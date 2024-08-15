- В холодильнике звонит сигнал, пожарные вызываются.

В городе Веттер (Рур) сигнал тревоги от холодильника вызвал реакцию пожарной службы. Житель заметил сигнал в полдень и обратился в службу спасения, как сообщили в пожарной службе. Прибыв на место, они обнаружили, что сигнал не исходит от дымового датчика, а от открытого холодильника в мансардной квартире. Доступ к пострадавшей квартире был получен с помощью поворотной лестницы, и шум был прекращен.

Команда пожарной службы оперативно прибыла на место для тушения пожара из-за сигнального холодильника. В результате, пожарное оборудование оказалось незаменимым в устранении шума от открытого холодильника.

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