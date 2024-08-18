В Италии продолжается борьба за прибрежные берега.

Итальянские протестующие на пляжах впервые создают волну, требуя больше общественных пространств

Впервые в истории Италии операторы пляжей объявляют забастовку, а гражданское движение выступает за уменьшение количества шезлонгов и зонтиков. Некоторые операторы опасаются потерять свои концессии, в то время как другие надеются на больше открытых пространств.

"Верните нам наши пляжи!" - это лозунг движения "Море Свободное" (Free Sea), которое с 2019 года выступает за больше общественных пространств вдоль побережья Италии. В этом году акция "Верни себе пляж", пародия на День взятия Бастилии, состоялась 14 июля и охватила пляжи от Венеции до Кампании с севера на юг. Протестующие выступают против приватизации итальянских пляжей, из которых 69% занимают держатели концессий, как подчеркивает геолог Марио Тоцци.

В прошлом операторы пляжей игнорировали протесты, но в этом году они приняли меры. 9 августа они объявили первую забастовку и объявили о двух последующих - 19 и 28 августа. На этот раз держатели концессий могут оказаться в трудном положении.

"Типичная итальянская драма", - вздыхает средних лет женщина в лигурийском курорте Зоагли. Недавно она посетила Параджо, недалеко от Портофино, как сообщила ntv.de. Она хотела там поплавать, но маленький пляж был заполнен шезлонгами, и было трудно добраться до воды из-за близлежащих скал. Ей пришлось пройти довольно далеко, чтобы найти путь к морю и свободный пляж.

Паравджио - не исключение. То же самое можно сказать и о венецианском адриатическом курорте Джезоло, где 69% пляжей занимают держатели концессий, и Римини в Эмилии-Романье, где 90% занято, согласно опросам экологической организации Легамбиенте в 2019 году.

"Мы выбрали дату 14 июля для акции 'Верни себе пляж' по двум причинам", - сказал Роберто Биагини, председатель "Море Свободное", газете La Stampa несколько дней назад. Во-первых, это символизировало акт освобождения в связи с французской революцией. Во-вторых, это напоминало о решении Конституционного суда 2016 года, признавшего незаконным автоматическое продление концессий. "Вот почему мы идем от пляжа к пляжу, объясняя людям, что они имеют право лежать вдоль линии пляжа", - сказал Биагини в интервью.

Весной члены "Море Свободное" заняли пляж роскошного пляжного клуба Туига. День в Туиге стоит 600 евро за шезлонг, зонтик и эксклюзивный комфорт. Менеджер по безопасности Туиги в Остии недалеко от Рима вызвал полицию. Однако полиция могла только подтвердить, что занявшие не делают ничего противозаконного.

Концессии пляжей заканчиваются 31 декабря 2023 года. Попытка правительства продлить их до 31 декабря 2024 года была признана незаконной Государственным советом Италии.

Для держателей концессий протестующие "Море Свободное" считаются назойливыми противниками, которые не понимают финансовых вложений, связанных с этим. Один оператор сказал ntv.de ранее: "Не забудьте, что именно наши вложения придают этим песчаным участкам ценность".

Конфликт "Море Свободное" против пляжей

Группа "Море Свободное" обеспокоена отсутствием общественных пляжей, в то время как держатели концессий беспокоятся о реализации Директивы Болкштейна. Эта директива 2006 года требует, чтобы истекшие концессии объявлялись на тендер, а не автоматически продлевались. Италия подписала директиву в 2016 году, но все правительства смогли отложить ее реализацию.

Недавно была предпринята попытка реализовать директиву в начале этого года, утверждая, что только 19% побережья Италии используется для пляжей, оставляя много свободных пляжей, которые можно распределить через тендер. Однако эта попытка была остановлена как Европейской комиссией, так и Государственным советом Италии, поскольку она не различала между настоящими пляжами и побережьями, которые могли быть скалами, урбанизированными районами, промышленными объектами или прибрежными дорогами. Недавно итальянское антитрестовское управление также напомнило муниципалитетам и регионам объявить истекшие концессии на тендер до конца этого года.

Это объясняет забастовку, в которой приняли участие 80% держателей концессий, в том числе в популярном курорте Капальбио в Лацио. Забастовка включала закрытие шезлонгов и зонтиков с 7:30 до 9:30, время, когда пляжники менее вероятно будут присутствовать. Держатели концессий хотят гарантий от правительства, что они получат обратно свои вложения, если потеряют концессию.

Хотя это требование может казаться логичным, оно имеет свои нюансы. Агостино Бьондо из "Море Свободное" сказал ntv.de, что операторы пляжей знали правила, когда подписывали контракт на концессию. В соответствии с параграфом 49 морских правил, структуры, которые оператор построил и которые трудно удалить, становятся собственностью государства без компенсации. Две стороны могли бы договориться о других условиях, но они этого не сделали, поэтому операторы пляжей не имеют законного права на компенсацию.

Для "Море Свободное" это может быть возможностью перераспределить отношения между общественными пляжами и концессиями на пляжи, так как все пляжи возвращаются к государству с истечением концессий. Они предлагают соотношение 60% общественных пляжей к 40% концессий на пляжи.

Европейский Союз внимательно следит за спором "Море Свободное" против Пляжного спора в Италии, так как он связан с реализацией Директивы Болкестеина, требующей, чтобы истекшие концессии выставлялись на тендер вместо автоматического продления. Если успешно реализовано, эта директива может привести к большей гармонии между общественными пляжами и пляжными концессиями по всей Европе.

После первой забастовки итальянских операторов пляжей Европейский Союз призывает итальянское правительство адресовать обеспокоенности обеих сторон и найти решение, соответствующее Директиве Болкестеина, гарантирующее справедливое распределение доступа к пляжам для всех итальянских граждан и туристов.

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