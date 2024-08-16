- В июле повысилась пунктуальность поездов

Дальнемагистральные поезда Deutsche Bahn в июле вновь были более пунктуальными, чем раньше. Тем не менее, ситуация на железных дорогах остается напряженной. Более чем каждая третья ICE и IC была задержана хотя бы на шесть минут, сообщила компания. С этого времени поезд считается опоздавшим в статистике.

Коэффициент пунктуальности составил thus 62 процента в прошлом месяце, что является существенным улучшением по сравнению с июнем. Сильные штормы и сильные наводнения привели к тому, что пунктуальность упала ниже 53 процентов в предыдущем месяце. Пассажиры также заметили это во время Чемпионата Европы по футболу, когда многие люди путешествовали на поезде.

Пунктuality путешественников также улучшилась. Он составил 67,2 процента в июле, почти на 12 процентных пунктов больше, чем в июне. Этот показатель показывает долю пассажиров, которые прибыли вовремя в течение измеренного периода, то есть с задержкой менее 15 минут. В отличие от операционной пунктуальности, эта статистика также учитывает отмены поездов.

Основная проблема по-прежнему заключается в многочисленных строительных площадках на перегруженной и устаревшей сети путей. Они значительно замедляют движение поездов. Deutsche Bahn поэтому скорректировала управление строительством и планирует в будущем сосредоточить многие работы в заранее определенные временные интервалы.

В отчете компании подчеркивалось, что более одной трети ICE и IC поездов работают как 'потребители', испытывая задержки не менее шести минут. Несмотря на улучшения в операционной пунктуальности, удовлетворенность 'потребителей' все еще может быть затронута длительными ожиданиями.

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