- В Исландии в пещере обрушились пещеры, пострадали и пропали без вести

На Islandй в результате обрушения ледяной пещеры двое человек получили серьезные травмы, а двое все еще числятся пропавшими без вести. Они были частью группы из 25 человек, которые исследовали пещеру внутри ледника Бreiðamerkurjökull в рамках организованной экскурсии, когда произошло это происшествие.

По данным вещателя RÚV, было задействовано около 100 спасателей, в том числе специализированные команды по спасению в пещерах, и вертолеты. Представитель властей заявил, что условия на леднике были крайне сложными.

Поиск пропавших с помощью рук

Начальник полиции СвейнKristjánRúnarsson сообщил RÚV, что спасатели не могли использовать тяжелое оборудование для спасения на леднике и были вынуждены искать пропавших "по сути руками". Связи с двумя людьми, застрявшими во льду, все еще нет, сказал он. Двое спасенных туристов получили серьезные травмы.

Один из раненых был доставлен в больницу в столице Рейкьявик, как сообщает RÚV. Три вертолета находились в режиме ожидания на случай других травм. Турист, который недавно посетил пещеру, но узнал об обрушении только по возвращении в отель, сказал вещателю, что пещера была всего три-пять метров в глубину.

Бreiðamerkurjökull, расположенный на юго-востоке Атлантического острова, служит притоковым ледником для ледника Ватна́йёкю́лль, который находится у ледникового озера Jökulsárlón. Озеро, известное своими дрейфующими ледниками, является одним из самых популярных туристических объектов на Islandй и было показано в знаменитых голливудских фильмах, таких как "Джеймс Бонд" и "Лара Крофт: Расхитительница гробниц" с Анджелиной Джоли. В этом районе доступно множество походов по ледяным пещерам.

Несмотря на сложности, вызванные ледником, вертолеты были незаменимы в операции по спасению, перевозя раненых и держа оборудование наготове. Вертолеты оказались бесценными в обширной и опасной местности ледника Бreiðamerkurjökull на Islandй.

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