

Тридцать человек получили серьезные травмы в катастрофической аварии автобуса в Дрездене. В Дрездене во время пикового часа движения автобусный водитель не справился с управлением, в результате чего автобус выехал со своего пути и врезался в дерево и мини-грузовик. Инцидент привел к тому, что автобус завис примерно на метр над землей.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Милтона ожидают в ближайшие рабочие дни возвращения с Западного побережья Флориды.
Панорама

После "Хелены" Милтон представляет угрозу для значительных районов Флориды.

После "Хелены" Милтон представляет угрозу для значительных районов Флориды. После разрушительного воздействия урагана "Хелен", Флорида готовится к другому погодному катаклизму. Ураган "Милтон", который усилился до тропического шторма над Мексиканским заливом, прогнозируется, что он ударит по западному побережью Флориды на этой неделе. В качестве превентивной

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно

Последние

В драме Кристи Хэлл, «Папочка», Шон Пенн и Дакота Джонсон исследуют неповторимое путешествие на...
Стоит посетить!

"Кантас" приносит искренние извинения за неуместное кино, показанное на экранах во время поездки из Сиднея в Токио

Пассажиры недавнего рейса Qantas были застигнуты врасплох, когда на всех экранах в салоне самолета был продемонстрирован фильм эротического содержания.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
На этом иллюстративном фото, сделанном 15 сентября 2017 года, отображен символ приложения Telegram...
Главные темы

Telegram служит платформой для тайных торговых операций для преступных синдикатов по всей Юго-Восточной Азии, как утверждает ООН.

Криминальные синдикаты Юго-Восточной Азии значительно волю дают мессенджеру Telegram, что ведет к серьезному сдвигу в их способах ведения крупных незаконных операций, как/IP

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"
Политика

5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"

Вице-президент Kamila Харрис столкнулась с пристальным вниманием к финансированию своих экономических предложений, воспринятой задержке в реализации политики безопасности границы демократами, своей стратегии по адресации конфликта России в Украине, среди других тем, в подробном интервью,...

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
На годовщину погибшим от нападения боевиков ХАМАС на границе возлагают цветы в Тель-Авиве, Израиль,...
Главные темы

Израиль отмечает годовщину теракта 7 октября, полный горя и ярости.

В negativa от всего Израиля для того, чтобы почтить годовщину трагических террористических атак, в результате которых погибли более 1200 человек, появляются повторные сообщения о том, что конфликт вzonare ходе Газы продолжается.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно