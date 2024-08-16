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В холодильных башнях ядерного реактора Графенрейнфельд произошли взрывы с задержкой сноса.

 and  Grigoriy Williams
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Пятьдесят лет тому назад начали строительство атомной электростанции. В настоящее время системы...
Пятьдесят лет тому назад начали строительство атомной электростанции. В настоящее время системы охлаждения лежат в руинах.

В холодильных башнях ядерного реактора Графенрейнфельд произошли взрывы с задержкой сноса.

АЭС Графенрёйнфельд уже девять лет не работает, и процесс ее демонтажа длится уже шесть лет. Сейчас demolition охлаждающих башен вот-вот начнется. Но взрыв еще не произошел.

Дезактивированная АЭС в Графенрёйнфельде, Бавария, наблюдала, как ее охлаждающие башни рухнули с оглушительным грохотом. Пятьдесят лет после начала строительства, все, что осталось от когда-то гордых символов рискованной технологии, это два скромных холма обломков.

Перед взрывом произошел небольшой сбой. Мужчина взобрался на опору и был арестован, задержав взрыв. Причины его действий остаются загадочными.

Подробности о взрывчатых веществах, необходимых для разрушения примерно 34 000 тонн армированного бетона, металлов и пластиков, держались в секрете компанией-производителем взрывчатых веществ в Тюрингии. Аналогично, детали, такие как количество отверстий, которые нужно пробурить и наполнить взрывчатыми веществами, не разглашались.

Зрители собрались, чтобы увидеть зрелище

Когда два гиганта рухнули в мгновение ока при закате, множество людей смотрели с лугов и полей, окружающих место возле Майна. Область была огорожена из соображений безопасности, и те, кто хотел приблизиться, должны были идти или ехать на велосипеде, так как подъездные дороги были перекрыты полицией.

АЭС, расположенная к югу от Швайнфурта, была самой старой действующей в Германии, пока ее не вывели из эксплуатации. Строительство началось в 1974 году, первый ядерный реактор заработал в конце 1981 года, а электроэнергия была подключена к сети в июне 1982 года. Она работала 33 года до 2015 года. Процесс демонтажа начался в 2018 году и, как ожидается, продлится еще десять лет, согласно проекту менеджера Маттиаса Арона.

Взрыв стал зримым символом процесса демонтажа, согласно оператору объекта Preussenelektra. Сначала башни планировалось разрушить в течение десяти лет. Остатки от взрыва сначала будут переработаны, при этом значительная часть будет использована в одном из двух бассейнов охлаждающих башен. Обе охлаждающие башни были высотой 143 метра, с основанием диаметром около 105 метров и вершиной диаметром примерно 64 метра.

Еще один случай разрушения охлаждающих башен АЭС в Германии

Согласно Preussenelektra, это был второй случай в Германии, когда охлаждающие башни выведенной из эксплуатации АЭС были разрушены. В мае 2020 года две охлаждающие башни АЭС в Филиппсбурге, Баден-Вюртемберг, встретили подобную участь, хотя это событие прошло без общественного интереса из-за пандемии COVID-19.

Для разрушения в Графенрёйнфельде четыре из пяти высоковольтных линий 380 кВ, сходящихся в Графенрёйнфельде и жизненно важных для энергоснабжения Европы, должны были быть отключены. Это было сделано для предотвращения сбоев в работе из-за избытка пыли.

Несмотря на успешное разрушение охлаждающих башен, сохранялись опасения по поводу радиоактивных материалов. Остатки были тщательно мониторированы и переправлены на специализированное хранилище для ядерных отходов.

Демонтаж АЭС Графенрёйнфельд стал важным шагом на пути Германии к переходу на возобновляемые источники энергии, к чему стремятся многие другие европейские страны.

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