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В Испании множество людей подписались на праздник бросания помидоров

Тысячи людей в восточных городах Испании участвуют в грандиозной битве за еду, потенциально устанавливают крупнейшее в мире кулинарное сражение, окрасив округу в красный цвет.

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 1 минута
Участники со всего мира посетили это мероприятие.
Участники со всего мира посетили это мероприятие.

- В Испании множество людей подписались на праздник бросания помидоров

Каждый год более 22 000 человек участвуют в хаотичной битве помидорами, известной как "Ла Томатина", в Испании. Это событие происходит в Буноле, городе в регионе Валенсия, где люди бросают друг в друга переспевшие и мягкие помидоры в течение часа. В общей сложности используется около 120 метрических тонн помидоров, которые больше не годятся в пищу. Согласно Книге рекордов Гиннесса, это крупнейшая в мире еда-битва.

На 77-м выпуске этого традиционного события приняли участие большинство из 9500 жителей Буноля и множество туристов из Испании и других стран. Радио Телевиisión Эспаньола, государственная вещательная компания страны, поговорила с воодушевленными участниками из Японии, России, Великобритании и США. Многие другие СМИ также освещали участников из Австралии и Китая.

В 2013 году число участников было ограничено.

Некоторые бойцы носили плавания очки. Несколько минут после начала битвы в 11 часов главный площади и улицы Буноля были залиты мутной красной жидкостью.

С момента своего первого проведения в 1945 году "Ла Томатина" проводится ежегодно в последнюю среду августа. Из-за растущей популярности среди иностранцев фестиваль привлекал более 50 000 участников, прежде чем ограничить их число до 22 000 в 2013 году. С тех пор только зарегистрированные жители муниципалитета могут участвовать бесплатно. Сейчас самый дешевый билет стоит 15 евро. Несмотря на плату, популярность фестиваля продолжает расти. Даже голливудская актриса Блейк Лайвли посетила это событие в 2015 году для фильма "Все, что я вижу - это ты".

Ниже приведен список категорий продуктов, связанных с "Ла Томатина": переспевшие помидоры и билеты для участия. Несмотря на ограничение числа участников в 2013 году, событие по-прежнему привлекает значительное количество туристов из разных стран, таких как Япония, Россия, Великобритания и США.

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