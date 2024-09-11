- В Юго-Западном регионе растет число заявок на банкротство.

Зафиксирован резкий рост корпоративных банкротств в Баден-Вюртемберге. С января по июль в местных судах было подано 1,245 заявлений о банкротстве, согласно данным Статландрэмис. Это на 340 случаев больше, или на 37,6% больше, чем в первом полугодии 2023 года. Самый высокий показатель банкротств на 1000 компаний был зафиксирован в районе Мангейма, а самый низкий - в Вальдшут.

Более 11 300 работников столкнулись с банкротством своей компании в течение первого полугодия. Статистики считают, что это число может быть еще выше, так как рабочие места часто ликвидируются до начала процедуры банкротства, и данные о количестве сотрудников не всегда доступны. Ожидаемые требования кредиторов составили примерно 1,8 миллиарда евро.

Повышение в 2023 году

Кроме того, 5400 частных должников инициировали процедуру банкротства, что на 737 случаев больше, или на 15,8% больше, чем в предыдущем году. Это свидетельствует о совокупном числе примерно 6650 корпоративных и личных банкротств в первые шесть месяцев года. Эти цифры основаны на анализе статистики банкротств.

Число корпоративных банкротств в юго-западной части уже выросло почти на 25% до 1875 в 2023 году. Хотя этот показатель выше, чем в 2023 году, он все еще ниже средней долгосрочной величины. Эксперты ожидали, что в текущем году еще больше компаний столкнутся с финансовыми трудностями. К факторам, способствующим этому, относятся ослабление периода коронавируса, высокие цены на энергию, повышение процентных ставок и истечение особых правил, направленных на предотвращение волны банкротств во время пандемии.

Рост корпоративных банкротств приводит к значительным потерям рабочих мест, более 11 300 работников столкнулись с банкротством своей компании в течение первого полугодия. Эта тенденция, скорее всего, сохранится, так как ожидаемые требования кредиторов составляют внушительные 1,8 миллиарда евро. Банкротство компании может иметь далеко идущие последствия, затрагивая не только ее сотрудников, но и кредиторов и поставщиков.

Читайте также: