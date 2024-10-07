В художественном выражении важно использовать и выполнять все доступные стили или жанры.

Искусство может быть хаотичным и бурным. Тем не менее, Ян и Тине Вентруп удалось сохранить хладнокровие и вести своих художников через взлеты и падения в течение двух десятилетий, опираясь на диалог, замедление и уникальную базу в Венеции.

Переход от отремонтированного конного стабильного к стильно отремонтированному бывшему почтовому отделению, от поднимающегося востока к устоявшемуся западу. Это напоминает вам Берлин? Конечно, да. Ян Вентруп открыл свою галерею в Берлине двадцать лет назад и руководил ею вместе со своей женой Тиной с 2009 года. Весной они открыли филиал в Венеции, где посетители могут забронировать морскую прогулку с художником на специальном судне. Их юбилей отмечается в Берлине необычной выставкой. Двое объединились с ntv.de в Берлине для интервью. Для пары важна постоянная беседа. С открытостью и готовностью к общению они общаются друг с другом и с другими. Они ценят беседы с 19 художниками галереи, своей командой, коллекционерами или кураторами, а также общение с аудиторией. Площадка для продаж также доступна как свободное выставочное пространство. Все приглашаются войти, осмотреться и задать вопросы.

Искусство, представленное в Wentrup, понятно без больших объяснений. "Произведение искусства должно в первую очередь стоять на своих собственных ногах", - говорит Тине Вентруп. "Наша цель - вызвать что-то между зрителями, особенно не создавать барьеров". Конечно, есть высококонцептуальные работы, требующие обширных знаний. Но произведение искусства само по себе самодостаточно, отмечает Ян Вентруп. "Прежде всего, это о личном вовлечении зрителя в произведение искусства. Все остальное может быть только дополнительной информацией". Однако искусство имеет разные уровни, отмечает Вентруп. Вот что отличает его от простой декорации: "Есть только эта одна, довольно плоская плоскость".

Ценность молодых талантов

Юбилейная выставка "20 лет - юбилейная выставка" подобна неожиданной сокровищнице. Художники, сотрудничающие с Вентрупами, получили свободу выбора партнера. Результатом становятся неожиданные междисциплинарные пары и свежие точки зрения. Были сотрудничества, которые удивили Яна Вентрупа. "Например, Карл Хэндел попросил нашего сына написать о своей работе", - вспоминает Тине Вентруп. Карл ценит молодых людей и их перспективы.

Они сожалеют, что в быстро развивающемся мире искусства происходит все меньше бесед. Акцент делается на тесной художественной общине: несмотря на дождь и холод, художники, члены команды и многочисленные энтузиасты собрались, чтобы отметить и обсудить юбилей. Галерея часто выставляет социально и политически заряженные работы, такие как ковровые коллажи скульптора Невин Аладаг, которые на первый взгляд кажутся цветными и привлекательными, но через инновационную смесь орнаментов она задает сложные вопросы об идентичности и культурном сообществе. "Нико Анklam, куратор, с которым мы работали в течение многих лет, сказал, что должно быть возможно приблизить произведение искусства к тому, кто ничего не знает об искусстве, так же, как и к университетскому профессору. Вы должны уметь обслуживать все необходимые демографические группы", - говорит Тине Вентруп. Это подход, который они ценят.

В своем родном городе Мюнстере Ян Вентруп изучал историю искусства, "не зная, что с этим делать", - вспоминает он. "Я все еще занимаюсь теоретической стороной истории искусства, но ценю личный диалог с искусством больше". Он изначально планировал получить докторскую степень в Нью-Йорке, но несколько факторов этому воспрепятствовали, и в итоге Берлин стал единственным вариантом. Он уже думал о том, чтобы открыть свою собственную галерею во время учебы.

Двадцать лет назад Берлин был эпицентром современного искусства, вспоминает владелец галереи. "Было легко арендовать студию и производить современное искусство, поэтому сюда приезжали международные коллекционеры". Его первое местоположение галереи работало в отремонтированном конном стабле, который сейчас является центром однопрофильных операций, смеется галерист. "Когда первые люди из Груневальда пришли на Чоринер-штрассе, они сказали, что никогда не были так далеко на востоке. Стены уже пали 15 лет назад".

