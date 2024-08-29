- В Японии произошел сильный тайфун, в результате которого много пострадавших.

Япония была поражена сильным ураганом на своей основной острове Кюсю на юго-западе, что привело к значительным осадкам и свирепым ветрам. Как сообщает японский телеканал NHK, более 50 человек получили травмы.

Мужчина в возрасте около 60 лет упал в море с небольшого судна из-за штормовых волн возле побережья префектуры Кагосима и был первоначально объявлен пропавшим без вести. Метеорологическая служба страны предупредила жителей об опасностях, связанных с штормом.

Более 250 000 семей остались без электричества, сообщает NHK. В городе Нагасаки около 400 000 человек были эвакуированы. Железнодорожное сообщение было нарушено, и многие рейсы были отменены.

Тойота, производитель автомобилей, приняла решение приостановить деятельность на всех 28 производственных линиях в своих 14 домашних заводах до пятницы, ссылаясь на безопасность сотрудников и возможную нехватку деталей из-за тайфуна.

Тайфун Шаншань, десятый за сезон, движется на север и, по прогнозам NHK, пересечет весь архипелаг в ближайшие дни.

Тайфун достиг побережья вблизи Сатсумасендай в префектуре Кагосима утром, продвигаясь на север со скоростью 15 километров в час с порывами ветра до 216 километров в час, сообщило ведомство.

Тайфун причинил значительный ущерб прибрежным районам, где сильные волны опрокинули несколько лодок. Мощные ветры нанесли значительный ущерб многим зданиям в префектуре Кагосима.

Несмотря на тайфун, службы экстренной помощи работают круглосуточно, чтобы найти пропавшего мужчину и оказать помощь пострадавшим от урагана.

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