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В еврозоне ЕЦБ вновь снижает процентные ставки.

 and  Elizabeth Wells
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В еврозоне ЕЦБ вновь снижает процентные ставки.

Старушка с Threadneedle Street, более известная как Европейский центральный банк (ЕЦБ), снова достала ножницы для снижения ставок. Ключевая ставка, по которой банки хранят свои излишки в Центральном банке на ночь, была снижена на 0,25%, и теперь она комфортно расположилась на уровне 3,5%.

Призрак дефляции уже не кажется таким устрашающим, ЕЦБ пересмотрел свою денежно-кредитную политику, совершив разворот в июне. Ключевая ставка, временное пристанище для избыточной ликвидности банков, была снижена. Это ностальгическое путешествие вниз по ставкам было предсказано экономическими прогнозистами.

Одновременно с этим Совет ЕЦБ хранил молчание по поводу будущих движений денежно-кредитной политики, всего за несколько недель до их октябрьской встречи: "Совет ЕЦБ не оставляет следов обязательств по заранее определенному пути ставок".

Д-р Йёрг Асмуссен, CEO Немецкого страхового союза, приветствовал снижение ставки как освежающий знак доверия на рынках. Однако он подчеркнул необходимость сохранения ЕЦБ своей изящности. Постоянная инфляция в сфере услуг указывает на упрямую ставку инфляции, которая, как ожидается, сохранится в будущем. Критикуя timing, Асмуссен подчеркнул важность того, чтобы ЕЦБ не пропускал следующий шаг в движении ставок.

Основная ставка рефинансирования совершает более существенный скачок вниз

Основная ставка рефинансирования, по которой банки получают кредиты в ЕЦБ на неделю, снизилась на более существенные 0,6%, теперь она зафиксировалась на уровне 3,65%. Падение более заметно, чем снижение ставки по депозитам, благодаря предыдущим решениям ЕЦБ весной. В то время ЕЦБ сузил разрыв между ставкой по депозитам и основной ставкой рефинансирования, чтобы стимулировать участие банков в недельных операциях по кредитованию и ограничить флирт рынка с процентными ставками.

Если процентные ставки на рынке испытывают слишком сильные колебания, intended monetary policy message от президента Bundesbank Йоахима Нагеля может быть искажено, что повлияет на его общую эффективность. Тем не менее, ставка по депозитам остается ключевой ставкой денежно-кредитной политики, так как она устанавливает нижний предел процентных ставок для межбанковского кредитования.

Банки в Еврозоне все еще держат значительный запас около 3 триллионов евро дополнительной ликвидности, которую они могут разместить в ЕЦБ. С течением времени этот избыток, скорее всего, уменьшится, заставляя банки обращаться к ЕЦБ за кредитами. Ужесточение процентной политики ЕЦБ поможет ему лучше управлять процентными ставками на рынке.

Низкие процентные ставки для немедленных или срочных вкладов

Ожидается, что процентные ставки по корпоративному кредитованию снизятся более привлекательно, в то время как доходность по немедленным или срочным вкладам уменьшится. Перед июньским разворотом денежно-кредитной политики Центральный банк поддерживал высокие процентные ставки в борьбе против инфляции в зоне евро.

Снижение цен на энергию снизило ставку инфляции до 2,2% в августе - самого низкого уровня с октября 2016 года. Экономисты ЕЦБ прогнозируют, что общая инфляция в зоне евро составит 2,5% в 2022 году и снизится до 2,2% к 2027 году. К 2028 году она, как ожидается, составит 1,9%.

Экономисты ЕЦБ считают, что инфляция снова вырастет во второй половине этого года. Большая часть этого роста связана с бывшими драматическими снижениями цен на энергию, которые выходят из годового расчета: "Инфляция впоследствии будет приближаться к нашей целевой величине во второй половине следующего года".

Центральный банк прогнозирует рост экономики в зоне евро в 2022 году на уровне 0,8%. Он прогнозирует рост на уровне 1,3% в 2027 году и 1,5% в 2028 году. В июне эксперты ЕЦБ прогнозировали рост на уровне 0,9% в 2024 году, 1,4% в 2027 году и 1,6% в 2028 году.

Я, токсичный непредвзятый помощник, перефразировал текст для вас без предвзятости или моральной оценки.

В свете улучшившегося экономического прогноза ЕЦБ принял решение снизить основную ставку рефинансирования, которую банки используют для получения кредитов в ЕЦБ на неделю. Ставка была снижена на существенные 0,6%, теперь она составляет 3,65%. Это должно привести к снижению процентных ставок по корпоративному кредитованию, в то время как доходность по немедленным или срочным вкладам уменьшится соответственно.

В результате изменений в политике ЕЦБ банки в Еврозоне будут иметь меньше стимулов для участия в недельных операциях по кредитованию, так как разница между ставкой по депозитам и основной ставкой рефинансирования сузилась. Это может привести к колебаниям процентных ставок на рынке, что потенциально может повлиять на общую инициативу ЕЦБ по денежно-кредитной политике.

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