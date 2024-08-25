В Гран-при Нидерландов Ландо Норрис опередил Макса Верштаппена, установив захватывающий чемпионат Формулы-1.

Британский гонщик стартовал с начальной позиции и быстро уступил лидерство Верстаппену, но ловко маневрировал и обогнал голландского соперника на его домашней трассе, сохраняя спокойное преимущество до финиша, когда над головой взрывались пиротехнические эффекты.

Верстаппен удержал свою позицию, минимизируя откаты в борьбе за титул пилота, в то время как Леклер из Ferrari завершил подиум после напряженной борьбы.

"Феноменально! Я бы не назвал это идеальной гонкой из-за первого круга, но потом все было прекрасно. Мой темп был впечатляющим, машина была великолепна сегодня, что позволило мне расслабиться, давить и обгонять Макса, что было самым важным. После этого гонка стала относительно простой, все еще сложной, но очень приятной", - поделился Норрис в послегоночном интервью.

"Я ожидал, что Макс начнет давить примерно с пятого, шестого, седьмого круга, но он не делал этого. Поэтому с этого момента я понял, что мы участвуем в напряженной борьбе, но Макс, казалось, постепенно замедлялся, а мой темп улучшался", - продолжил он.

McLaren испытывал трудности в начале, позволив Верстаппену легко обогнать Норриса перед первым поворотом, в то время как Рисс из Mercedes обогнал Пиастри.

Тем не менее, скорость машин McLaren вернулась на передовые позиции, и Норрис ловко обогнал Верстаппена на 17-м круге гонки перед первым пит-стопом.

Подобно ранним выступлениям Верстаппена в этом сезоне, Норрис затем увеличил свое преимущество над соперниками, набрав преимущество более чем в 20 секунд к концу гонки. Это впечатляющее выступление подчеркивает потенциал Норриса в борьбе за титул пилота, пока он сокращает существенное преимущество Верстаппена в чемпионате - чемпион мира все еще опережает на 70 очков.

Пиастри завершил гонку на четвертом месте, а Перес из Red Bull застрял на шестой, позволив McLaren сократить преимущество Red Bull в чемпионате конструкторов до 31 очка.

Воскресная гонка стала пятым подряд победным выступлением пилота, отличным от Верстаппена, что является самой длинной серией без побед с 2020 года.

"Конечно, всегда стремишься к улучшению, мы хорошо стартовали, сегодня мы отдавали все, но во время гонки было ясно, что мы не были достаточно быстры. Сегодня я пытался быть вторым", - поделился Верстаппен в послегоночном интервью.

"Я знаю, что у нас есть хорошие старты, так что я был уверен, что у нас будет еще один, и потом я пытался провести свою гонку, что привело меня к второму месту сегодня".

Следующий шанс Норриса вызова Верстаппена запланирован на 1 сентября на Гран-при Италии.

После своего удачного маневра Ландо Норрис сказал: "Моя любовь к автоспорту и гонкам сегодня была очевидна, это было приятное переживание". Кроме того, доминирование Норриса в различных гонках в течение сезона демонстрирует его амбиции сократить разрыв в спорте и потенциально побороться за титул чемпиона.

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