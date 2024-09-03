Достижение пика после двухлетнего отсутствия. - В июле наблюдается заметный рост запросов потребителей на строительные кредиты.

Индивидуальные лица и фрилансеры в Германии потребовали столько же одобрений ипотечных кредитов в июле, сколько за последние два года. Новый бизнес немецких банков с частными клиентами и самозанятыми лицами составил 19,5 миллиарда евро, что на 25% больше, чем в предыдущем году. Эта цифра последний раз достигала такого уровня в июле 2022 года, согласно анализу Barkow Consulting на основе данных Европейского центрального банка. В июне новый бизнес по ипотечному кредитованию уже показал признаки восстановления, увеличившись на 17% по сравнению с предыдущим годом и составив 16,3 миллиарда евро.

Восстановление рынка ипотечного финансирования, похоже, является результатом растущих арендных платежей и недавнего снижения процентных ставок, заключает директор по управлению Barkow Consulting,Peter Barkow. "Восстановление в пути". По состоянию на этот год новый бизнес превысил 112 миллиардов евро, что на почти 18% больше, чем в предыдущем году. Процентные ставки по 10-летним займам снова упали и в настоящее время находятся ниже 3,5% после достижения пика 4,2% в четвертом квартале 2023 года, согласно Barkow.

Восстановление после серьезного спада

Новый бизнес с частным ипотечным финансированием процветал до весны 2022 года, достигнув ежемесячного объема более 32 миллиардов евро на пике. Однако значительное увеличение процентных ставок положило конец этому росту. Это сделало ипотеку дороже после длительного периода низких процентных ставок. Кроме того, растущие затраты на строительство заставили многих отказаться от своих планов построить или купить дом. В 2023 году новый бизнес по ипотечному финансированию резко упал до 161 миллиарда евро, что на 37% меньше, чем в 2022 году, согласно данным Barkow Consulting.

Недавно Ассоциация немецких ипотечных банков (VDP), представляющая основных ипотечных кредиторов в Германии, также сообщила о росте активности в области кредитования. Они зарегистрировали самый большой новый бизнес по ипотечным займам с третьего квартала 2022 года, стимулированный более высоким спросом на жилищное финансирование. Это указывает на то, что признаки конца жилищного кризиса становятся все более сильными. Недавно VDP сообщил о стабилизации цен на жилье во втором квартале.

Несмотря на недавний рост одобрений ипотечных кредитов и нового бизнеса в области ипотечного кредитования, индивидуальные лица в Германии все еще сталкиваются с трудностями при получении кредитов на строительство из-за растущих затрат на строительство. В ответ на этот вызов некоторые банки начали предлагать специализированные продукты ипотечных кредитов с гибкими условиями погашения, чтобы поддержать строителей жилья.

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