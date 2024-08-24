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В Йене, Магдебурге и Бремене множество людей участвует в празднованиях гордости

Множество людей проிறது по улицам различных немецких городов в деньChristopher Street, призывая к большей терпимости и разнообразию. Одетые в яркую одежду и устраивают шумные протесты, они отстаивают свою позицию.

 and  Ann Bradley
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Под девизом 'Тюрингия остаётся яркой!' множество людей приняли участие в LSК ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ, борясь...
Под девизом 'Тюрингия остаётся яркой!' множество людей приняли участие в LSК ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ, борясь за разнообразие и включительность.

- В Йене, Магдебурге и Бремене множество людей участвует в празднованиях гордости

Всюду царила оживленная и яркая обстановка: тысячи людей заполнили улицы различных немецких городов, выражая поддержку правам лесбиянок, геев и негетеросексуальных individuals. По данным полиции, около 22 000 человек приняли участие в Christopher Street Day (CSD) в Бремене. Аналогично, около 2500 человек участвовали в Магдебурге и 1700 в Йене, присоединившись к шествию в поддержку толерантности и разнообразия.

В Бремене в городском марше приняли участие многие известные политики. В Йене организаторы оценили количество участников в 3000 человек. По данным властей, инцидентов не было.

В Йене наблюдалось меньшее количество участников, чем ожидалось.

До мероприятия организаторы в Йене ожидали более 5000 человек. Жара, по словам представителя, удержала некоторых людей дома. "Мы также знаем, что многие люди решили поддержать CSD в Магдебурге или Плауене", - добавили они. Планировались контрпротесты правых в обоих городах.

В Магдебурге многие участники защищались от жары за 30 градусов Цельсия с помощью цветных зонтов или радужных флагов. Громкая музыка звучала из динамиков, установленных на различных транспортных средствах, были мыльные пузыри, пение и экстравагантные костюмы, такие как большие ангельские крылья.

Примерно 250 человек зарегистрировались для участия в контрдемонстрации. В прошлом в восточногерманских городах Баутцене и Лейпциге проходили протесты правых экстремистов против Christopher Street Day, характеризовавшиеся агрессией и насилием в отношении участников CSD.

CSD commemorate восстания квир-сообщества, которые произошли на Christopher Street в Нью-Йорке в 1969 году, символизируя видимость и равные права квир-сообщества. Альтернативные названия для нынешних ежегодных демонстраций CSD - "Прайд-парад" или "Гей-прайд".

Яркая обстановка в Йене была слегка приглушена из-за меньшего, чем ожидалось, количества участников. Несмотря на жару, многие участники все еще махали своими радужными флагами и радостно пели под музыку.

Несмотря на жару, сцена на CSD в Магдебурге все еще была полна энтузиазма, с участниками, использующими зонты и радужные флаги для защиты от солнца.

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