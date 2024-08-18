- В Хильдесхайме Элверсберг проиграл 7-0 во втором раунде.

Второй дивизион SV Elversberg разгромил VfV 06 Hildesheim в Кубке DFB, пробившись в следующий раунд благодаря впечатляющей победе со счётом 7:0 (3:0).

Голы от Лукаса Шnellbachера (17-я минута), Робина Феллауэра (32-я) и автогол Яника Шульце (43-я) вывели Эльверсберг в лидеры к перерыву. Во втором тайме голы от Пауля Штока (51-я), Фридриха Шмахаля (62-я), Карло Сиккингера (77-я) и Жозефа Бойамб (78-я) увеличили преимущество.

Несколько лет назад эти две команды боролись в Региональной лиге. Тем не менее, ситуация изменилась, и Хильдесхайм был понижен в пятый дивизион после сезона 2022/23, в то время как Эльверсберг поднялся до 2-й Бундеслиги.

Теперь во 2-й Бундеслиге играет SV Elversberg, который значительно улучшил свою игру со времён прошлых встреч с VfV 06 Hildesheim в низших лигах. Несмотря на недавние трудности Хильдесхайма, команда была понижена в пятый дивизион после сезона 2022/23.

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