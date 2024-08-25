Перейти к содержанию
Вход Подписаться
СпортНовостиавтоспорт

В Гран-при Нидерландов Ландо Норрис опередил Макса Верштаппена, установив захватывающий чемпионат Формулы-1.

 and  Christian Meier
Время чтения 2 минут
Лендо Норрис ликует после своей победы
Лендо Норрис ликует после своей победы

В Гран-при Нидерландов Ландо Норрис опередил Макса Верштаппена, установив захватывающий чемпионат Формулы-1.

Британский гонщик стартовал с начальной позиции и быстро уступил лидерство Верстаппену, но ловко маневрировал и обогнал голландского соперника на его домашней трассе, сохраняя спокойное преимущество до финиша, когда над головой взрывались пиротехнические эффекты.

Верстаппен удержал свою позицию, минимизируя откаты в борьбе за титул пилота, в то время как Леклер из Ferrari завершил подиум после напряженной борьбы.

"Феноменально! Я бы не назвал это идеальной гонкой из-за первого круга, но потом все было прекрасно. Мой темп был впечатляющим, машина была великолепна сегодня, что позволило мне расслабиться, давить и обгонять Макса, что было самым важным. После этого гонка стала относительно простой, все еще сложной, но очень приятной", - поделился Норрис в послегоночном интервью.

"Я ожидал, что Макс начнет давить примерно с пятого, шестого, седьмого круга, но он не делал этого. Поэтому с этого момента я понял, что мы участвуем в напряженной борьбе, но Макс, казалось, постепенно замедлялся, а мой темп улучшался", - продолжил он.

McLaren испытывал трудности в начале, позволив Верстаппену легко обогнать Норриса перед первым поворотом, в то время как Рисс из Mercedes обогнал Пиастри.

Тем не менее, скорость машин McLaren вернулась на передовые позиции, и Норрис ловко обогнал Верстаппена на 17-м круге гонки перед первым пит-стопом.

Подобно ранним выступлениям Верстаппена в этом сезоне, Норрис затем увеличил свое преимущество над соперниками, набрав преимущество более чем в 20 секунд к концу гонки. Это впечатляющее выступление подчеркивает потенциал Норриса в борьбе за титул пилота, пока он сокращает существенное преимущество Верстаппена в чемпионате - чемпион мира все еще опережает на 70 очков.

Пиастри завершил гонку на четвертом месте, а Перес из Red Bull застрял на шестой, позволив McLaren сократить преимущество Red Bull в чемпионате конструкторов до 31 очка.

Воскресная гонка стала пятым подряд победным выступлением пилота, отличным от Верстаппена, что является самой длинной серией без побед с 2020 года.

"Конечно, всегда стремишься к улучшению, мы хорошо стартовали, сегодня мы отдавали все, но во время гонки было ясно, что мы не были достаточно быстры. Сегодня я пытался быть вторым", - поделился Верстаппен в послегоночном интервью.

"Я знаю, что у нас есть хорошие старты, так что я был уверен, что у нас будет еще один, и потом я пытался провести свою гонку, что привело меня к второму месту сегодня".

Следующий шанс Норриса вызова Верстаппена запланирован на 1 сентября на Гран-при Италии.

После своего удачного маневра Ландо Норрис сказал: "Моя любовь к автоспорту и гонкам сегодня была очевидна, это было приятное переживание". Кроме того, доминирование Норриса в различных гонках в течение сезона демонстрирует его амбиции сократить разрыв в спорте и потенциально побороться за титул чемпиона.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Недовольный человек извиняется перед Ноллом, командой и общественностью.
Спорт

Во время грозы, Анриер выражает сожаление по отношению к вратарю.

Во время грозы, Анриер выражает сожаление по отношению к вратарю. Тренер Александр Зорнигер из «Греuther Fürth» извинился за свою резкую критику голкипера Нахуэля Нолла. После ничьей 1:1 против «SC Paderborn» во Второй Бундеслиге Зорнигер раскритиковал Нолла за ошибку, которая привела к позднему голу, и извинился на следующий день, как

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Норрис дает мудрость дюне
Спорт

Норрис дает мудрость дюне

Макс Ферстаппен практически гарантирован победой на родине. Но Лэндо Норрис начинает оставшийся сезон Формулы 1 поразительной победой в Нидерландах, разжигая интерес к борьбе за мировое первенство.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Якоб Ингебригтсен существенно превзошел предыдущий мировой рекорд на 3000 метров более чем на три...
Спорт

Человек, который в настоящее время держит рекорд в области сложных резьбы с двумя звездами и двумя звездами.

Рекорд на дистанции 3000 метров в помещении, который в течение 28 лет принадлежал Даниилу Комену, был побит норвежским атлетом Якобом Ингебригтсеном. sécheresseie после этого жители полевого барьера Арманд Дюплантис еще больше ускорились.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Макс Хорзер праздновал свою последнюю победу в сопровождении талисмана ассоциации MMA, Октогон.
Спорт

Формула триумфа включает в себя отрывок от Бэтмена и отрывок от "Истории игрушек".

Формула триумфа включает в себя отрывок от Бэтмена и отрывок от "Истории игрушек". События по смешанным боевым искусствам (MMA) в Германии обладают высокой развлекательной ценностью. Перед боями царит изобилие словесной агитации, а после поединков противники демонстрируют взаимное уважение. Макс Хольцер, немецкий боец MMA, сознательно развлекает фанатов своим уникальным

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно

Последние

В филиале Lufthansa, Discover объявлена четырехдневная забастовка.
Главные темы

В филиале Lufthansa, Discover объявлена четырехдневная забастовка.

Организации профсоюзов UFO и Cockpit объявили о четырехдневной приостановке работы в дочерней компании Lufthansa Discover Airlines. Профсоюзный удар по туристической авиакомпании начнется во вторник вечером и завершится в пятницу вечером, как сообщалось в воскресенье вечером. Остановка работы...

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
18:49 Украинцы начинают преследование беспилотниками с использованием вертолета
Политика

18:49 Украинцы начинают преследование беспилотниками с использованием вертолета

18:49 Украинцы начинают преследование беспилотниками с использованием вертолета 17:34 Зеленский критикует сделки Индии с Россией, финансирующей агрессию В беседе с индийскими журналистами президент Украины Зеленский также выразил недовольство взаимоотношениями Индии с Россией. Он утверждает, что президент Путин использует прибыль от продажи нефти и газа для финансирования своей агрессии

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
"После Солингена важно открыто обсуждать все вопросы"
Политика

"После Солингена важно открыто обсуждать все вопросы"

После инцидента в Солingen все партии едины во мнении: необходимы более активные шаги по борьбе с насилием, связанным с огнестрельным оружием, и экстремистскими исламскими взглядами. Возможные стратегии продвигаются в преддверии предстоящих выборов в ландтаг, согласно их избирательным лозунгам.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Недовольный человек извиняется перед Ноллом, командой и общественностью.
Спорт

Во время грозы, Анриер выражает сожаление по отношению к вратарю.

Во время грозы, Анриер выражает сожаление по отношению к вратарю. Тренер Александр Зорнигер из «Греuther Fürth» извинился за свою резкую критику голкипера Нахуэля Нолла. После ничьей 1:1 против «SC Paderborn» во Второй Бундеслиге Зорнигер раскритиковал Нолла за ошибку, которая привела к позднему голу, и извинился на следующий день, как

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно