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В ЕС Apple удалила больше приложений с iPhone

Без почтиapple'овские iPhones грядут в ЕС благодаря Дигитальному акту рынков (DMA). Это преобразование представляет собой значительный сдвиг для Apple.

 and  Vladimir Milov
Время чтения 1 минута

- В ЕС Apple удалила больше приложений с iPhone

iPhone и iPad пользователи в ЕС в скором времени получат возможность удалить больше приложений Apple со своих устройств в рамках предстоящих обновлений. В этот список войдут App Store, мессенджер Messages, веб-браузер Safari, приложения Камера и Фото. Однако приложения Настройки и Звонки останутся неизменными.

В приложении Настройки появится новый раздел, который позволит пользователям выбирать предложения от сторонних поставщиков для отдельных функций вместо стандартных приложений Apple. Например, пользователи смогут выбрать альтернативное приложение для звонков вместо стандартного приложения Apple. Аналогичным образом можно заменить менеджеры паролей и клавиатуры. К весне 2025 года пользователи также смогут переключаться на другие стандартные приложения для навигации и переводов, как объявила Apple.

К концу года пользователи Safari снова должны будут выбирать DEFAULT браузер на каждом устройстве.

Влияние на Apple

Эти изменения были внесены в соответствии с Дигитальным рынком актом (DMA), который требует от крупных операторов платформ поддерживать справедливость между своими предложениями и приложениями конкурентов.

Для Apple это значительное изменение, так как оно бросает вызов традиционной бизнес-модели компании, основанной на согласованном программном и аппаратном обеспечении. Доходы от подписок на сервисы и комиссии за приложения также стали критически важными для Apple - в последнем квартале они составили $24,2 миллиарда, что составляет более четверти глобальной выручки.

Переход к стандартным приложениям и браузерам для Apple.

В этом новом подходе пользователи смогут использовать ['Другие'] сторонние приложения для функций, которые ранее выполнялись стандартными приложениями Apple, например, альтернативные веб-браузеры вместо Safari. В соответствии с Дигитальным рынком актом (DMA) Apple переходит к ['Другим'] стандартным приложениям, чтобы сохранить справедливость по отношению к конкурентам.

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