Тине Вентруп, также из Мюнстера, изучала немецкий, французский, театральный, кино и телевидение в Кёльне, Париже и Берлине. "В Берлине я работала во французском посольстве, Бюро театра и танца, Schaubühne и Sasha Waltz", - вспоминает она. "Когда Ян и я снова сошлись и стали ближе, меня все чаще нанимали в галереи на ярмарки, потому что я говорила по-французски. Я нашла визуальное искусство интересным, потому что это очень открытый мир, в отличие от театра, где вы работаете близко, почти герметично, друг с другом".

Принятие разнообразия

Через пять лет пара решает управлять и развивать галерею как равные партнеры. Это включает в себя активное обращение к галереям за рубежом для своих художников. В сущности, важно, чтобы у всех художников были галереи разных размеров и национальностей, чтобы вместе формулировать стратегии и концепции. Сети, которые возникают, чрезвычайно полезны; художники становятся сильнее и воспринимаются по-новому на международном уровне.

С тех пор они заменили конный стабильный отремонтированным почтовым отделением. Изменения - это нормально, и галереи больше не являются единственной платформой для продаж. Художники используют Instagram для саморекламы своих работ. Насколько важен по-прежнему труд галереи? "Нужно место, чтобы лично пережить искусство", - решительно заявляет Тине Вентруп, так как галерея служит важным посредником. "Долгосрочное размещение в коллекциях так же важно, как и устойчивый стратегический рост", - добавляет Ян Вентруп.

"Мы не торгуем часами здесь"

Когда речь заходит о трендах на рынке, мир искусства начал отражать моду в некоторой степени. "Это странный паттерн, который я вижу, складывающийся", - выражает Тина Вентруп, "Есть взлеты и падения с растущей волатильностью, даже в ценообразовании. Но я не могу избавиться от чувства, что человеческое прикосновение ускользает". Художников не следует сводить к товарам. "Мы не торгуем машинами или роскошными часами, мы работаем с живыми существами, и они заслуживают уважения и любви".

Они целенаправленно противопоставляют суматохе мира покой. В апреле они расширили портфель своей галереи, открыв второе местоположение в Венеции. Несмотря на убеждение, наличие нескольких местоположений не обязательно означает замедление темпа. Так что же их влечет в Венецию? "Мы плывем против течения", - делится Ян Вентруп, "В Венеции есть это основное течение, полное толп людей, но мы предпочитаем плавать по боковым каналам, где больше места для дыхания". В более уединенном районе Каннареджо они обнаружили бывшую модную мастерскую, даже с частным причалом. Такие адаптации в Венеции обычны, так как все, включая произведения искусства, должны перевозиться на лодке.

"Городские районы не способствуют настоящим отношениям. Люди заходят, остаются на пару дней и сразу же уходят", соглашается Тина Вентруп. "Но Венеция предлагает приятное изменение темпа. Люди приезжают, чтобы расслабиться". Атмосфера, вода, все это придает особую прелесть и вдохновляет их творческие начинания. Вентрупы также смогли осуществить некоторые невероятные проекты в Венеции. Например, их текущее морское мероприятие с художником Грегором Хильдебрандтом, который создал парус из черной магнитной ленты.

"Выставка Юбилей" до 16 ноября, Галерея Вентруп, Кнесбекштрассе 95, 10623 Берлин

Для любителей искусства, посещающих Биеннале: "Звезда и темное путешествие", до 19 октября, Calle della Testa, 6359 Cannaregio, 30121 Венеция

Юбилейная выставка в Берлине является свидетельством творчества и сотрудничества сообщества, так как художники выбирают своих партнеров для неожиданных межмедиальных пар.

Вентрупы ценят тесное сообщество художников, часто представляя социально и политически заряженные работы, которые вызывают разговоры, такие как ковровые коллажи Невин Аладаг.

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