В Японии несколько человек погибают из-за тайфуна.

Этот год принес Японии самый сильный тайфун, получивший название "Шаншань", который наносит ущерб обильными дождями и сильными порывами ветра. К сожалению, по меньшей мере четыре человека погибли, и продолжается расследование еще одного случая гибели. Ожидается еще две смерти, и две люди считаются пропавшими без вести.

Власти сообщили, что восемь человек получили серьезные травмы, а еще 70 - легкие. Большинство травм было вызвано разлетевшимися окнами из-за силы тайфуна. Приземлившись на южном острове Кюсю в четверг, "Шаншань" принес ветра скоростью до 252 километров в час, став самым сильным тайфуном в Японии в этом году и одним из сильнейших в недавней истории. В результате было повреждено около 200 зданий.

Местные власти объявили высший уровень тревоги в нескольких районах, призывая более пяти миллионов жителей эвакуироваться. Точное число жителей, которые последовали этому совету, остается неясным. Около 250 000 домохозяйств остались без электричества. Японское метеорологическое агентство предупредило о возможных оползнях на Кюсю и основной остров Хонсю, следующий пункт назначения тайфуна.

В течение ночи несколько дорог, ведущих на Кюсю, были полностью или частично заблокированы, сообщают местные СМИ. Ранее в течение дня было отменено множество рейсов, а на некоторых маршрутах приостановлено движение поездов.

Комиссия начала расследование прочности зданий, пострадавших от тайфуна "Шаншань", из-за опасений обрушения. После разрушений, причиненных тайфуном, Комиссия также предложила укрепить подготовку к штормам и протоколы эвакуации в Японии.

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