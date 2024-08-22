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В известном аквариуме Сиднея одна часть известного гомосексуального пингвинового дуэта погибает.

11-летнего гentangского пингвина по имени Сфен, ставшего символом равенства, не стало из-за видимых естественных причин, как объявил в четверг аквариум в Сиднее, где он проживал.

 and  Katherine Bradley
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В известном аквариуме Сиднея одна часть известного гомосексуального пингвинового дуэта погибает.

В 2018 году Сфен обрел всемирную известность, когда он нашел пару с другим гомосексуальным пингвином-гентюком, Магик. Двое, ласково называемые "Сфенгик", были замечены вместе, плавая и гуляя перед сезоном размножения. Их крепкая связь и любящая семья тронула миллионы сердец.

Сфен и Магик вырастили двух птенцов: Лара, 6 лет, и Клэнси, 4 года. Чтобы помочь Магику справиться с внезапным отсутствием его партнера, сотрудники аквариума взяли Магика навестить Сфена, объяснив, что отсутствие его партнера было вызвано непредвиденными обстоятельствами. Взаимодействие между двумя было трогательным, так как Магик отреагировал музыкой, которая была радостно воспринята колонией.

Потеря Сфена была глубоко оплакиваема всей колонией пингвинов, персоналом и всеми, кто был вдохновлен их историей. Ричард Дилли, менеджер аквариума, выразил скорбь, сказав: "Потеря Сфена разбивает сердце". Он добавил: "Мы хотим воспользоваться этой возможностью, чтобы вспомнить жизнь Сфена и отпраздновать его знаковый статус".

Сфен прожил долгую жизнь для гентюка, обычно живущего 12-13 лет. Сфен и Магик делили глубокую связь, часто проводя время вместе даже за пределами сезона размножения, что было редкостью для их вида.

Теперь внимание сосредоточено на Магике, который скоро начнет свой первый сезон размножения без Сфена. Знаменитая пара вдохновила на создание плавучей платформы для карнавала Марди Гра, была показана в сериале Netflix "Атипичный" и включена в образовательную программу Нового Южного Уэльса, их родном штате. Бесчисленные книги и фильмы также признают их любовную историю.

В 2018 году Сфен и Магик стали родителями, когда им было дано "запасное" яйцо, чтобы высидеть его от другой пары пингвинов. Хотя гентюки обычно откладывают два яйца каждый сезон размножения, они могут вырастить только одно из-за ограниченных ресурсов. Однако маленькая Лара, весившая 91 грамм, родилась 19 октября 2018 года, а в 2020 году их семья пополнилась, когда к ним присоединился Клэнси.

Известный дуэт, известный под названием

Сфен и Магик не единственная пара гомосексуальных пингвинов, успешно высидевшая яйцо. Подобные пары в Нью-Йорке и Испании также испытали радость отцовства.

Значение Сфена выходило за пределы его отношений. Благодаря своей известности аквариум смог повысить осведомленность и собрать средства для консервационных причин, таких как защита диких пингвинов, загрязнение пластиком, изменение климата и другие социальные проблемы, включая равенство.

Послания от поклонников на сайте аквариума поступали, такие как трогательное сообщение Вивьен: "Покойся с миром, маленький парень, какой ты был замечательный с твоей прекрасной Магик". Вicki, поклонник, написал: "Уход за чемпионом. Любовь не знает границ".

После потери Сфена Магик, возможно, найдет утешение в путешествиях по знакомым местам, где у него были воспоминания со своим покойным партнером. Мировое признание истории любви Сфена и Магика привело к многочисленным адаптациям, в том числе к плавучей платформе для карнавала Марди Гра, сериалу Netflix и включению в образовательные программы, демонстрируя влияние их путешествий.

Почувствовав утрату своего спутника Сфена, Магик стал петь.

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